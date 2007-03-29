Удовольствие от постоянства

- Алексей, много изменений произошло в передаче за эти годы?

- Вначале у нас не было рубрики «Слабо», зато была рубрика актерских шуток «Театр ученой обезьяны представляет». Лет пять назад появились куклы. На них очень многие ругаются: уродцы какие-то… Но ругаются-то взрослые, а детям нравится. Ребята, вы станьте детьми, и вам понравится!

- По-моему, и музыка изначально была другая?

- Однажды я попросил написать «передачную» песню Лешу Кортнева. Она полтора или два года была в эфире и никакой реакции - проходила мимо сознания. И вдруг приходит Родион Белецкий, наш сценарист, и приносит «Я всегда с собой беру видеокамеру». Пришел с гитарой, просто напел - мы хохотали до упаду, какая глупость! Но уже через полгода песня «ушла» в народ. Сейчас попробуйте ее вычленить из программы, это невозможно. Ее все знают практически наизусть.

- Вы сами не устали от передачи? Все время одно и то же?

- Меня всегда удивляет, когда говорят - тебе не надоело? Я, видимо, советский человек - люблю стабильность и горжусь, что проекту 15 лет!

- В чем секрет успеха?

- Секрет простой - программа основана на том, что люди присылают сюжеты всегда в первый раз. Это дает возможность нам самим быть не скучными. Подумайте сами - за 15 лет сменилось поколение собак и кошек. У видеолюбителей выросли внуки…

- Вы чем-то занимаетесь кроме «Сам себе …»?

- У меня много проектов - есть передача на «Авторадио», сейчас вышли мои книжки, я играю в театре, периодически снимаюсь в кино. На ТНТ выходят две программы - одна называется «Ваши деньги». Передача призвана научить нас обращаться с собственными деньгами, с банками, с кредитными картами. Я ее делаю с удовольствием и сам очень много из нее беру. То есть выступаю со стороны зрителей. Этакий «чайник» из советских времен, который знает, что есть сберкасса и окошко, где дают зарплату. Вот собственно и все, что мы знали раньше про деньги. А есть современная жизнь, которая диктует свои условия, и надо уметь в ней суще­ствовать.

И еще одна программа, которую я очень люблю, - «СПИД. Скорая помощь». Мы сами, журналисты, виноваты в том, что еще в ХХ веке кинули в общество девиз: «СПИД - чума ХХ века» - это была страшная ошибка. И нам же надо ее исправлять, потому что нельзя разворачивать общество от людей, которые столкнулись с этой бедой. Эта беда рядом, она не смотрит на ранги, положение, количество денег, место жительства и может коснуться любого. Пойдете в поликлинику сделать укол - и все.

- Чем вы интересуетесь помимо профессии?

- Очень люблю путешествовать. Два года назад проехал от Хабаровска до Иркутска - 4000 км по бездорожью. В прош­лом году придумал акцию «Авто­стоп» и проехал от Москвы до Сочи автостопом.

- Вы любите собственно путешествия или вообще новые впечатления?

- Конечно, люблю новое - больше 10 лет занимался автоспортом, прыгал с парашютом, летал на параплане.

- Что лучше всего удается в жизни?

- Творчество, но по жизни чаще приходится заниматься продюсированием. Продюсер - это человек, у которого 24 часа в сутки «болит» голова. Это постоянная нервотрепка, бессмысленные встречи, на которые нужно ходить, потому что «мало ли что». Это такой тягомотный процесс, что за много лет я от него подустал. Сейчас с удовольствием поработал бы актером. Да - я занят в антрепризе «Около любви». Это трагедийная мелодрама или, скорее, трагифарс. Но играем ее очень редко. У нас заняты Федосеева-­Шукшина, Елена Коренева, Ирина Чериченко, Таня Кравченко, Олеся Железняк. В Москве почти не играем. В общем - это как хобби, отдушина.

- В кино сниматься не приглашают?

- Видимо, срабатывает стереотип - мол, телеведущий не может быть актером. Поэтому снимаюсь в маленьких ролях. Приглашают друзья - все-таки у меня актерское образование: Щукинское училище. Актерский зуд, он неистребим.

- Вы прославились работой с детьми, ставили спектакли. А в жизни вы хороший отец?

- Это детям судить. Я не живу с детьми, они живут со своими мамами, я лишь постоянно встречаюсь с ними. Дочка вообще преподнесла сюрприз - вместо Университета учится на третьем курсе Щукинского училища. Несмотря на то что я преподавал в Щуке и работал с деть­ми в театре, мне сложно ей что-либо советовать. Отцовская реакция абсолютно неадекватна, и оценить ее способности объективно у меня не получается. Сыну 6 лет. Он ходит в подготовительный класс и на скрипку.

- Внешне вы такой правильный, почему же семейная жизнь у вас наперекосяк?

- Я никогда не предполагал, что у меня так сложится семейная жизнь. В моей семье отроду никогда никто не разводился, и я не собирался. Но жизнь - она часто непредсказуема.

- Все равно, вы производите впечатление успешного, оптимистично настроенного человека. А как вы переносите неудачи?

- У меня есть два девиза, по которым я стараюсь жить и которые сам же сформулировал: «Давайте легче относиться к жизни, и жизнь легче отнесется к нам», и второй - «Не забывайте себе завидовать, смотрясь утром в зеркало».