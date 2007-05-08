//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Обожающий Лужкова

№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Обожающий Лужкова
Павел Горелов никогда не думал о продвижении по карьерной лестнице.

  Он, пожалуй, чемпион по числу завистников. Вот ведь все думают, устроился человек при власти. В телепрограмме «Лицом к городу» на ухо Лужкову правильные слова нашептывает, бумаги нужные подсовывает, а заодно… Два года назад Павел ГОРЕЛОВ стал генеральным директором телеканала «Столица», а сейчас осваивает просторы «Столицы плюс».

 - СОВМЕЩАТЬ обязанности руководителя канала и телеведущего - зачем это вам?

 - Это две стороны одной медали. Я не смогу качественно выполнять свои обязанности директора канала, если не буду видеть работу телевизионщиков изнутри. Благодаря программе «Лицом к городу» я лучше понимаю специфику управления телевизионными каналами. В этом мне помогает общение с первыми лицами правительства Москвы и, конечно, с Юрием Лужковым. Слава богу, мне есть у кого учиться.

  - Перед вами как генеральным директором канала «Столица» была поставлена задача: дать бой конкурентам, сделать канал ярким, оперативным. Насколько это удалось?

 - Канал достаточно яркий, оперативный… Лучше всего нам удались новости… Что касается конкурентов, то я бы и рад с кем-нибудь посостязаться, но в нашей нише мы пока одни. Другие каналы зарабатывают деньги и развлекают, а мы выполняем заказ Комитета по телекоммуникациям и СМИ, который является частью структуры правительства Москвы. Наша задача - это оперативное информирование жителей столицы.

  - Если вам придется выбирать между местом генерального директора телеканала и ролью телеведущего?

 - Я выберу «Лицом к городу»! Это мое любимое дело. Сколько лет работаю, а мне все не надоедает. Никто не смог изменить программу, как ни старался, - ведь для этого надо было реформировать… Юрия Лужкова. Что, как вы понимаете, невозможно.

  - Вы были одним из претендентов на роль руководителя нынешнего канала ТВ Центр?

 - Мне говорили об этом, но официального предложения я не получал. Зная Лужкова, понимаю, что он не стал бы принимать такое решение. У меня огромный участок работы, и сказать, что я уже все сделал, нельзя.

  - Выходит, если бы вам предложили, вы бы отказались?

 - Думаю, да. Мы тогда как раз получали вторую лицензию на вещание, для «Столицы плюс», и дел было невпроворот.

  - Неужели не хочется большего?

 - Я никогда не думал о продвижении по карьерной лестнице. Меня больше заботит, как выполнить свою работу добросовестно. Я готов расти в карьерном плане, но если судьба определит мне более скромное место - я не стану переживать.

  - Вы много читаете?

 - Времени не хватает, но я стараюсь. Вот сегодня в 6 часов утра читал толковый Псалтырь Иринея. Огромная книга, потрясающее чтение! Псалмы царя Давида - мое любимое произведение последних лет.

 - Выходит, вы жаворонок?

 - Просто у меня нет другого выхода. Начинать рабочий день с раннего утра я научился у Лужкова.

 - У вас с Юрием Михайловичем какие-то особые отношения?

 - У нас «приязненные отношения». После эфира Юрий Михайлович присаживается к нашему столу, пьет кофе, разговаривает. Я не женщина и не могу сказать, что я в него влюблен, но я его обожаю!

 - С чего начались ваши «приязненные» отношения?

 - Я тогда был приходящим ведущим передачи «Добрый вечер, Москва!», а Лужков премьером правительства у Попова. В один из дней прошел сюжет, где говорилось, что найден выход, как не дать погибнуть урожаю. Показали солдат, убирающих свеклу, и сказали: «Вот наше ноу-хау». А потом как ведущему дали слово мне. И вот тут я сказал, что я обо всем этом думаю… На следующий день в кабинете генерального директора раздался звонок: «Сколько стоит расторгнуть контракт с Гореловым?» После этого я ушел в «отпуск» на полгода… А через несколько лет мне предложили вести программу «Лицом к городу». Я всегда был невысокого мнения о Попове как о руководителе города, а Лужкова рассматривал тогда как птенца гнезда Попова. Но когда он остался один и проявил себя, я понял, что был не прав.

