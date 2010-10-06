Большая каменоломня фундаментальных идей

Каждому из нас доводилось видеть где-нибудь на лесной опушке огромные каменные глыбы. Появление вдали от скальных выходов валунов, достигающих порой размеров танка, одни объясняли движением древнего ледника, другие не сомневались, что они имеют отношение к библейскому Всемирному потопу. Среди апологетов ледниковой теории был и знаменитый анархист князь Кропоткин. Пролить свет на еще одну великую тайну планеты Земля читателям «Аргументов неделi» поможет академик РАЕН, доктор геолого-минералогических наук Владимир ПОЛЕВАНОВ.

Судьбе было угодно сделать меня соседом в пространстве с революционером и анархистом князем Петром Алексеевичем Кропоткиным. Наши дома расположены рядом. Во времени, правда, та же судьбина развела нас: князь жил в соседнем доме, но на 150 лет раньше. Кропоткина-анархиста знают многие, но Кропоткина – великого географа-путешественника и выдающегося геолога, знают единицы. А ведь именно Петру Алексеевичу Кропоткину, его светлости, принадлежит теория покровного оледенения. Именно он, находясь уже в Шлиссельбургской крепости, доказал и наличие ледникового щита Скандинавии, и движение этого ледника по Русской равнине. Эта теория и сейчас не утратила своей актуальности, ее знает весь ученый мир.

Всемирные потопы Евразии

Но даже среди геологов немногие знают великую теорию М.Г. Гросвальда, в которой установлены абсолютно новые, революционные факты из жизни ледников, открытых еще П.А. Кропоткиным. Изданная в 1999 г. тиражом всего в 1000 экз. книга Гросвальда с ничего не говорящим названием – «Евразийские гидросферные катастрофы и оледенение Арктики» – осталась почти незамеченной специалистами. «Широким народным массам» она и вовсе незнакома. А книга стоит того, чтобы ее знали не хуже, чем ледниковую теорию П.А. Кропоткина!

Такая цельная, всеобъемлющая теория появляется не чаще, чем раз в 50 лет! Теория Гросвальда убрала многочисленные геологические «нестыковки» в изу­чении последнего ледникового периода, объяснила, почему так широко распространена легенда о потопах. Я не сомневаюсь, что ее время еще впереди. Эта теория выходит далеко за рамки геологии. Она объясняет происхождение иранских солевых пустынь, резкие колебания уровня Каспия, тайну нахождения в одних захоронениях мамонтов и китов, откуда взялись Аральское море и озеро Балхаш, как возникли проливы Босфор и Дарданеллы… В полном соответствии с постулатом Эйнштейна «для ученого воображение важнее, чем знание» Гросвальд оперирует такими величинами, как: расход воды в секунду 18 млн. м3. Сознание отказывается воспринимать эту цифру. За 10 минут при таком расходе из русла Волги вытекла бы вся вода!

А чего стоит несущаяся на протяжении 5–7 тыс. километров масса воды в 1–3 млн. км3 при ширине потока до 1000 км, глубиной 200–500 м, со скоростью 120 км/час, вообще и вообразить невозможно. для сравнения – самое глубокое озеро планеты – Байкал содержит «лишь» 23 тыс. км3 воды. Легче представить рождение Вселенной! Эта вода ко всему еще и несет на тысячи километров 2–5 млн. км3 льда.

Но великий Гросвальд представил, вообразил и додумался. Компьютерными моделями и расчетами он подтвердил немыслимые цифры. Доказал состоятельность своих научных открытий фактами, привезенными из многочисленных экспедиций, а также многократными проверками. Причем не только своими. Не раз получалось, что ученые из других стран, и особенно американские, изучая свой континент с помощью последних достижений науки, не только не могли опровергнуть Гросвальда, а становились последователями концепции российского ученого. Добиваясь оригинальных научных результатов, они добровольно считали себя его учениками.

Атлантида имеет право быть не мифом

Самое интересное, что на сегодняшний день, пожалуй, только эта невероятная концепция оказалась в состоянии объяснить загадки Евразии и Мира в целом. Причем она способна не только решить загадки из области точных наук, но и пролить свет на истории, которые до сегодняшнего дня имели больше мифическую основу. Включая, возможно, и гибель легендарной Атлантиды. Теория потопов Гросвальда вполне может послужить и неплохим контраргументом для многочисленных противников эволюционного учения Дарвина.

Справедливости ради следует отметить, что Кропоткин и не мог додуматься до теории гидросферных катастроф, т.к. в его время не было ни снимков из космоса, ни компьютеров, ни океанологической науки.

Нельзя сказать, что о гидросферных катастрофах ничего не было известно и до открытия Гросвальда. И наши, и американские геологи изучили следы прорывов ледниково-подпрудных озер в горных районах мира; полигоном в России является Горный Алтай. Цифры, которые там были получены, впечатляли, особенно в сравнении с крупнейшими реками мира. Что значат жалкие цифры расхода воды 370 тыс. м3/сек. реки Амазонки по сравнению с 18 млн. м3/сек. Чуйско-Курайского озера на Алтае или 17 млн. м3/сек. озера Миссула в США! Российские ученые пришли к выводу, что минимум пять раз за последние 25 тыс. лет катастрофически осушались ледниково-подпрудные озера Горного Алтая. За день-два в предгорья вырывались объемы воды в 10–20 тыс. км3.

Гидросферные катастрофы, установленные Гросвальдом, объяснили шесть катастрофических подъемов уровня Мирового океана за те же 25 тыс. лет! В зарубежной геологической литературе эти события так и были обозначены – catastrophic risingexent (CRE); во времена некоторых CRE уровень всего Мирового океана поднимался до 30 м… Воды горно-озерных катастроф явно не хватало. Гросвальд со своей теорией подоспел очень вовремя. Необходимая вода для апокалипсиса нашлась. Такие гигантские запасы могли скопиться только в подпрудном Северном Ледовитом океане.

Справка «АН» Кавитация — (от лат. cavitas — «пустота») — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить при увеличении ее скорости (гидродинамическая кавитация). Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, излучая при этом ударную волну.

Сценарий для «конца света»

События, приводившие к этим катастрофам, в общем развивались по следующему «типовому» сценарию: в начале последнего оледенения происходил рост ледниковых щитов на суше: Гренландский, Лаврентийский, Скандинавский, Карский и др. Слившись, эти гиганты создавали на месте пролива Фрама (между островами Гренландия и Шпицберген, максимальная глубина 3900 м) ледяную перемычку, отсекая таким образом Северный Ледовитый океан от Атлантики.

Сообщение арктических вод с Тихим океаном было отсеченогораздо раньше. Мелководный Берингов пролив (между Евразией и Северной Америкой,глубина до 42 м) уже был покрыт Чукотским ледником. Самый маленький по современным понятиям океан превращался в гигантское бессточное Арктическое озеро. Вся масса льда, поступавшая в Центральную Арктику с периферии ледниковых щитов, шла на утолщение Центрально-Арктического ледника. Обильные снегопады только усугубляли его рост.

Накопленный сегодня опыт в гляциологии (науке, изучающий ледяной покров Земли) дает возможность без труда подсчитать, что скорость утолщения Центрально-Арктического шельфового ледника составляла 40–45 м за столетие. За 2–3 тыс. лет этот ледник вполне мог увеличить свою толщину на 800–1300 м, формируя уже не локальный, а единый Панарктический ледниковый покров. По мере его роста уровень океана закономерно снижался. В последний ледниковый максимум он снизился на 120–130 м. Все реки, текущие на север, упирались в ледяную стену, образуя гигантские ледниково-подпрудные озера. При перепаде высот в 1000 и более метров потенциальная энергия Арктического бассейна достигала чудовищного значения в 2,5–3х1022 джоулей.

Обратный отсчет

Подготовительный этап к последующей супергигантской гидросферной катастрофе был завершен. Часы будущего катаклизма под названием «Всемирный потоп» постепенно дотикали до команды «обратный отсчет». И действительно, долго так продолжаться не могло. Всякая потенциальная энергия стремится перейти в другое устойчивое состояние, переключиться на более низкий энергетический уровень. В реальной жизни системы это приводило к катастрофическим прорывам арктического подледного озера. Идеальные условия для таких прорывов возникали на позднеледниковых этапах. Климат на Земле, ввиду своего циклически изменяемого взаимодействия с Солнцем, теплел. Донное таяние ледниковых щитов усиливалось, и они катастрофически разрушались.

То есть суть рассматриваемых катастроф сводилась к скачкообразной ликвидации дисбаланса между запасами воды с чудовищной потенциальной энергией в Арктике, где они тысячелетиями росли, и в «остальном» океане, где они сокращались вместе с падением его уровня. Расчеты показывают, что если вследствие этого процесса из Арктического озера «выдавливался» слой воды толщиной в 200 м, то в Мировой океан попадал миллион кубических километров морской соленой воды. Если слой достигал 300 м – то полтора миллиона кубокилометров! Вместе с водой в Мировой океан сбрасывалось и 3–5 млн. км3 льда. Этих запасов воды и льда вполне хватало, чтобы скачкообразно, «рывком» поднять уровень мирового океана на 10–30 метров.

Вода со льдом, уничтожая все живое на своем пути, мчалась в океан со скоростью несколько сот километров в час. Библейский потоп, когда сорок дней и ночей лил дождь и вода плавно поднималась, – ничто по сравнению с этими катастрофами. Там еще были шансы выжить, здесь – никаких!

Потоки полукилометровой глубины шириной в тысячу и более километров и со скоростью 100–200 км/час грохотали по Азии. Вздыбленная стена воды с миллионами кубометров льда рвалась в океан, разрушая все на своем пути. Более того, при такой глубине и скорости потока возникает так называемое холодное кипение воды – кавитация. В бурлящем потоке пузырьки от высокого давления схлопываются, излучая ударную волну. Это явление многократно увеличивает и без того гигантскую разрушительную силу потока. Вода буквально приобретает свойства динамита.

В минуты и часы прорезаются самые твердые горные породы, в дни образуются проливы – Босфор и Дарданеллы, мгновенно заполняются моря и озера – Черное, Аральское, Каспийское, Балхаш… Дальше вода уже хлещет через европейскую Россию и в зависимости от того, какой ледниковый щит коллапсировал первым, рвется к Атлантике. Это происходит либо северным путем между югом Балтийского моря и Альпами, либо южным – через Черное море, Босфор – Дарданеллы, не щадя Грецию, Турцию и соседние территории. При прорыве Карского ледника эти миллионы кубокилометров воды со льдом мчались на юг через Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Иран в Персидский залив и Аравийское море.

Всего таких суперкатастроф за последние 20 тыс. лет было шесть: 19,4; 18,0; 14,2; 11,5; 9,6 и 7,6 тыс. лет назад, когда излишки воды мощностью 200–400 м Арктического озера за несколько дней сбрасывались в Мировой океан.

Айсберги на Целине

На всем пути следования остались непонятные до Гросвальда, а теперь легко объяснимые следы деятельности этих катастроф. Они хорошо видны на космоснимках. Это и огибающие субширотные долины между Уралом и Черным морем, и древние ложбины стока, бэровские бугры Прикаспия и т.д.

Жизнь во всех ее формах погибала, Евразия превращалась в ледяную пустыню с айсбергами в казахстанских и алтайских степях; с кладбищами мамонтов и быков и прочих «зверушек», мгновенно погребенных льдом и песком (и поэтому хорошо сохранившихся до наших дней); с гигантских размеров морями; бесчисленными озерами. Ледяной ветер, уничтоженный лес, многокилометровые завалы снега и наносов. Флора и фауна (включая и человека) сохранялись только в горах. Надежным убежищем в Европе были Альпы, Кавказ, в Азии – Саяны, Алтай, Тянь-Шань, Памир. Менее надежен – Урал. Сильные катастрофы перехлестывали Уральские горы и уничтожали все живое. Отсюда, наверное, и обожествление гор у многих евразийских народов. Генетическая память уцелевших в горах навсегда сохранила и весь ужас катастрофы, и все ликование спасением!

Учитывая все это, трудно представить «гиперборейскую» родину человечества на просторах Северной Евразии. Человек здесь жил от катастрофы до катастрофы, почти поголовно уничтожаясь во время немыслимых, небывалых в истории водных катастроф.

Вообще с учетом многократного «катка» гидросферных катастроф, утюжившего Евразию, становится понятным столь позднее развитие цивилизации в Европе. Самая древняя европейская цивилизация – Критско-Минойская – появилась лишь за 2 тыс. лет до нашей эры. В то время как уже 3 тыс. и более лет до ее появления развивались цивилизации Египта, Шумера, Мохенджо-Доро в Индии. Эти территории неслучайно названы районами Золотого полумесяца. Сверхнаводнения последних 25 тыс. лет никогда не затрагивали эти благодатные для развития регионы. А вот с Европой и Северной Евразией все было гораздо хуже. Только прогрохочет по этим местам «скорый» гидрокатастрофы, уничтожив всю жизнь; только потянутся в опустевшие районы растения, звери, люди – как опять на них мчится все сжирающий на своем пути водно-ледяной вал. И так не менее шести раз! Задумаешься после этого, где жить и развивать цивилизацию!

По всей вероятности, под «горячую руку» одной из таких катастроф и попала однажды легендарная Атлантида.

С учетом факта гидросферных катастроф нуждается в пересмотре вся история Северной Евразии: история флоры, фауны, заселения и миграции человека, история трансгрессий Каспия, кладбищ мамонтов и т.д. События такого масштаба меняли все!

Аргументы неделi не раз публиковали материалы о территориальных притязаниях Китая на сибирские и дальневосточные земли России. Китайская цивилизация, в отличие от нашей, очень древняя. Если этот факт помножить на восточную мудрость и традиции самосохранения, заложенные в китайцах буквально на генном уровне, напрашивается следующий вывод. А нужна ли им опасная Русская земля, чтоб поселиться там навеки вечные. Не помешает ли этим планам инстинкт сохранения будущих поколений от будущих катастроф.

Жертва анархии Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) – революционер, теоретик анархизма, ученый. Происходил из княжеского рода Рюриковичей; отец – генерал-майор. В 1862 г. в числе первых окончил Пажеский корпус. Отказавшись от придворной карьеры, Кропоткин был по собственной воле направлен в Сибирь, в Амурское казачье войско. Кропоткин совершил ряд экспедиций по неисследованным районам Восточной Сибири и Дальнего Востока, подготовил научные труды. В 1867 г. Кропоткин вышел в отставку и поступил на физико-математический ф-т Петербургского университета, одновременно находясь на службе в Министерстве внутренних дел, а в 1870-м был избран секретарем Русского географического общества. В 1872 г. получил разрешение на заграничную поездку. В Швейцарии, познакомившись с деятелями I Интернационала, вступил в эту организацию. В 1874-м был арестован и содержался в Петропавловской крепости. Через два года совершил дерзкий побег из тюремного госпиталя и эмигрировал. В июне 1917 г. после 40-летней эмиграции Кропоткин вернулся в Россию. От предложения А.Ф. Керенского стать министром отказался. Жил в Москве, где его и застала Октябрьская революция. 8 февраля 1921 г. в возрасте 78 лет П.А. Кропоткин умер. Гроб с его телом был установлен в Колонном зале Дома Союзов для прощания. По указанию В.И. Ленина и приказу Ф.Э. Дзержинского содержащиеся в московских тюрьмах анархисты были под честное слово отпущены на похороны. (В 00 часов все вернулись.) Им было разрешено также издать однодневную газету, посвященную Кропоткину. 13 февраля траурная процессия под красными и черными знаменами направилась к Новодевичьему монастырю, на кладбище которого Кропоткин и был похоронен. Петр Алексеевич Кропоткин был сторонником ледниковой теории, согласно которой еще 20 тыс. лет назад значительная часть северного полушария была покрыта огромным слоем льда, высотой в десятки метров. За 2,5 млрд. лет Земля пережила 4 ледниковые эры, длившиеся от многих десятков до 200 млн. лет.

Научное завещание М.Г. Гросвальда

Михаил Григорьевич Гросвальд (1921–2007) — советский и российский географ, геоморфолог, один из основателей отечественной и мировой гляциологической школы. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор географических наук, профессор.

В середине 1970-х годов в Денвере (США) М.Г. Гросвальд изложил свои взгляды на развитие морских ледниковых покровов — совершенно нового в то время научного понятия. Аудитория, состоявшая из видных американских палеоклиматологов, геологов и гляциологов, единогласно отметила, что автор доклада «заново переписал всю четвертичную геологию». Об этом же через год заявил и видный советский географ и геолог, академик И.П. Герасимов, тогдашний директор Института географии АН СССР. Он сказал, что М.Г. Гросвальд создал «Концепцию» — с большой буквы, подчеркнув при этом, что речь идет о выдвижении новой системы взглядов, о новой большой «каменоломне» фундаментальных идей, из которой еще долго будут добываться открытия.

Заключительный этап научной биографии М.Г. Гросвальда начался на рубеже веков, когда, согласно дальнейшему развитию своей парадигмы, он пришел к убеждению, что ледниковые покровы зарождались не на материках и не в умеренных широтах, как считает сейчас большинство исследователей, а в центре Арктики, в океане.

Незадолго до своей кончины М.Г. Гросвальд почти закончил свой итоговый труд о ледниковых покровах Земли в эпоху последнего великого похолодания. Эту работу уже без Михаила Григорьевича подготовили к изданию его родные, коллеги и ученики. В одном из последних писем своим ученикам ученый писал: «Не следует горевать, потомки в ХХI веке оценят наши заслуги. А от современников признания ждать не приходится, многие из них приспособленцы, сиречь — предатели…»

Не считая мелких катаклизмов

Цикл от катастрофы до катастрофы, который я предлагаю назвать в честь его первооткрывателя – «циклом Гросвальда», повторялся минимум шесть раз за последние 25 тысяч лет. Но это не считая «мелких катаклизмов» ледниково-подпрудных горных озер, когда на волю вырывались какие-то 20–50 тыс. км3 воды. А ведь они тоже уничтожали все на своем пути. И тогда хоть была возможность «отбежать» в сторону. Ширина этих потоков вряд ли превышала 10–20 км при скорости в 100–150 км/час и глубине 200–300 м. Следы этих «локальных» гидрокатастроф – спиллвеи (долины прорыва), гигантская рябь течения (дно осушенных озер после катастрофического спада воды), скэбленды (изуродованные несущимися в воде гигантскими валунами днища озерных и речных террас) и многие другие – хорошо сохранились в Горном Алтае. В поисках истинного истока Оби («Аргументы неделi» писали об открытии истока великой русской реки в №34) автору удалось побывать там в июле 2010 года. Их фотографии дают некоторое представление о мощи даже «локальных» водных катастроф.









В.П. ПОЛЕВАНОВ, доктор геолого-минералогических наук,академик РАЕН