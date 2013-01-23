Найден вход в инопланетную базу на Луне

Недавно американский лунный орбитальный зонд – Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сделал ряд уникальных снимков. Этой автоматической межпланетной станции NASA, летающей по орбите Луны с 2009 года, удалось во всех деталях зафиксировать гигантские дыры – идеальное место для инопланетной базы.

Огромные провалы давно привлекали внимание учёных, но из-за отсутствия информации их природа была не ясна. Как выяснилось, отверстия имеют почти идеальную овальную форму и уходят в глубь естественного спутника Земли. Кажется, что они являются искусственными объектами. К тому же впечатляют и их размеры. Один из «провалов» имеет диаметр более 65 метров. Второй ещё больше – 130 метров. По предварительным расчётам, в глубину они уходят не менее чем на 100 метров.Так что там легко может поместиться любая инопланетная база.

Впрочем, существует мнение, что лунные дырки появились в результате удара по поверхности Луны обычного метеорита. Он якобы попал прямиком по лунной лавовой трубке – она обрушилась, и часть породы провалилась вглубь. Так и образовалось идеальное отверстие. Если это действительно так, то данные образования всё равно имеют большое значение для освоения ближнего космоса. В дырках можно легко разместить лунные базы землян. Они отлично защитят жилые модули от космической радиации. Если этот опыт будет удачным, то с Луны можно будет начать колонизацию Марса.