Граждане, будьте осторожны!

С 1 января будущего года вступает в силу Федеральный закон от 24.07.2007 №221 «О государственном кадастре недвижимости». Кадастровую деятельность будут вправе осуществлять только те физические лица, кто имеет действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера.

- Пока еще специалистов с таким аттестатом в городе нет, – комментирует ситуацию председатель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга Валерий Калугин, – но нашему Комитету в соответствии с Федеральным законом поручено проводить экзамены и выдавать квалификационные аттестаты кадастровых инженеров. Мы уже провели подготовительную работу и приступили к приему заявлений для проведения аттестации.

– А что является итогом деятельности кадастрового инженера?

– Итоговой деятельностью кадастрового инженера является межевой план. Это документ, который подтверждает, что те координаты, которые будут вноситься в кадастр, выполнены с надлежащими требованиями, проверены, не имеют наложения с другими земельными участками и не имеют ошибок в измерениях. Только когда получен такой документ, кадастровая палата имеет право проводить кадастровый учет.

– А кто сейчас выдает такой документ?

– Сегодня межевой план может подписать и поставить на него печать директор любой топогеодезической организации, не являющийся кадастровым инженером. Так что тем петербуржцам, кому потребуется межевой план после 1 января, следует быть крайне внимательными. Нам важно, чтобы граждане понимали, что они имеют право заключать договор на кадастровые работы с теми организациями или предпринимателями, у которых есть квалификационный аттестат. При заключении договора его нужно внимательно изучить. Иначе свои деньги граждане потратят впустую. Без подписи аттестованного кадастрового инженера, повторюсь, ни один документ на кадастровый учет не примут.

– Что изменяется для геодезических организаций?

– На территории Санкт-Петербурга сегодня работают 272 организации. Они должны понимать, что если до 1 января у них не будет двух сотрудников с квалификационными аттестатами, то деятельность по подготовке документов для кадастрового учета у них будет невозможна. А на сегодня, увы, подано всего 10 заявок на сдачу экзаменов. Так что им следует поторопиться, ведь первый экзамен будет проводиться уже 1 ноября по адресу: Суворовский пр., 62, зал заседаний, третий этаж.

– Насколько серьезными будут требования к инженерам на экзамене?

– Требования по всей стране едины. Но зато работать специалист после сдачи экзамена может на всей территории России. Вопросы для экзамена утверждены Приказом Минэкономразвития от 15 марта 2010 за №99. В целом принцип сдачи экзаменов похож на сдачу экзаменов для получения водительских прав. Тест состоит из 80 вопросов, отвечают на них в компьютерном классе по прямому каналу в Интернете. Мы не оцениваем ответы, они уходят напрямую в Москву в Росреестр. Оттуда приходят два возможных ответа: сдал, не сдал. Если сдал, мы выписываем подтверждающий аттестат. Не сдал – повторная сдача не раньше через два месяца.

– А сами вопросы сложные?

– Конечно, но они опубликованы на сайтах, их можно увидеть и приготовиться к ответам. Ясно, что не каждый инженер сдаст экзамен с первого раза. Это серьезное испытание. Но откладывать его нельзя.

Мы очень надеемся, что поток заявлений на аттестацию будет увеличен. К 1 января 2011 года в Петербурге должны появиться 400 аттестованных кадастровых инженеров, иначе работа по кадастру в городе может остановиться.