«Бессмертному полку» быть

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 апреля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

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В связи с переносом шествий «Бессмертного полка», считаю необходимым ещё раз обратиться к потомкам победителей. Наверное, нет такого средства массовой информации, которое бы в эти непростые дни, не говорило о различных альтернативных вариантах проведения акции «Бессмертный полк». Акции, без которой уже невозможно представить празднование Дня Победы.

«Бессмертный полк» предлагается провести в онлайн-режиме: здесь и размещение фотографий ветеранов в окнах квартир, замена аватарок в социальных сетях на портрет своего деда, в определённое время выйти на балкон и спеть «День Победы», зажечь свечи в окнах домов или даже на балконах и многое другое.

Разумеется, все они имеют место быть. Кроме свечей. Всё же зажжённые свечи в память о ком-то больше напоминают поминальную церемонию об умерших – а в стране ещё живы фронтовики, для которых 9 мая был и остаётся великим праздником. А праздники отмечают салютами и фейерверками, а отнюдь не поминальными свечами. Свечи уместны 22 июня – в День памяти и скорби…

И всё же, на мой взгляд, самым впечатляющим зрелищем, могут стать фотографии фронтовиков, прикреплённые к стеклу ваших автомобилей. Лица победителей будут смотреть на нас повсюду – и на улицах, и на парковках, и во дворах.

К этому и призываю.

Геннадий Иванов, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России».

Контакты: 8-904-876-70-67 mail. ivanov.42@mail.ru