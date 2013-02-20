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Опальный журналист Белковский пошутил насчет обвинений в адрес его статьи

20 февраля 2013, 17:29 [«Аргументы Недели», Ольга Арцева, Москва ]

Опальный журналист Белковский пошутил насчет обвинений в адрес его статьи
Фото с сайта www.russianamerica.com

Журналист газеты МК и известный политолог Станислав Белковский написал у себя в Facebook шутливый пост о том, что он уже связался с руководством СИЗО «Матросская Тишина».

С. Белковский пишет, что договорился с тюремным начальством. «Открываем при СИЗО ресторан высокой (французской, разумеется) кухни. Я стану его (ресторана, а не СИЗО) директором. Рабочее название - Le Bratin», - иронично пишет политолог.

По его словам, фирменным блюдом заведения будет коктейль «Жизнь удалась», широко известный в узких кругах (черная и красная икра на ложе из плавленого сырка «Дружба»).
«Заранее приглашаю», - резюмирует С. Белковский.

Ранее вокруг программной статьи С. Белковского, в которой он призвал реформировать РПЦ, разыгрались нешуточные страсти. Депутаты от «Единой России» называли журналиста «белоленточным» агентом, а статью прокуратура будет проверять на предмет содержания в ней экстремистских высказываний. СКР уже вызвал С. Белковского на допрос. Сам политолог отреагировал на все это известной фразой о том, что в нашей стране не стоит зарекаться от сумы и от тюрьмы.

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