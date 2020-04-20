Гибельная «Испанка». Таинственный и смертельный вирус начала ХХ века

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20 апреля 2020, 00:09 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Испанский грипп стал настоящей загадкой для всего ХХ столетия. До сих пор никто не может понять, откуда взялась таинственная и смертельная болезнь, убивающая людей быстрее чумы.

Официальной теории происхождения гриппа не существует, есть только гипотезы, которые часто вызывают многочисленные споры. Всё началось ещё в 1918 году. Пока многие страны схлестнулись между собой в кровавой схватке, Испания сохраняла нейтралитет. Испанское правительство было первым, которое заметило загадочную эпидемию, отсюда произошло и название болезни. Грипп протекал очень странно и неестественно. Если обычный сезонный грипп вызывает типичные температуру, насморк и кашель, а позже выздоровление, то в случае с «испанкой» всё было куда страшнее.

В первый день болезни человек ощущал высокую температуру и жуткую лихорадку. Недуг проявлялся буквально за считанные часы. Уже к концу дня появлялся неостановимый кашель, резко синело лицо (проявление цианоза) и начиналось мощное кровотечение. Кровотечения были настолько сильные, что врачам приходилось менять сразу по несколько простыней в лазаретах. В течение двух-трёх дней больные умирали. Многие из них навечно расставались со своими лёгкими и захлёбывались в крови. Кашель был настолько мощным и душераздирающим, что не выдерживали все внутренние органы.

К счастью, были и те, кому удалось побороть заболевание и выстоять в почти неравной схватке. Иначе бы, возможно, вымерло всё население Земли. На деле умерло от 50 до 100 миллионов человек. Цифры были просто ужасными. Даже за всю Первую Мировую не погибло так много людей. Заражена была практически вся планета. Пандемия испанского гриппа длилась целый год, а позже уже начала отступать.

Отступление болезни случилось уже в конце 1919-го. К началу 20-х годов от таинственного недуга уже не оставалось и следа, кроме жутких воспоминаний. Никто толком не знает, где именно началась болезнь. Одни утверждают, что всё началось с Китая или других стран Азии, вторые говорят про начало распространения в США, непосредственно в Канзасском округе. Точное происхождение вируса неизвестно до сих пор. Ходят всевозможные слухи про таинственные эксперименты мировых держав, рассчитывающих побороть друг друга с помощью биооружия. Хотя на деле наука тогда ещё не была столь развитой, как в современности. Также есть гипотеза и о влиянии Тунгусского метеорита. Некоторые учёные всерьёз считают, что испанский грипп был вызван вторжением инопланетных микроорганизмов, занесённых упавшим объектом, которые потом ассимилировались с земной средой обитания.

Не стоит даже сравнивать нынешнюю пандемию коронавируса с чудовищной «испанкой». То, что случилось в начале ХХ века, явно превосходит по масштабу все известные пандемии и эпидемии. Пожалуй, даже чума не уносила столько жизней, сколько унёс таинственный грипп. Вымирали целые сёла и даже города. В одной только Барселоне в день умирало почти по 1500 человек, не говоря уже об остальных городах мира. Умерших было настолько много, что их предпочитали сваливать в гигантские братские могилы. Речь тогда не шла о стариках или инвалидах. От «испанки» погибали практически все, в особенности молодые и дети. Грипп совсем не щадил солдат, недавно вернувшихся с фронтов. Они сражались во имя родины и защищали её, но умирали вовсе не от вражеских пуль и штыков, а от жутких и страшных невидимок, таящихся в микромирах.

В любом случае, будем надеяться, что подобного уже не повторится в нашем мире. Ведь как ни крути, а сферы здравоохранения стремительно развиваются с каждым годом. А учитывая ситуацию с коронавирусом, развитие медицины идёт уже не по годам, а по неделям.