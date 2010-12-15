//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Кому выгодно, чтобы Владимира Федорова держали за решеткой?

Новгородцы недоумевают и строят предположения…

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Юлия КУЗНЕЦОВА ]

Кому выгодно, чтобы Владимира Федорова держали за решеткой?

Третий год идет судебный процесс, где обвиняемым является Почетный гражданин Великого Новгорода, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени – за вклад в развитие атомной энергетики и многолетний добросовестный труд, бывший генеральный директор одного из крупнейших предприятий области – корпорации «Сплав» Владимир Михайлович Федоров.

Во время телерепортажа с последнего заседания суда тысячи его земляков, прильнувших к экранам телевизоров, стали свидетелями того, как во время судебного заседания у Владимира Федорова случился сердечный приступ. Сказать: «переполох в зале суда» – ничего не сказать!

В тот день, вспоминают очевидцы, Владимир Михайлович Федоров выглядел хуже, чем всегда. Обычно подтянутый, доброжелательный, на этот раз он казался то ли слишком уставшим, то ли осунувшимся… Жена Екатерина Николаевна, участвующая в процессе в качестве общественного защитника и всегда во время судебных заседаний располагающаяся рядом с мужем, отделенная от него только прутьями железной клетки, почувствовав неладное, обронила лишь: «Тебе плохо?» – ведь по профессии она врач. «Ничего», – ответил муж, как бывало и раньше.

Начало судебного заседания не предвещало ничего худого. Да и свидетель, допрошенный первым, давал вполне правдивые, объективные показания. Но только закончился допрос, все присутствующие поняли, что происходит нечто, никак не предусмотренное судебным регламентом… Наконец Владимир Михайлович не выдержал и попросил… врача. Вот тут-то и начался переполох.

«Скорую помощь» вызвали. Всех присутствующих попросили удалиться из зала судебного заседания. Врачи (надо отдать должное) прибыли быстро. Но очень долго не выходили из зала судебного заседания, оказывая Владимиру Михайловичу первую медицинскую помощь: случай оказался серьезным. Врачи были непреклонны: только госпитализация, только больница!

В тот же день Владимир Михайлович Федоров был доставлен в кардиологическое отделение одной из городских больниц. Сегодня можно уже признать, что помощь была оказана своевременно: спустя неделю после ЧП можно говорить о том, что его здоровье пошло на поправку.

Почему не лечат больного?

Тем не менее трудно избавиться от ощущения того, что ради «высших интересов» люди, стоящие за этим процессом, готовы поступиться не только здоровьем, но и жизнью человека, сделавшего очень много и для родного города, и для родной корпорации «Сплав». На протяжении этих двух с половиной лет, что длится уголовное преследование Владимира Федорова, сторона защиты неоднократно обращалась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с ареста – на иную, не связанную с лишением свободы.

И дело, как убедились-таки судьи на практике, именно в состоянии здоровья.

– Владимиру Михайловичу необходимо лечение, и не только кардиологическое, – рассказывала Екатерина Николаевна Федорова. – О том, что у него онкологическое заболевание, мы узнали незадолго до ареста, когда находились в отпуске. Вернувшись в Новгород, намеревались всерьез заняться лечением. И как раз на май, тот месяц, когда мужа арестовали, было назначено конкретное обследование – биопсия. Стоит ли говорить о том, что обследование было сорвано. Когда муж оказался за решеткой, буквально с первых дней я добивалась назначения такого обследования. Лишь спустя год после ареста сделали предварительные анализы. Встал вопрос о том, что все-таки нужно делать биопсию. Ее удалось провести только после всяческих мытарств. Владимира Михайловича повезли сначала в военно-медицинскую академию,  но там отказали в помощи, потому что не было договоренности между больницей и СИЗО по оплате услуг. Потом СИЗО удалось наконец договориться с онкологическим институтом, медики которого пришли к выводу, что в организме мужа есть изменения, очень серьезные, и эти изменения требуют срочного лечения в специализированном стационаре. Но оно так и не было назначено…

Надо сказать, что все эти доводы, изложенные простым человеческим языком, в юридическом оформлении содержатся и в ходатайствах об изменении меры пресечения, и в ходатайствах о назначении судебно-медицинской экспертизы. Сторона защиты представила в суд все необходимые документы, подтверждающие наличие и кардиологического, и онкологического заболеваний. Но всякий раз для суда – «это не аргумент». На эти ходатайства суд не обращает внимания, каждый раз повторяя одно и то же: Федоров якобы может «надавить», Федоров якобы может скрыться… Да куда же он скроется, хочется спросить, если здесь у него жена, дети, внуки?! Кому-то, видимо, очень важно, чтобы Владимир Михайлович был за решеткой.

