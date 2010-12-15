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Мы открыты для людей!

Пять лет эти слова являются девизом Общественной приемной Балтийской медиагруппы

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Сергей СЕРГЕЕВ ]

Мы открыты для людей!

Есть в Санкт-Петербурге адрес, который с каждым годом приобретает все больше и больше известности. Пять лет назад в доме №67 по  Каменноостровскому проспекту открылась Общественная приемная Балтийской медиагруппы. За это время ее сотрудники приняли без малого 30 тыс. обращений петербуржцев по самым острым и наболевшим проблемам. Говорят, даже в Смольный не поступает такого количества обращений.

Как Общественная приемная помогает петербуржцам? Какие направления работы являются для нее приоритетными? На что больше всего жалуются сегодня петербуржцы? Обо всем этом – наш разговор с Еленой СПИРИНОЙ, руководителем Общественной приемной БМГ.

– К нам в приемную, – рассказывает Елена Брониславовна, – приходят те, кто устал бороться с чиновниками самых разных уровней, те горожане, кто замучился от формальных отписок властей и нежелания вникать в суть их вопросов. Мы с первых дней работы стали открыты для всех людей, кому нужна помощь, кому в одиночку не по силам бороться с бюрократами. Как мы стали известными в городе? Да прежде всего потому, что люди, получившие от нас конкретную помощь, рассказывают об этом друг другу. К нам приходят с самыми разными бедами и вопросами. Тут и проблемы ЖКХ, правовой системы, прав потребителей, благоустройства города, социальная защита и Пенсионный фонд, проблемы здравоохранения и транспорта.

В  каждом случае  мы оказываем первичную юридическую помощь, а некоторые из обращений становились поводом для публикации в городских СМИ. Лишь после этого реакция чиновников становилась незамедлительной.

Квартиры для ветеранов

– Елена Брониславовна, в этом году, в канун празднования  65-летия Победы, в Санкт-Петербурге получила большой резонанс акция, которую провела газета «Вечерний Петербург» совместно с Общественной приемной. Очевидно, что, если бы не ваша кропотливая и настойчивая  работа, очень многие ветераны так и не получили бы отдельных квартир, которые им полагаются по закону. Вы довольны итогами этой работы?

Год назад «Вечерка» решила открыть горячую линию под названием «36 квадратных метров».  Именно такую  жилплощадь власть обязана была предоставить ветеранам. Но получить ее оказалось непросто, подводных камней было великое множество. Обращались ветераны с жалобами и к нам. Иногда  причиной отказа в отдельной квартире становились несколько лишних квадратных сантиметров жилплощади. И тогда мы решили объединить наши усилия вместе с газетой. Общественной приемной  было принято 654 обращений от ветеранов Великой Отечественной войны! Юристам Общественной приемной горячей линии приходилось сталкиваться с десятками жизненных ситуаций, из которых, по ее словам, у ее собеседников практически не было выхода. А ведь это ветераны Великой Отечественной войны, люди, благодаря которым мы сейчас можем жить в относительном комфорте, растить своих детей. Однако по сей день их спокойной старости мешают региональные ограничения – норматив в 9 кв. метров общей площади жилья и ценз оседлости (не менее
10 лет проживания в Петербурге). Согласитесь, 10‑летний ценз оседлости для постановки на очередь ветеранов, квартиры которым покупал не город, а правительство страны, – просто издевательство! Конечно, мы бесконечно рады, что нам удалось помочь 654 ветеранам в получении новых квартир. Но и на этом мы не останавливаемся: шефствуем над  «нашими» ветеранами, регулярно интересуемся, как им живется, нет ли каких проблем.

Помогите с ремонтом!

– Начало уходящего года в Петербурге проходило под знаком борьбы со снегом и последующих ликвидаций сотен тысяч образовавшихся в домах протечек. Елена Брониславовна, знаю, настойчивость ваших  сотрудников  помогла сотням петербуржцев решить проблемы с ремонтом. Эта проблема решена окончательно?

– Огромное количество петербуржцев ждет помощи до сих пор, ведь жилищный фонд пострадал в начале года основательно, очереди на ремонт растянулись на годы. Люди жалуются нам  на то, что коммунальщики сегодня изо всех своих сил стараются переложить ремонты на плечи граждан. Неудовлетворительная работа  ЖКХ – это около 40% обращений граждан! И это при том, что на капитальный ремонт домов в бюджете Петербурга  на 2010 год было заложено 8,1 миллиарда рублей, а позже при корректировке бюджета было предусмотрено дополнительно еще 550 миллионов рублей. Однако некоторые жилкомсервисы с ремонтами не торопились, о чем нам  постоянно и сообщали петербуржцы. Похоже, тема эта вряд ли когда будет закрыта – жилищный фонд в Петербурге, особенно в центральной его части, очень ветхий. Бывают случаи, когда к нам приходят люди с повторными обращениями: «Вроде бы и сделали ремонт, но снова течет…»

Город синих заборов и «кирпичей»

– О транспортном коллапсе в Петербурге говорят практически ежедневно, обильные снегопады последних дней и вовсе привели горожан в отчаяние. Улицы превращаются в узкие тропинки. И все это усугубляется дорожными работами, которые начали почему-то в самый канун зимы. Плюс к тому синие заборы, огораживающие стройки. Словом, ни проехать ни пройти… Скажите, как часто обращаются петербуржцы по этим вопросам?

