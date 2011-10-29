Режиссера Сергея Говорухина похоронили с воинскими почестями

Режиссера-документалиста Сергея Говорухина похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище Москвы. Сергей Говорухин, сын известного кинорежиссера Станислава Говорухина, в качестве военного корреспондента участвовал в боевых действиях на территории Таджикистана, Чечни, Афганистана и Югославии. Он был удостоен боевых наград.

Сергей Станиславович Говорухин скончался в четверг, 27 октября. 1 сентября ему исполнилось 50 лет.