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Репортер из Идлиба показал видео выдвижения техники на передовую

, 20:42 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: telegram

Репортер из Идлиба показал видео выдвижения техники на передовую
скриншот видео выдвижения техники

В провинции Идлиб идет активная фаза боевых действий. Это происходит на фоне спецоперации «Весенний щит», которую объявила Турция. В telegram-канале появилось видео выдвижения техники на передовую.

Видео выдвижения техники опубликовал репортер Фарук Шами. Разбрасывая клочья земли, на асфальт выкатывается танк и скрывается за кадром. Следом стартуют БМП. В салоне находятся бойцы, которые направляются на передовую.

Репортер пояснил, что в кадре происходит выдвижение воинов «для освобождения земель Шама в Джабаль Завия и Сахль Габе».

Накануне стало известно о боестолкновении, в ходе которого армия Башара Асада потерпела поражение.

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