Деньги не пахнут

Кому важно? Ну, например, Евгению Владыкину, бывшему первому заместителю генерального, а сегодня – «потерпевшему по делу».

Именно он перед каждым решением вопроса о продлении срока содержания под стражей либо об изменении меры пресечения пишет свои ходатайства с просьбой оставить Владимира Михайловича под арестом.

И трудно не вспомнить здесь некоторые моменты, позволяющие нащупать тонкую грань между понятиями «потерпевший» – «обвиняемый», «истец» – «ответчик», «белое» – «черное».

 Ни для кого в корпорации «Сплав» не секрет, что каких-то четыре-пять лет назад Владимир Федоров и Евгений Владыкин воспринимались не только как коллеги, но и как друзья. Сегодня от той дружбы ничего не осталось.

Хотя, как вспоминают ветераны «Сплава», именно Владимир Михайлович в свое время всячески способствовал карьерному росту господина Владыкина, в конечном итоге назначив его первым своим заместителем. И уж никак не Владимир Федоров виноват в том, что на протяжении тех двух лет, что занимал эту должность, Евгений Владыкин ставил во главу угла личные интересы. В отношении него даже возбуждалось уголовное дело. Цитата из постановления:

«Владыкин Е.Н., действуя совместно со своим сыном Владыкиным К.Е., работавшим в корпорации «Сплав» начальником управления по оборудованию АЭС, в период 2006–2007 годов, используя свои управленческие функции и злоупотребляя ими, с целью извлечения выгод в пользу других лиц, вопреки законным интересам корпорации «Сплав», заключил договоры на поставку продукции с посредническими фирмами…»

По подсчетам того времени, упущенная выгода составила более 58 млн. рублей.

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Владыкина «простояло», однако совсем недолго и было отменено прокуратурой. Неудивительно – ведь на тот момент главным уголовно преследуемым стал сам Владимир Федоров, а Евгений Владыкин очень нужен стал в роли потерпевшего. И еще истца. Обиженного, белого и пушистого.

Тем не менее что бы сейчас ни говорили его единомышленники, уволиться с предприятия Евгений Владыкин был вынужден только потому, что по истечении тех двух лет вскрылись комбинации с «левыми» фирмами-посредниками, в сотворении которых он принимал непосредственное и самое активное участие. О тех комбинациях сейчас говорят как о «серых схемах» реализации продукции.

Потому-то в один из сентябрьских дней 2007 года Евгений Владыкин вышел за «вертушку» корпорации «Сплав» уже не вторым человеком одного из крупнейших производственных объединений Великого Новгорода, а… безработным. Простым новгородским безработным. Не обремененным, не отягощенным… Но, вероятно, жаждущим сатисфакции. И вот – случай представился.

Впрочем, все это – из области морали. А сейчас на кону – денежный куш. Большой куш. Потому… мораль, увы, отступает.

Процесс идет долго. Одно только судебное следствие – уже более полугода. Как это ни горько, но он сопровождается и воистину трагическими событиями. Некоторое время назад, в частности, трагически погиб младший сын Евгения Владыкина. И хотя теперь они по разные стороны «баррикад», на одном из судебных заседаний, сразу же после печального известия, Владимир Федоров окликнул своего бывшего заместителя, обратившись к нему так, как когда-то:

– Николаич, – сказал он, – прими мои соболезнования!

Евгений Владыкин кивнул.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Мнение

Михаил Котюков примерил эполеты графа Бенкендорфа

Михаил Котюков примерил эполеты графа Бенкендорфа

Министра науки и высшего образования Михайло Котюков в очередной раз продемонстрировал свою глубокую образованность и знание российской истории. Он, как в свое время шеф жандармов генерал от кавалерии Александр Бенкендорф, потребовал от подчиненных сообщать ему о каждом контакте российских ученых с иностранцами.

