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Супруг Елизаветы II госпитализирован в Шотландии

15 августа 2012, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

Супруг Елизаветы II госпитализирован в Шотландии
AFP/ John Stillwell

Супруг королевы Великобритании герцог Эдинбургский принц Филип был госпитализирован сегодня в Шотландии, сообщает пресс-служба королевского двора. Подробности состояния здоровья 91-летнего принца пока неизвестны.

Филип был доставлен в больницу шотландского города Абердин, госпитализация была "профилактической мерой". Конец лета он и Елизавета II традиционно проводят уединенно в шотландской резиденции - замке Балморал, сообщает РИА Новости.
Филип оказывается в больнице за лето уже второй раз. Состояние здоровья герцога ухудшилось после того, как 3 июня супруги с другими членами королевской семьи провели несколько часов на Темзе, когда по реке проходила праздничная флотилия. Все это время Елизавета и Филип стояли, в этот день в Лондоне было прохладно и шел проливной дождь. Герцог был госпитализирован с воспалением мочевого пузыря и прошел курс лечения антибиотиками.


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