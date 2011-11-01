Абрамович впервые выступал в высоком суде Лондона по иску Березовского

Бизнесмен Роман Абрамович вперые выступил в высоком суде Лондона, в котором рвссматривается иск предпринимателя Бориса Березовского. Абрамович в понедельник, 31 октября, заявил, что Березовский вполне мог бы рассчитывать на справедливый суд и в России. Бизнесмен не согласился с заявлением адвоката опального олигарха, что Березовский не получил бы справедливого суда в России, после того как лишился политического влияния в 2000 году.

Березовский ранее заявлял, что при обсуждении сделок по приобретению и продаже различных активов, партнеры оговаривали, что будут пользоваться английским правом, если им придется решать споры в суде.

На вопрос адвоката Березовского Лоуренса Рабиновича Абрамович ответил, что «свой бизнес вел без крыши, что бы это ни значило».

Его ответ противоречит заявлению адвокатов Абрамовича о том, что бизнесмен отдал в общей сложности $2,5 млрд. сначала за «крышу» в лице Березовского, а потом чтобы от нее избавиться, передает РИА новости со ссылкой на «Ведомости».

Защита ответчика заявила, что истец Березовский не был совладельцем бизнеса и получал выплаты от Абрамовича за «крышу» и лоббистские услуги на уровне Кремля. Предприниматель платил за «крышу», утверждают юристы. В оригинале документа сказано «kryshna».

Абрамович посетовал на отношение к нему, «как к дойной корове». По его словам, он не был его протеже, в Березовский не был его покровителем. Абрамович также отрицает дружбу с Березовским. А Березовский ранее заявлял, что относился к Абрамовичу как к сыну. Роман Абрамович на суде рассказал, как начал заниматься бизнесом : с торговли игрушками. По его словам, он познакомился с Березовским в начале 1990-х годов.

По словам Романа Абрамовича, он никогда не подделывал документы, но в 1990-х подписывать их «задним» числом было обычное дело.

Абрамович признал, что без своего партнера никогда бы не создал компанию «Сибнефть» (в настояще время «Газпром нефть"). Роман Абрамович также сообщил, что заплатил бывшему деловому партнеру в общей сложности 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и таким образом «купил свободу», передает BBC News.

«Мне не кажется, что ему причитается что-то еще - как по закону, так и по понятиям чести», - сказал Абрамович в суде. По его словам, свои деньги он заработал сам, и Березовский никогда не имел отношения к его бизнесу, и если он что-то и был ему должен, то со всеми долгами уже рассчитался.

Борис Березовский подал иск в высокий суд Лондона, в котором заявил, что его бывший партнер по бизнесу Роман Абрамович принудил его к продаже долей в «Сибнефти», «Русале» и телеканале ОРТ по заниженной цене. Владелец «Челси» эти обвинения также отверг.

Сегодня процесс в суде продолжится.