//В мире

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Активизация ВСУ в районе Мариуполя может свидетельствовать о том, что Киев намерен втянуть в военный конфликт в Донбассе Россию. Такое мнение озвучил Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//live

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//В мире

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

Украинского заместителя министра по вопросам Донбасса задержали в момент получения взятки в полмиллиона долларов. Теперь чиновнику вменяют статью мошенничество. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

Посол Украины в Латвии решил «очистить» латвийских украинцев от «путинской пропаганды»

В латвийской украинской общине, видимо, начался раскол, причем с подачи посла Украины Александра Мищенко. Дипломат решил бороться с «путинской пропагандой». Начал с того, что распределил латвийских украинцев на «правильных» и «неправильных». Что это значит? Объясняет латвийский политик Андрей Мамыкин.

//Непознанное

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Люди, рожденные под знаками Овна, Близнецов и Льва, могут разбогатеть осенью текущего года. Об этом рассказывается в астрологическом прогнозе, который опубликовали в отечественной блогосфере.

//В мире

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Несомненно, самый известный музей восковых фигур – музей мадам Тюссо в Лондоне. И одна из главных достопримечательностей города. Говорят, что с момента его основания в музеи побывало более 500 млн человек. А в год его посещают почти 2,5 мил гостей.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Политика

Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

В команде резидента Украины Владимира Зеленского заявили о разработке стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Об этом рассказал замруководителя офиса главы Незалежной Руслан Рябошапка.

//Происшествия

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

По последним данным, число пострадавших при аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" увеличилось. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что 19 из обратившихся помощью - дети.

//Новости СМИ2

//Спорт

«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

«Спартак» одерживает победу над «Туном» 5:3 и проходит в плей-офф ЛЕ

Сегодня, 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда ЛЕ «Спартак» — «Тун» Главный встречи Боян Панджич из Швеции. Больше шансов на триумф в данном противостоянии, конечно же, имеет российский клуб.

//Шоу-бизнес

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

Обладательница миллионов мужских сердец певица Вера Брежнева рассказала о взаимоотношениях с супругом. По словам секс-символа, у нее было немало комплексов, но именно муж помог ей справиться с ними.

//Непознанное

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

Уникальное открытие на самом южном материке земного шара. Под снегом и льдом обнаружился неожиданный объект, похожий на египетскую пирамиду.

//Политика

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов

Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес. Документ заключили на встрече в Москве, передает РБК.

//В мире

В деле Скрипалей появился полицейский

В деле Скрипалей появился полицейский

Скотленд-Ярд назвал нового фигуранта в деле об отравлении в Солсбери. Британские следователи утверждают, что нашли четвертого пострадавшего. Им оказался полицейский.

//Криминал

В Москве арестован подозреваемый в госизмене

В Москве арестован подозреваемый в госизмене

Лефортовский суд города Москвы арестовал гражданина РФ Сергея Лыхмуса, который подозревается в совершении государственной измены. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе суда.

//Новости партнеров

//Происшествия

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев впервые за последнее время похвалил действия пилотов гражданской авиации, которые совершили аварийную посадку самолёта А-321 прямо на кукурузное поле в Подмосковье.

//Общество

Бой за полторы тысячи. Семья погибшего в Сирии героя вынуждена выбивать законные прибавки в суде

Бой за полторы тысячи. Семья погибшего в Сирии героя вынуждена выбивать законные прибавки в суде

Сейчас все наперебой говорят о героях-летчиках, посадивших лайнер в Подмосковье. Но есть и другие герои, кто погиб, выполняя воинский долг, а теперь их родные бьются, чтобы получить несчастные 1,5 тысячи

//В мире

Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Тринадцать штатов Америки подают в суд против администрации Трампа

Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США. Об этом сообщает The Hill.

//Политика

Украина будет пожизненно обеспечивать Порошенко

Украина будет пожизненно обеспечивать Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны. Ему положен оклад, дача с горничными, охраной и транспортом и медицинское обслуживание.

//Происшествия

В центре Москвы автомобиль выехал на автобусную остановку

В центре Москвы автомобиль выехал на автобусную остановку

Автомобиль выехал на автобусную остановку у дома номер 2 на Старой площади в Москве. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили журналистам в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

//Общество

В Севастополе мужчина умер в горе мусора, который 15 лет собирал на помойках, и тащил к себе домой

В Севастополе мужчина умер в горе мусора, который 15 лет собирал на помойках, и тащил к себе домой

В Севастополе в собственной квартире умер мужчина, который на протяжении 15 лет собирал на ближайших помойках мусор и нес отходы в свое жилище.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
2

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
3

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"
4

Виторган рассказал, чем Нинидзе превосходит Собчак
5

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры