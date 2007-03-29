//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Удовольствие от постоянства

Алексей Лысенков завидует только себе

№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Наталия ЖУРАВЛЕВА ]

Удовольствие от постоянства
Я научу вас обращаться с собственными деньгами!

 - Алексей, много изменений произошло в передаче за эти годы?

 - Вначале у нас не было рубрики «Слабо», зато была рубрика актерских шуток «Театр ученой обезьяны представляет». Лет пять назад появились куклы. На них очень многие ругаются: уродцы какие-то… Но ругаются-то взрослые, а детям нравится. Ребята, вы станьте детьми, и вам понравится!

 - По-моему, и музыка изначально была другая?

 - Однажды я попросил написать «передачную» песню Лешу Кортнева. Она полтора или два года была в эфире и никакой реакции - проходила мимо сознания. И вдруг приходит Родион Белецкий, наш сценарист, и приносит «Я всегда с собой беру видеокамеру». Пришел с гитарой, просто напел - мы хохотали до упаду, какая глупость! Но уже через полгода песня «ушла» в народ. Сейчас попробуйте ее вычленить из программы, это невозможно. Ее все знают практически наизусть.

 - Вы сами не устали от передачи? Все время одно и то же?

 - Меня всегда удивляет, когда говорят - тебе не надоело? Я, видимо, советский человек - люблю стабильность и горжусь, что проекту 15 лет!

 - В чем секрет успеха?

 - Секрет простой - программа основана на том, что люди присылают сюжеты всегда в первый раз. Это дает возможность нам самим быть не скучными. Подумайте сами - за 15 лет сменилось поколение собак и кошек. У видеолюбителей выросли внуки…

 - Вы чем-то занимаетесь кроме «Сам себе …»?

 - У меня много проектов - есть передача на «Авторадио», сейчас вышли мои книжки, я играю в театре, периодически снимаюсь в кино. На ТНТ выходят две программы - одна называется «Ваши деньги». Передача призвана научить нас обращаться с собственными деньгами, с банками, с кредитными картами. Я ее делаю с удовольствием и сам очень много из нее беру. То есть выступаю со стороны зрителей. Этакий «чайник» из советских времен, который знает, что есть сберкасса и окошко, где дают зарплату. Вот собственно и все, что мы знали раньше про деньги. А есть современная жизнь, которая диктует свои условия, и надо уметь в ней суще­ствовать.

 И еще одна программа, которую я очень люблю, - «СПИД. Скорая помощь». Мы сами, журналисты, виноваты в том, что еще в ХХ веке кинули в общество девиз: «СПИД - чума ХХ века» - это была страшная ошибка. И нам же надо ее исправлять, потому что нельзя разворачивать общество от людей, которые столкнулись с этой бедой. Эта беда рядом, она не смотрит на ранги, положение, количество денег, место жительства и может коснуться любого. Пойдете в поликлинику сделать укол - и все.

 - Чем вы интересуетесь помимо профессии?

 - Очень люблю путешествовать. Два года назад проехал от Хабаровска до Иркутска - 4000 км по бездорожью. В прош­лом году придумал акцию «Авто­стоп» и проехал от Москвы до Сочи автостопом.

 - Вы любите собственно путешествия или вообще новые впечатления?

 - Конечно, люблю новое - больше 10 лет занимался автоспортом, прыгал с парашютом, летал на параплане.

 - Что лучше всего удается в жизни?

 - Творчество, но по жизни чаще приходится заниматься продюсированием. Продюсер - это человек, у которого 24 часа в сутки «болит» голова. Это постоянная нервотрепка, бессмысленные встречи, на которые нужно ходить, потому что «мало ли что». Это такой тягомотный процесс, что за много лет я от него подустал. Сейчас с удовольствием поработал бы актером. Да - я занят в антрепризе «Около любви». Это трагедийная мелодрама или, скорее, трагифарс. Но играем ее очень редко. У нас заняты Федосеева-­Шукшина, Елена Коренева, Ирина Чериченко, Таня Кравченко, Олеся Железняк. В Москве почти не играем. В общем - это как хобби, отдушина.

 - В кино сниматься не приглашают?

 - Видимо, срабатывает стереотип - мол, телеведущий не может быть актером. Поэтому снимаюсь в маленьких ролях. Приглашают друзья - все-таки у меня актерское образование: Щукинское училище. Актерский зуд, он неистребим.

 - Вы прославились работой с детьми, ставили спектакли. А в жизни вы хороший отец?

 - Это детям судить. Я не живу с детьми, они живут со своими мамами, я лишь постоянно встречаюсь с ними. Дочка вообще преподнесла сюрприз - вместо Университета учится на третьем курсе Щукинского училища. Несмотря на то что я преподавал в Щуке и работал с деть­ми в театре, мне сложно ей что-либо советовать. Отцовская реакция абсолютно неадекватна, и оценить ее способности объективно у меня не получается. Сыну 6 лет. Он ходит в подготовительный класс и на скрипку.

