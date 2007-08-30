Маленькие жертвы Екатерины Климовой
№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА ]
Она снялась в картинах «Яды, или Всемирная история отравлений», «А поутру они проснулись», «Бедная Настя», «Грехи отцов», «Московские окна»,
– КАТЯ, в вашем актерском послужном списке – сплошь дамы из высшего общества прошлых веков. И вдруг в картине «Рубеж атаки» вы служите в армии… Как вы думаете, что может сподвигнуть женщину пойти на столь «неженскую» работу, как служба в армии?
– Мне было очень интересно почувствовать себя женщиной в форме. Два месяца мы снимали под Псковом в
– Правда, что для вашей первой костюмной роли вы сами отремонтировали старинное платье?
– Да, у меня было прекрасное старинное платье, которое отреставрировала сама, обшила его блестками, бисером. Я
– А в повседневной жизни вы предпочитаете носить известные бренды или ищете
– В детстве бабушка сшила мне юбку из… зонтика. Большой такой, красивый китайский зонт – вырезаешь серединку, обшиваешь – и вперед. Моя бабушка, мамина мама, была редкой фантазершей. Она меня все время наряжала, одевала в необыкновенные юбки, перешитые из ее собственных.
Сама вещи сейчас не шью. Если хочется
– А почему вы, с вашей безупречной фигурой, во время съемок исторических фильмов – например, сериала «Бедная Настя» – просите затянуть корсеты потуже?
– Дело в том, что настоящие корсеты, с индивидуальной подгонкой, какие носили реальные прототипы наших героинь в XVII–XIX вв., сегодня делать очень дорого. Мы надеваем специальные жесткие платья с корсетными вставками из проволоки и крючками. И когда надеваешь его не в первый раз, оно обвисает мешком, так как ткань растягивается. А когда корсет сделан поуже, ты уже не сутулишься, потому что это физически невозможно. Спина прямая – это «плюс». Второй «плюс» – ты не можешь много есть, потому что иначе не влезешь в это платье. Ну а визуально такие муки – недоедание и постоянное напряжение в спине – оправдывают себя.
– Когда зрители видят на экране красивую пару любимых героев, они от души желают, чтобы артисты были вместе и в реальной жизни. У вас с вашим мужем Игорем Петренко сразу возникли взаимопонимание и симпатия друг к другу на съемочной площадке сериала «Московские окна»?
– Игорь замечательный актер, в него невозможно не влюбиться, даже не зная его лично. А в работе он очень трепетный и внимательный партнер. Он спокойный человек, его трудно вывести из себя, очень добрый и никогда не откажет в помощи…
– У вас очень необычное для женщины увлечение – футбол…
– Я не безумный поклонник футбола. Как любой женщине, мне очень нравятся некоторые футболисты или яркие, интересные игры, которые хорошо смотреть в дружной компании. В детстве я гоняла с ребятами мячик, но это было не профессиональное увлечение, а любительские игры. Стараюсь не пропускать мировые чемпионаты, получаю от них истинное удовольствие.
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