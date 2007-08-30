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Маленькие жертвы Екатерины Климовой

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА ]

Маленькие жертвы Екатерины Климовой

 Она снялась в картинах «Яды, или Всемирная история отравлений», «А поутру они проснулись», «Бедная Настя», «Грехи отцов», «Московские окна», «Каменская-4» и многих других. Прислоняясь спиной к русской березке, очаровывая глазами цвета зеленого яблока и милой улыбкой, Катя рассказывает о Российской армии, о том, как она тонула в болоте и почему корсеты надо носить туго зашнурованными. 

 – КАТЯ, в вашем актерском по­служном списке – сплошь дамы из высшего общества прошлых веков. И вдруг в картине «Рубеж атаки» вы служите в армии… Как вы думаете, что может сподвигнуть женщину пойти на столь «неженскую» работу, как служба в армии?

 – Мне было очень интересно почув­ствовать себя женщиной в форме. Два месяца мы снимали под Псковом в 76-й дивизии ВДВ – впечатления от нашей армейской службы по контракту остались очень приятные. Вокруг было много красивых мужчин, проявлявших повышенное внимание, – это очень приятно. И я понимаю тех женщин, которые решили связать свое будущее с армией – это романтично.

 – Правда, что для вашей первой костюмной роли вы сами отремонтировали старинное платье?

 – Да, у меня было прекрасное старинное платье, которое отреставрировала сама, обшила его блестками, бисером. Я где-то прочитала, что Ермолова так поступала со своими костюмами. Мне очень нравится самой создавать образ, поэтому я часто вмешиваюсь в работу художника по костюмам. Делала это и в «Бедной Насте», и в остальных моих работах.

 – А в повседневной жизни вы предпочитаете носить известные бренды или ищете что-то свое?

 –  В детстве бабушка сшила мне юбку из… зонтика. Большой такой, красивый китайский зонт – вырезаешь серединку, обшиваешь – и вперед. Моя бабушка, мамина мама, была редкой фантазершей. Она меня все время наряжала, одевала в необыкновенные юбки, перешитые из ее собственных.

 Сама вещи сейчас не шью. Если хочется чего-то особенного, переделываю купленное. Что касается брендов – я не придаю им огромного значения. Недавно с удивлением обнаружила, что у меня есть платье Vivien Westwood – купила его несколько лет назад и даже не знала, что оно от именитого модельера. А недавно  случайно взглянула на ярлычок.

 – А почему вы, с вашей безупречной фигурой, во время съемок исторических фильмов – например, сериала «Бедная Настя» – просите затянуть корсеты потуже?

 – Дело в том, что настоящие корсеты, с индивидуальной подгонкой, какие носили реальные прототипы наших героинь в XVII–XIX вв., сегодня делать очень дорого. Мы надеваем специальные жест­кие платья с корсетными вставками из проволоки и крючками. И когда надеваешь его не в первый раз, оно обвисает мешком, так как ткань растягивается. А когда корсет сделан поуже, ты уже не сутулишься, потому что это физически невозможно. Спина прямая – это «плюс». Второй «плюс» – ты не можешь много есть, потому что иначе не влезешь в это платье. Ну а визуально такие муки – недоедание и постоянное напряжение в спине – оправдывают себя.

 – Когда зрители видят на экране красивую пару любимых героев, они от души желают, чтобы артисты были вместе и в реальной жизни. У вас с вашим мужем Игорем Петренко сразу возникли взаимопонимание и симпатия друг к другу на съемочной площадке сериала «Московские окна»?

 – Игорь замечательный актер, в него невозможно не влюбиться, даже не зная его лично. А в работе он очень трепетный и внимательный партнер. Он спокойный человек, его трудно вывести из себя, очень добрый и никогда не откажет в помощи…

 – У вас очень необычное для женщины увлечение – футбол…

 – Я не безумный поклонник футбола. Как любой женщине, мне очень нравятся некоторые футболисты или яркие, интересные игры, которые хорошо смотреть в дружной компании. В детстве я гоняла с ребятами мячик, но это было не профессиональное увлечение, а любительские игры. Стараюсь не пропускать мировые чемпионаты, получаю от них истинное удовольствие.

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