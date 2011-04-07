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Генассамблея ООН планирует объявить 12 апреля международным днем космонавтики

7 апреля 2011, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

Генассамблея ООН планирует объявить 12 апреля международным днем космонавтики

Сегодня в Нью-Йорке Генассамблея ООН на специальном пленарном заседании планирует объявить день 12 апреля международным днем космонавтики или Днём полёта человека в космос.

Объявить 12 апреля международным праздником предложила Россия и сейчас её предложение поддержали уже более 30 государств, передает телеканал Россия-24.

Сегодня же в штаб-квартире ООН в США начинаются торжественные мероприятия, посвящённые 50-летию полёта Юрия Гагарина. В числе этих мероприятий пройдет фотовыставка из архивных материалов Роскосмоса, которая рассказывает о подготовке к первому запуску и о международном сотрудничестве в космосе.

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