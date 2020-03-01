Роухани предложил встречу по Идлибу провести без России

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1 марта 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция без участия РФ. Такое предложение он высказал во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Политик предложил Эрдогану собраться вместе с представителем сирийских властей, а возможно и с самим Башаром Асадом, чтобы предметно обсудить текущую ситуацию в Идлибе и разработать шаги по ее урегулированию.

Он предположил, что обсуждение проблемы без участия в переговорах Российской Федерации позволит странам "устранить противоречия". Он также отметил необходимость искоренить терроризм и защитить мирное население.

Напомним, в провинции Идлиб идет активная фаза боевых действий. Это происходит на фоне спецоперации «Весенний щит», которую объявила Турция. В telegram-канале появилось видео выдвижения техники на передовую.