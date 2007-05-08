Обожающий Лужкова

Он, пожалуй, чемпион по числу завистников. Вот ведь все думают, устроился человек при власти. В телепрограмме «Лицом к городу» на ухо Лужкову правильные слова нашептывает, бумаги нужные подсовывает, а заодно… Два года назад Павел ГОРЕЛОВ стал генеральным директором телеканала «Столица», а сейчас осваивает просторы «Столицы плюс».

- СОВМЕЩАТЬ обязанности руководителя канала и телеведущего - зачем это вам?

- Это две стороны одной медали. Я не смогу качественно выполнять свои обязанности директора канала, если не буду видеть работу телевизионщиков изнутри. Благодаря программе «Лицом к городу» я лучше понимаю специфику управления телевизионными каналами. В этом мне помогает общение с первыми лицами правительства Москвы и, конечно, с Юрием Лужковым. Слава богу, мне есть у кого учиться.

- Перед вами как генеральным директором канала «Столица» была поставлена задача: дать бой конкурентам, сделать канал ярким, оперативным. Насколько это удалось?

- Канал достаточно яркий, оперативный… Лучше всего нам удались новости… Что касается конкурентов, то я бы и рад с кем-нибудь посостязаться, но в нашей нише мы пока одни. Другие каналы зарабатывают деньги и развлекают, а мы выполняем заказ Комитета по телекоммуникациям и СМИ, который является частью структуры правительства Москвы. Наша задача - это оперативное информирование жителей столицы.

- Если вам придется выбирать между местом генерального директора телеканала и ролью телеведущего?

- Я выберу «Лицом к городу»! Это мое любимое дело. Сколько лет работаю, а мне все не надоедает. Никто не смог изменить программу, как ни старался, - ведь для этого надо было реформировать… Юрия Лужкова. Что, как вы понимаете, невозможно.

- Вы были одним из претендентов на роль руководителя нынешнего канала ТВ Центр?

- Мне говорили об этом, но официального предложения я не получал. Зная Лужкова, понимаю, что он не стал бы принимать такое решение. У меня огромный участок работы, и сказать, что я уже все сделал, нельзя.

- Выходит, если бы вам предложили, вы бы отказались?

- Думаю, да. Мы тогда как раз получали вторую лицензию на вещание, для «Столицы плюс», и дел было невпроворот.

- Неужели не хочется большего?

- Я никогда не думал о продвижении по карьерной лестнице. Меня больше заботит, как выполнить свою работу добросовестно. Я готов расти в карьерном плане, но если судьба определит мне более скромное место - я не стану переживать.

- Вы много читаете?

- Времени не хватает, но я стараюсь. Вот сегодня в 6 часов утра читал толковый Псалтырь Иринея. Огромная книга, потрясающее чтение! Псалмы царя Давида - мое любимое произведение последних лет.

- Выходит, вы жаворонок?

- Просто у меня нет другого выхода. Начинать рабочий день с раннего утра я научился у Лужкова.

- У вас с Юрием Михайловичем какие-то особые отношения?

- У нас «приязненные отношения». После эфира Юрий Михайлович присаживается к нашему столу, пьет кофе, разговаривает. Я не женщина и не могу сказать, что я в него влюблен, но я его обожаю!

- С чего начались ваши «приязненные» отношения?

- Я тогда был приходящим ведущим передачи «Добрый вечер, Москва!», а Лужков премьером правительства у Попова. В один из дней прошел сюжет, где говорилось, что найден выход, как не дать погибнуть урожаю. Показали солдат, убирающих свеклу, и сказали: «Вот наше ноу-хау». А потом как ведущему дали слово мне. И вот тут я сказал, что я обо всем этом думаю… На следующий день в кабинете генерального директора раздался звонок: «Сколько стоит расторгнуть контракт с Гореловым?» После этого я ушел в «отпуск» на полгода… А через несколько лет мне предложили вести программу «Лицом к городу». Я всегда был невысокого мнения о Попове как о руководителе города, а Лужкова рассматривал тогда как птенца гнезда Попова. Но когда он остался один и проявил себя, я понял, что был не прав.

- Говорят, на Лужкова вы имеете определенное влияние…

- Вот на кого невозможно повлиять, так это на него! Если хотите испортить какое-нибудь дело - начните ему что-нибудь внушать! Тем, кто знает Лужкова, в голову это не приходит! Он все самостоятельно обдумывает и только потом принимает решение.

- Раньше вы говорили, что ваша жена в 4 раза больше вас зарабатывает. Сегодня вы кормилец семейства?

- В нашей семье приоритеты опять поменялись. Теперь моя дочь зарабатывает больше меня! Она генеральный директор сети ресторанов у Новикова.

- Вы увлекаетесь силовыми единоборст­вами. Согласились бы участвовать в передаче «Первого» - «Король ринга»?

- Навыки у меня остались, но, боюсь, именно поэтому меня туда не пустят. Это будет убийство. Хотя смотрю программу с интересом.