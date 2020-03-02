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Как России потушить сирийский котёл

, 09:24 [ «Аргументы Недели», ]

Как России потушить сирийский котёл
Фото соцсети
Российское руководство осознаёт опасность желания турецкого султана запросить военную и политическую помощь от Соединённых Штатов, в то же время Москва осознаёт и желание Соединённых Штатов вовлечь турецкую армию Эрдогана в прямую конфронтацию с ВКС России в Сирии, а это – та бесплатная услуга, которую Москва не хочет предоставлять Вашингтону.
 
Российская дипломатия использует все свои боеприпасы, чтобы предотвратить воплощение этих двух замыслов, поскольку не желает большего американского вмешательства в регионе и избегает прямого и явного столкновения с турецкими силами, продолжая оказывать полную поддержку Сирийской арабской армии, преуспевшей с помощью своих союзников в освобождении и очистке жизненно важных районов и магистралей, что изменило баланс сил и влияния в пользу интересов Сирии и сирийских союзников. Сирийская армия снова взяла инициативу в свои руки, невзирая на агрессию и активные действия со стороны турецкой военной машины. ПВО Сирии сбили уже четвёртый турецкий беспилотник. Таким образом, армия Сирии укрепляет контроль над точками, районами и стратегическими дорогами, которые она освободила, и Эрдогану не стоит надеяться на то, что ему удастся вернуть контроль над сирийскими территориями, которые некогда оккупировали прикормленные им террористы.
 
После больших потерь, нанесённых турецким силам, и в результате которых десятки солдат и офицеров Турции оказались среди убитых и раненых, усилилась напряжённость в отношениях между Анкарой и Москвой, и российским силам начали навязываться турецкие обвинения в их причастности к бомбардировкам, произведённым сирийской авиацией, и в результате которых погибли десятки военнослужащих турецких войск. Москва всё это отрицала, заявив, что ВКС РФ не выполняли в тот момент свои полёты, а вместе с тем и обвинила самих турок в том, что те не предоставили центру по ПРИМИРЕНИЮ в Хмеймиме сведения о присутствии своих сил рядом с террористами.  Москва подтвердила, что до сих пор признаёт легитимность и право сирийской арабской армии в её войне против террористических группировок как право законно избранной власти страны распространять суверенитет и свой контроль над всей землёй Сирии. Позиция России не изменилась. После этого драматического эпизода ВКС РФ сократили свои полёты и передвижения своих сил в регионе в качестве жеста доброй воли, ЧТОБЫ ЭРДОГАН СМОГ вывести СВОИХ убитых и раненых и, кроме того, утратить тот предлог, под которым он решил призвать себе на помощь США и НАТО. Турки же воспользовались этим моментом для осуществления болезненных нападений на позиции сирийской арабской армии и её союзников, результатом чего стали новые мученики среди военнослужащих Сирийской Арабской Армии и Хизбаллы. Нельзя говорить о российско-турецком соглашении, при котором Москва откажется от поддержки сирийского правительства и сирийской арабской армии.
 
Россия не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации над территорией Сирии, так как легитимное правительство САР объявило небо над своей страной бесполётной зоной, в условиях которой турецкие самолёты в небе Сирии будут расцениваться как вражеские и сбиваться, и Россия поддерживает Сирию в этом решении.
Это ещё раз подтверждает то утверждение, что ни на какие сделки за счёт суверенитета Сирийской Арабской Республики Россия не пошла ранее и не пойдёт в будущем.
 
Если Эрдоган попросил президента Путина не вмешиваться в спор между ним и сирийской армией, то это ещё не значит, что Путин согласился на такую просьбу. Согласно экспертным источникам, знакомым с российским центром принятия решений, россияне предупредили Эрдогана об опасностях дестабилизации сущности его турецкого государства изнутри в случае продолжения его жадной провокационной политики. В то же время, у Сирии и её союзников − России и Ирана − есть карты давления, которые ещё не использовались в противостоянии с турками. Среди курдских группировок, которые не подвержены американскому влиянию и могут быть обеспечены средствами противовоздушной и противотанковой обороны, есть такие, что способны представлять экзистенциальную угрозу сплочённости турецкого государства. Эксперты считают, что Эрдоган стремится защитить присутствие террористических группировок в пограничном районе на севере Сирии, называемом им зоной деэскалации, или безопасным районом, с тем чтобы создать впоследствии внутри него такой режим, который станет в административном, политическом и экономическом отношении лояльным и подконтрольным − Турции.
 
Эрдоган шантажирует европейцев, превращая волны беженцев, ориентированных на европейские границы, в способ заручиться их поддержкой, и страны Европы повышают свой голос с целью давления на Сирию и Россию.  Американец, который оккупирует и контролирует месторождения нефти в северо-восточной Сирии, извлекает выгоду из российско-турецкой напряжённости и видит это время подходящим для перетасовки карт и получения больших прибылей после убийства им генерал-майора Сулеймани. Он думает, что руки иранцев связаны после того, как они сбили украинский самолёт.  Здесь многие знающие наблюдатели верят в гармонию в позициях России и Ирана. У Ирана и России есть карты давления и общие интересы с Турцией, и ожидается, что в ближайшие дни усилия по эскалации напряжения со стороны Турции продолжатся, вплоть до встречи Путина с Эрдоганом. В четверг в Москве будет достигнут консенсус о прекращении военных действий после появления нового статуса-кво, основанного на стратегическом достижении Сирийской Арабской Армии и её союзников несмотря на безумие турецкой агрессии. К тому моменту у Эрдогана не будет иного выбора. У него нет избытка времени и нет иного выбора, кроме как снова сесть в рамках Астанинского процесса с русскими и иранцами на саммите, который уже намечен, и организацию которого в Тегеране призвал ускорить президент Ирана Хасан Рухани.
 
 

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