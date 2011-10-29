Режиссера Сергея Говорухина похоронили с воинскими почестями
29 октября 2011, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Режиссера-документалиста Сергея Говорухина похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище Москвы. Сергей Говорухин, сын известного кинорежиссера Станислава Говорухина, в качестве военного корреспондента участвовал в боевых действиях на территории Таджикистана, Чечни, Афганистана и Югославии. Он был удостоен боевых наград.
Сергей Станиславович Говорухин скончался в четверг, 27 октября. 1 сентября ему исполнилось 50 лет.