 - Говорят, на Лужкова вы имеете определенное влияние…

 - Вот на кого невозможно повлиять, так это на него! Если хотите испортить какое-нибудь дело - начните ему что-нибудь внушать! Тем, кто знает Лужкова, в голову это не приходит! Он все самостоятельно обдумывает и только потом принимает решение.

 - Раньше вы говорили, что ваша жена в 4 раза больше вас зарабатывает. Сегодня вы кормилец семейства?

 - В нашей семье приоритеты опять поменялись. Теперь моя дочь зарабатывает больше меня! Она генеральный директор сети ресторанов у Новикова.

 - Вы увлекаетесь силовыми единоборст­вами. Согласились бы участвовать в передаче «Первого» - «Король ринга»?

 - Навыки у меня остались, но, боюсь, именно поэтому меня туда не пустят. Это будет убийство. Хотя смотрю программу с интересом.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Трамп предположил, что может пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году в США

Трамп предположил, что может пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году в США

Президент США Дональд Трамп предположил, что возможно приглашение президента России Владимира Путина в качестве гостя на саммит "Большой семерки" в 2020 году. Следующий саммит G7 в будущем году пройдет в США.

//Общество

Новый самолет на 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник"

Новый самолет на 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник"

Минпромторг РФ планирует заменить самолет Ан-2 на новый региональный самолет, способный перевозить 9-14 человек.Такой самолет необходим для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России.

//В мире

Германия потребовала от Украины удалить сайт «Миротворец»

Германия потребовала от Украины удалить сайт «Миротворец»

Правительство Германии потребовало от Украины удалить сайт «Миротворец». Немецкие власти опровергли информацию о возможных контактах с коммерческой фирмой, которая поддерживает этот украинский портал.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

//Армия

Польша и США готовятся подписать соглашение о военном сотрудничестве

Польша и США готовятся подписать соглашение о военном сотрудничестве

К визиту президента США Дональда Трампа в Польше готовят к подписанию документ о военном сотрудничестве. Об этом сообщает глава канцелярии польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В Госдуме согласились с предложением уточнить идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии

В Госдуме согласились с предложением уточнить идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии

В Госдуме поддержали идею уточнения идентификации сотрудников Росгвардии и полиции. Отмечается, что законопроект внёс на рассмотрение сенатор Владимир Лукин.

//Здоровье

Медики узнали что нужно есть, чтобы похудеть

Медики узнали что нужно есть, чтобы похудеть

Гены можно перепрограммировать при помощи уросоловой кислоты. Ее содержит кожура одного из самых распространенных в России садовых фруктов. Таковы результаты исследований исследователей университета Айовы.

//Шоу-бизнес

В театре прокомментировали госпитализацию Меньшикова

В театре прокомментировали госпитализацию Меньшикова

Недавно в СМИ появилась информация о том, что актёр и худрук театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков оказался в реанимации из-за злоупотребления алкоголем. В театре прокомментировали эту информацию.

//В мире

Меркель рассказала как в G7 относятся к возвращению России

Меркель рассказала как в G7 относятся к возвращению России

Ангела Меркель считает, что возвращение Российской Федерации в «Большую семерку» напрямую зависит от выполнения минских соглашений. Она подчеркнула, что все страны-участницы разделяют позицию Германии.

//Новости партнеров

//Происшествия

Из колонии в Ростовской области сбежал преступник, осужденный за убийство

Из колонии в Ростовской области сбежал преступник, осужденный за убийство

По данным следствия, 25 августа осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, совершил побег. Возбуждено уголовное дело по факту халатности персонала колонии.

//В мире

«Петр Алексеевич, а я вас и не узнал в гриме»: Украинцы посмеялись над речами Зеленского

«Петр Алексеевич, а я вас и не узнал в гриме»: Украинцы посмеялись над речами Зеленского

В Сети посмеялись над заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские казаки более 350 лет назад помогли французам «покорить Дюнкерк».

