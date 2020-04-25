Коронавирус 2002 года и 2020. В чем разница​

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25 апреля 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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В 2002 году в провинции Гуандун был зафиксирован случай неизвестного заболевания. Первым пациентом стал фермер, которого немедленно доставили в Фошаньскую больницу. Медики обнаружили у него признаки атипичной пневмонии. Фермера спасти так и не удалось. Впоследствии число заражённых начало увеличиваться. Но китайские власти сообщили об этой угрозе в ВОЗ не сразу. Отсутствие данных и сокрытие ценной информации едва не привело к фатальной ситуации и к множеству погибших по всему свету.

В начале 2003 года ВОЗ объявила об опасности, исходящей из Южного Китая, и посоветовала людям воздержаться от поездок в эти места. Вот только вирус уже вырвался из-под контроля. Одним из первых заболевших американцев стал бизнесмен Джон Чен, который совершил вынужденную посадку в Ханое, столице Въетнама. Медики применили все имеющиеся силы для спасения пациента, но все их попытки обернулись прахом. Бизнесмен скончался от атипичной пневомнии и её последствий. Известные инфекционисты вроде Карло Урбани и его группы провели исследования необычного вируса и впервые заявили о появлении нового респираторного синдрома, получившего название ТОРС (SARS). К сожалению, Урбани и многие учёные заразились опаснейшим вирусом и умерли, но перед этим успели передать данные общественности. Как оказалось, пневмония была вызвана коронавирусом типа Sars-Cov. Напомним, что нынешний недуг вызывается новой формой почти того же вируса под названием Sars-Cov-2 (2019-Ncov). Заразность по тем меркам была просто шокирующая.

Вскоре болезнь начала стремительно распространяться на другие страны. ВОЗ подключала к группам исследования людей, работавших в своё время с изучением Эболы. Уже 12 марта ВОЗ выпустила предупреждение о карантинных мероприятиях. Дирекция организации требовала немедленно остановить распространение ТОРС. Исследования Карло Урбани были взяты за основу, и в скором времени вирус начал исчезать, благодаря усердной работе медиков и возможно природным мутациям. Вспышка заболевания так и не переросла в пандемию. За всё время эпидемии умерло 774 человека, а заболели почти 10 тысяч. Конечно, это совсем мельчайшие цифры по сравнению с тем, что творится сейчас в 2020 году. Летальность от вируса 2003 года достигала 9.6 процентов. Как и сейчас, тогда очень страдали пожилые люди и те, у кого были сопутствующие заболевания. Атипичная пневомния вызывала повреждение лёгочных альвеол, составляющих респираторные отделы. Проще говоря, пневмония не давала людям нормально дышать и вызывала дыхательную недостаточность. Инкубационный период вируса был чуть поменьше, чем с Covid-19, и составлял от 2 до 10 суток. Так же поднималась температура, начинались боли в мышцах, появлялся сухой кашель.

Но тем не менее, ТОРС удалось остановить без гигантских потерь. Пандемия так и не была объявлена, не вводились чрезвычайные положения, не устраивались конспирологические рассуждения. Ни о каком разрушении стран не шло и речи. Вирус был признан органическим, передаваемым предположительно от летучих мышей. Хотя пресса во многих местах и свирепствовала. Даже заголовки некоторых газет были похожи на то, что мы видим сейчас. Можно привести пример отрывок из старой газеты «Североуральских вестей», где чёрным по белому было сказано о том, что коронавирус становится агрессивным.

То, что происходит сейчас с коронавирусной ситуацией – это безусловно настоящая катастрофа. Такой трагедии ещё не знала планета Земля, как минимум со времён пандемии испанского гриппа. Число погибших уже приближается к 200 тысячам, а заражённых почти 3 миллиона. К счастью, от этой болезни люди выздоравливают, и самих выживших уже скоро будет 800 000 человек. Основная проблема в том, что нынешний коронавирус ещё более заразен, чем тот, что наступал на планету в 2003 году. Буквально за день могут заразиться не менее 100 000 человек. Симптомы очень схожие с SARS, и во многом даже более серьёзные. Смертность варьируется от 5 до 10 тысяч случаев в день. Если болезнь не остановить, то через год население Земли сократится на 7-10 миллионов человек, а уж этого точно нельзя допускать. Ещё стоит отметить и то, что конспирология на фоне нынешнего коронавируса – отнюдь не фантастические бредни. Вирус действительно похож на оружие неизвестных террористических организаций. По словам некоторых вирусологов и учёных, Covid-19 содержит в себе элементы других вирусов, что уже указывает на его искусственное происхождение. Лабораторную форму признал даже Люк Монтанье, ведущий мировой эксперт в изучении микроорганизмов. Всё больше и больше людей считает, что нынешняя ситуация – не пандемия, а третья мировая война.

Будем надеяться, что в скором времени все тайны будут раскрыты, а возможные виновники создания новых форм Sars-COV (если они и существуют) навечно отправятся в колонии строгого режима. Также уповаем и на скорейшее прекращение пандемии. Ведь если вирус действительно искусственный, то остановить его намного проще, чем всё, с чем мы боролись в прошедших веках. К тому же у его вероятных создателей наверняка есть антидот. На всё нужно время, а время, как известно, - это не только деньги, но и потери.