– Жаловаться на пробки и нечищеные улицы люди просто устали. А вот с конкретными предложениями обращаются, просят нас донести их до городской власти. Буквально на днях в Общественную приемную обратился Василий Юрьевич Медведев, рассказавший о том, как широко разрекламированный сайт ГАТИ дает информацию о ремонте дорог в Петербурге. Василий Юрьевич составил целый список адресов, где велись дорожные работы, а сайт ГАТИ об этом не предупреждал горожан или же в лучшем случае давал неточные даты ремонта. Словом, хочешь попасть в ловушку – загляни на этот сайт и садись за руль. Сейчас Балтийская медиагруппа разбирается в этом вопросе.

Смотрите, улицы в городе перекрываются для ремонта с такой стремительностью, что уследить за этим просто невозможно. Как понять логику тех, кто затеял капитальный ремонт, например Торжковской улицы, за несколько дней до первого снегопада? Ремонт на целый год! Закрытие этой улицы привело просто к транспортному коллапсу в районе. Дорожники объясняют: мы получили 30 миллионов и нам нужно отчитаться за них до 31 декабря. Сейчас там все завалено снегом, о каких работах может идти речь зимой? 

А Большая Конюшенная в самом центре Петербурга? Ее закрыли и разрыли тоже накануне зимы. И тоже на год. «Ни пожарной, ни «скорой помощи», – говорит позвонивший нам Валерий Селютин, – к домам не подъехать, мусор со дворов не вывезти, а личный транспорт, стоящий во дворах, теперь просто блокирован. Кто и почему так решает?»

А сколько жалоб приходит к нам по поводу неудовлетворительной работы социального транспорта! Интервалы в полтора часа стали, увы, обыденным явлением, многие маршруты изменены или укорочены. Словом, людям приходится до дома добираться пешком. Мы шлем запросы в Комитет по транспорту, но у них одно оправдание: в городе масштабные ремонты дорог. Но, поверьте, мы не отступаем, требуем найти альтернативные решения.

Талончик  к неврологу

– Недавно депутат городского ЗакСа Юрий  Карпенко заявил на телеканале 100ТВ, что очередей на лечение в городе нет: «Дайте хоть одного человека, которому город  не помог». Такое заявление горожан весьма удивило. Елена Брониславовна, много ли жалоб в Общественной приемной по вопросами здравоохранения?

– А вот посмотрите, – собеседница протянула мне несколько страниц, на каждой из которых было изложено с десяток  жалоб на питерское здравоохранение. – Все они поступили сразу же  после заявления депутата. А сколько было телефонных звонков! Инвалид I группы перенес операцию по ампутации ноги в марте 2009 года. За весь нынешний год никто из специалистов поликлиники №39 больного не посетил. Но в конце этого года к нему все же пришел участковый терапевт. На просьбу прислать на дом хирурга Сергею Степанову доктор посоветовал вызвать платного врача. Или еще один пример. Галина Михайловна Статковская в 2008 году получила направление в больницу №40, но попасть на лечение все это время не может, сроки переносятся. А  сколько жалоб на то, что люди не могут получить по льготным рецептам необходимые им лекарства? А очереди на бесплатные операции? Они растянулись на годы, например, обратившуюся к нам  Нину Николаевну Тетерину поставили на очередь на 2013 год. Правда, как всегда, есть альтернатива – платная операция за несколько десятков тысяч рублей. И таких жалоб тоже очень много. Как видим, медицинская помощь в Северной столице пока еще далека от идеала.

Очередь на разминирование

– Елена Брониславовна, вы рассказали о тех общих проблемах, с которыми в большей части сталкиваются петербуржцы. Скажите, а среди обращений в Общественную приемную встречаются просьбы, неожиданные для ваших сотрудников?

– Мы давно привыкли выступать в роли борцов за те или иные права граждан, но вот уж никак не ожидали, что придется, например, откликаться на призыв о помощи в обезвреживании гранаты. А саперами мы стали так. Пенсионерка Антонина Герасимовна Горячева из Гатчинского района  Ленинградской области обратилась с просьбой, которая привела нас в замешательство. На своем участке она нашла боевую гранату. Естественно, обратилась куда следует. В ответ – тишина. Но после ее многочисленных обращений в различные ведомства бабушку все же поставили в очередь… на разминирование! Представляете, очередь на разминирование! И тогда она позвонила нам. Ясно, что писать запросы было уже некогда, граната – не дырявая крыша, и мы сели на телефоны. В результате долгих переговоров с милицией, ФСБ и МЧС граната все же была вывезена с участка пенсионерки.

А еще нам приходилось нынешней осенью добиваться замены печи в квартире муниципального дома поселка Сосново. Лидия Алексеевна Анисимова была просто в панике: зима на пороге, печь не топится, тяги нет, все ее письма в ЖКХ оставались без внимания… Наши сотрудники  буквально атаковали приозерские власти и добились нужного результата: Лидии Алексеевне сложили новую печь. А на днях нам позвонила Наталья Краморская и тоже предложила неожиданную тему: она просит привлечь внимание горожан к проблеме кормления птиц в зимний период. «Раньше-то, – говорит Наталья Николаевна, – кормушки для птиц изготавливали в школах и детских садах, но теперь эта традиция утрачена. Может, ее возобновить?»  Мы передали ее предложения журналистам. Возможно, скоро появится публикация на эту тему.

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