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Стас Пьеха пожаловался на радиостанции

Стас Пьеха пожаловался на радиостанции

Российский певец Стас Пьеха признался поклонникам, что в последнее время у него напрочь пропало желание писать новые песни. В этом музыкант обвинил радиостанции, которые «убивают и не поддерживают» его творчество.

//Шоу-бизнес

Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк

Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк

Известный фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал распространившиеся в СМИ слухи о возможном онкологическом заболевании "Моей прекрасной няни" - актрисы Анастасии Заворотнюк.

//Общество

Как Борис Березовский сколотил свой первый миллион

Как Борис Березовский сколотил свой первый миллион

В лихие 90-е доктор наук, но пока ещё нищий Борис Березовский, лихорадочно искал на чём бы ему сколотить свой капитал. Бандиты занимались водкой, но как представитель всегда голодной профессуры Березовский решил вложиться в продукты.

//Шоу-бизнес

Верник защитил сына, использующего деньги вместо носового платка

Верник защитил сына, использующего деньги вместо носового платка

Игорь Верник объяснил фотографию сына, на которой молодой человек использует пятитысячную купюру вместо носового платка. По словам Верника, в фотографии нет ничего такого, что могло бы кого-то оскорбить.

//Политика

Трамп и Абэ пришли к соглашению по торговой сделке

Трамп и Абэ пришли к соглашению по торговой сделке

США и Япония достигли договоренностей по торговой сделке, соглашение может быть подписано в сентябре этого года. Об этом заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

//Шоу-бизнес

Собчак обсудила с Лопырёвой "действительно важные вещи"

Собчак обсудила с Лопырёвой "действительно важные вещи"

Телеведущая Ксения Собчак в Сети ответила на вопрос, который Виктория Лопырёва задала своим подписчикам. Собчак поиронизировала над тем, что «волнует» российскую модель.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Или оно в нас": Дмитрий и Полина Дибровы попали в ДТП

"Или оно в нас": Дмитрий и Полина Дибровы попали в ДТП

Накануне Дмитрий и Полина Дибровы попали в аварию, катаясь на мотоцикле. Об этом супруга известного ведущего рассказала в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Поклонники встревожены.

//Спорт

ЦСКА разгромил «Ахмат» 3:0

ЦСКА разгромил «Ахмат» 3:0

Сегодня, 25-го августа, на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА – «Ахмат» Грозный. Главный арбитр встречи Василий Кзарцев (Санкт-Петербург) Команды Виктора Гончаренко и Рашида Рахимова лишены стабильности на старте национального первенства

//В мире

«Они - лентяи, непригодные для деторождения»

«Они - лентяи, непригодные для деторождения»

Расист, женоненавистник, гомофоб, диктатор, поклонник военной хунты и президента США Дональда Трампа, - за что и получил прозвище «Тропический Трамп» - эти характеристики прочно закрепились за личностью 38-го президента Бразилии Жаира Болсонару.

//В мире

В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали туристов

В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали туристов

Греческие пожарные потушили главные очаги лесного пожара, возникшего на острове Самос в Эгейском море, откуда пришлось эвакуировать туристов. Об этом сообщила пожарная охрана Греции.

//В мире

«Одним словом, цирк»: в Сети обсудили стюардессу, спевшую гимн Украины

«Одним словом, цирк»: в Сети обсудили стюардессу, спевшую гимн Украины

В Сети обсуждают видео, на котором стюардесса Международных авиалиний Украины исполнила перед пассажирами гимн страны. Отмечается, что такую акцию авиакомпания подготовила ко Дню независимости Украины, который прошёл 24 августа.

//Происшествия

В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар

В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар

Пожар произошел в здании, граничащим с территорией ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") в Королеве. Угрозы работе учреждения нет, сообщили в воскресенье в пресс-службе ЦНИИмаш.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Хабкрае прокуратура выявила неготовность властей к паводку
2

Хабаровск восхитил консула Германии
3

CША направили в Китай 12 млн баррелей нефти на шести танкерах
4

В Хабаровском крае завершилось реформирование правительства
5

Медики назвали ранний признак рака поджелудочной железы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры