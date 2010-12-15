Кому выгодно, чтобы Владимира Федорова держали за решеткой?

Третий год идет судебный процесс, где обвиняемым является Почетный гражданин Великого Новгорода, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени – за вклад в развитие атомной энергетики и многолетний добросовестный труд, бывший генеральный директор одного из крупнейших предприятий области – корпорации «Сплав» Владимир Михайлович Федоров.

Во время телерепортажа с последнего заседания суда тысячи его земляков, прильнувших к экранам телевизоров, стали свидетелями того, как во время судебного заседания у Владимира Федорова случился сердечный приступ. Сказать: «переполох в зале суда» – ничего не сказать!

В тот день, вспоминают очевидцы, Владимир Михайлович Федоров выглядел хуже, чем всегда. Обычно подтянутый, доброжелательный, на этот раз он казался то ли слишком уставшим, то ли осунувшимся… Жена Екатерина Николаевна, участвующая в процессе в качестве общественного защитника и всегда во время судебных заседаний располагающаяся рядом с мужем, отделенная от него только прутьями железной клетки, почувствовав неладное, обронила лишь: «Тебе плохо?» – ведь по профессии она врач. «Ничего», – ответил муж, как бывало и раньше.

Начало судебного заседания не предвещало ничего худого. Да и свидетель, допрошенный первым, давал вполне правдивые, объективные показания. Но только закончился допрос, все присутствующие поняли, что происходит нечто, никак не предусмотренное судебным регламентом… Наконец Владимир Михайлович не выдержал и попросил… врача. Вот тут-то и начался переполох.

«Скорую помощь» вызвали. Всех присутствующих попросили удалиться из зала судебного заседания. Врачи (надо отдать должное) прибыли быстро. Но очень долго не выходили из зала судебного заседания, оказывая Владимиру Михайловичу первую медицинскую помощь: случай оказался серьезным. Врачи были непреклонны: только госпитализация, только больница!

В тот же день Владимир Михайлович Федоров был доставлен в кардиологическое отделение одной из городских больниц. Сегодня можно уже признать, что помощь была оказана своевременно: спустя неделю после ЧП можно говорить о том, что его здоровье пошло на поправку.

Почему не лечат больного?

Тем не менее трудно избавиться от ощущения того, что ради «высших интересов» люди, стоящие за этим процессом, готовы поступиться не только здоровьем, но и жизнью человека, сделавшего очень много и для родного города, и для родной корпорации «Сплав». На протяжении этих двух с половиной лет, что длится уголовное преследование Владимира Федорова, сторона защиты неоднократно обращалась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с ареста – на иную, не связанную с лишением свободы.

И дело, как убедились-таки судьи на практике, именно в состоянии здоровья.

– Владимиру Михайловичу необходимо лечение, и не только кардиологическое, – рассказывала Екатерина Николаевна Федорова. – О том, что у него онкологическое заболевание, мы узнали незадолго до ареста, когда находились в отпуске. Вернувшись в Новгород, намеревались всерьез заняться лечением. И как раз на май, тот месяц, когда мужа арестовали, было назначено конкретное обследование – биопсия. Стоит ли говорить о том, что обследование было сорвано. Когда муж оказался за решеткой, буквально с первых дней я добивалась назначения такого обследования. Лишь спустя год после ареста сделали предварительные анализы. Встал вопрос о том, что все-таки нужно делать биопсию. Ее удалось провести только после всяческих мытарств. Владимира Михайловича повезли сначала в военно-медицинскую академию, но там отказали в помощи, потому что не было договоренности между больницей и СИЗО по оплате услуг. Потом СИЗО удалось наконец договориться с онкологическим институтом, медики которого пришли к выводу, что в организме мужа есть изменения, очень серьезные, и эти изменения требуют срочного лечения в специализированном стационаре. Но оно так и не было назначено…

Надо сказать, что все эти доводы, изложенные простым человеческим языком, в юридическом оформлении содержатся и в ходатайствах об изменении меры пресечения, и в ходатайствах о назначении судебно-медицинской экспертизы. Сторона защиты представила в суд все необходимые документы, подтверждающие наличие и кардиологического, и онкологического заболеваний. Но всякий раз для суда – «это не аргумент». На эти ходатайства суд не обращает внимания, каждый раз повторяя одно и то же: Федоров якобы может «надавить», Федоров якобы может скрыться… Да куда же он скроется, хочется спросить, если здесь у него жена, дети, внуки?! Кому-то, видимо, очень важно, чтобы Владимир Михайлович был за решеткой.

Деньги не пахнут

Кому важно? Ну, например, Евгению Владыкину, бывшему первому заместителю генерального, а сегодня – «потерпевшему по делу».

Именно он перед каждым решением вопроса о продлении срока содержания под стражей либо об изменении меры пресечения пишет свои ходатайства с просьбой оставить Владимира Михайловича под арестом.

И трудно не вспомнить здесь некоторые моменты, позволяющие нащупать тонкую грань между понятиями «потерпевший» – «обвиняемый», «истец» – «ответчик», «белое» – «черное».

Ни для кого в корпорации «Сплав» не секрет, что каких-то четыре-пять лет назад Владимир Федоров и Евгений Владыкин воспринимались не только как коллеги, но и как друзья. Сегодня от той дружбы ничего не осталось.

Хотя, как вспоминают ветераны «Сплава», именно Владимир Михайлович в свое время всячески способствовал карьерному росту господина Владыкина, в конечном итоге назначив его первым своим заместителем. И уж никак не Владимир Федоров виноват в том, что на протяжении тех двух лет, что занимал эту должность, Евгений Владыкин ставил во главу угла личные интересы. В отношении него даже возбуждалось уголовное дело. Цитата из постановления:

«Владыкин Е.Н., действуя совместно со своим сыном Владыкиным К.Е., работавшим в корпорации «Сплав» начальником управления по оборудованию АЭС, в период 2006–2007 годов, используя свои управленческие функции и злоупотребляя ими, с целью извлечения выгод в пользу других лиц, вопреки законным интересам корпорации «Сплав», заключил договоры на поставку продукции с посредническими фирмами…»

По подсчетам того времени, упущенная выгода составила более 58 млн. рублей.

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Владыкина «простояло», однако совсем недолго и было отменено прокуратурой. Неудивительно – ведь на тот момент главным уголовно преследуемым стал сам Владимир Федоров, а Евгений Владыкин очень нужен стал в роли потерпевшего. И еще истца. Обиженного, белого и пушистого.

Тем не менее что бы сейчас ни говорили его единомышленники, уволиться с предприятия Евгений Владыкин был вынужден только потому, что по истечении тех двух лет вскрылись комбинации с «левыми» фирмами-посредниками, в сотворении которых он принимал непосредственное и самое активное участие. О тех комбинациях сейчас говорят как о «серых схемах» реализации продукции.

Потому-то в один из сентябрьских дней 2007 года Евгений Владыкин вышел за «вертушку» корпорации «Сплав» уже не вторым человеком одного из крупнейших производственных объединений Великого Новгорода, а… безработным. Простым новгородским безработным. Не обремененным, не отягощенным… Но, вероятно, жаждущим сатисфакции. И вот – случай представился.

Впрочем, все это – из области морали. А сейчас на кону – денежный куш. Большой куш. Потому… мораль, увы, отступает.

Процесс идет долго. Одно только судебное следствие – уже более полугода. Как это ни горько, но он сопровождается и воистину трагическими событиями. Некоторое время назад, в частности, трагически погиб младший сын Евгения Владыкина. И хотя теперь они по разные стороны «баррикад», на одном из судебных заседаний, сразу же после печального известия, Владимир Федоров окликнул своего бывшего заместителя, обратившись к нему так, как когда-то:

– Николаич, – сказал он, – прими мои соболезнования!

Евгений Владыкин кивнул.