 - Внешне вы такой правильный, почему же семейная жизнь у вас наперекосяк?

 - Я никогда не предполагал, что у меня так сложится семейная жизнь. В моей семье отроду никогда никто не разводился, и я не собирался. Но жизнь - она часто непредсказуема.

 - Все равно, вы производите впечатление успешного, оптимистично настроенного человека. А как вы переносите неудачи?

 - У меня есть два девиза, по которым я стараюсь жить и которые сам же сформулировал: «Давайте легче относиться к жизни, и жизнь легче отнесется к нам», и второй - «Не забывайте себе завидовать, смотрясь утром в зеркало».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

"Выставление условий России - плохая политика", - Пушков о возвращении в G8

"Выставление условий России - плохая политика", - Пушков о возвращении в G8

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на условия, которые выставляют страны за возвращение РФ в "большую восьмёрку". По его словам, он бы не советовал этого делать другим государствам.

//Политика

Эксперт: Россия не может вернуться в G8 из-за Украины

Эксперт: Россия не может вернуться в G8 из-за Украины

Доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорни считает, что реакции Украины на возможное восстановление России в "большой восьмёрке" является предсказуемой. По его словам, она явно показывает, что начался процесс обсуждение между Москвой и Западом.

//Общество

Назван лучший зеркальный ответ России на развертывание запрещенных ракет США

Назван лучший зеркальный ответ России на развертывание запрещенных ракет США

Назван лучший зеркальный ответ Российской Федерации на развертывание Соединенными Штатами ракет, запрещенных Договором о РСМД. Соответствующая публикация появилась на страницах отечественных интернет-СМИ.

//новости партнеров

//Политика

Трампу предложили купить Великобританию

Трампу предложили купить Великобританию

Ранее американский президент изъявил желание купить у Дании Гренландию. Как пишет издание "Дни24", британский журналист Ричард Литтлджон в ироничной форме предложил купить Великобританию, если его первый план окажется неудачным.

//В мире

В ДНР раскрыли детали обернувшейся потерями вылазки морпехов ВСУ под Мариуполем

В ДНР раскрыли детали обернувшейся потерями вылазки морпехов ВСУ под Мариуполем

Бойцы Вооруженных сил Украины предприняли новую неудачную попытку приблизиться к позициям ДНР под городом Мариуполем. Подробности произошедшего инцидента раскрыли в Народной милиции непризнанного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Бывший глава МИД Украины объяснил отказ Петра Порошенко объявить войну с Россией

Бывший глава МИД Украины объяснил отказ Петра Порошенко объявить войну с Россией

Владимир Огрызко, бывший глава МИД Украины, объяснил, почему Петр Порошенко, находясь на посту президента республики, не стал официально объявлять о военном конфликте с Российской Федерацией.

//Непознанное

Прогноз Нострадамуса о конфликте между Россией и Китаем опубликовали в прессе

Прогноз Нострадамуса о конфликте между Россией и Китаем опубликовали в прессе

Россию в будущем ждет конфликт с Китаем. Об этом говорится в пророчестве французского астролога Нострадамуса, которое опубликовали некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Здоровье

Простой способ увеличения продолжительности жизни посоветовала российский диетолог

Простой способ увеличения продолжительности жизни посоветовала российский диетолог

Отечественный врач-диетолог Наталья Пугачева назвала простой способ увеличения продолжительности человеческой жизни. Об этом рассказывается в публикации, выложенной на страницах интернет-СМИ.

//В мире

Повторение истории. В Германии снова обижают евреев

Повторение истории. В Германии снова обижают евреев

В Германии вводится должность уполномоченного по борьбе с антисемитизмом. По иронии судьбы, история вновь повторяется, и существование проблемы признано на государственном уровне.

//Новости партнеров

//Общество

Новобрачные скрепили свой союз амбарным замком на ограждении Крымского моста

Новобрачные скрепили свой союз амбарным замком на ограждении Крымского моста

Молодожены решили скрепить свой союз замком на ограждении моста через Керченский пролив. Теперь им придется оплатить штраф за остановку на транспортном переходе

//Здоровье

Первые видимые сигналы организма о болезнях сердца обозначила врач-кардиолог

Первые видимые сигналы организма о болезнях сердца обозначила врач-кардиолог

Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили обозначил первые видимые симптомы болезней сердца. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Сестру российского певца ограбили на 5 млн руб.

Сестру российского певца ограбили на 5 млн руб.

Сестра известного певца Эмина Агаларова и бизнесвумен Сабина Агаларова рассказала об ограблении своей квартиры на Ленинском проспекте в Москве. Отмечается, что инцидент произошёл в период с 9 по 20 августа.

//Политика

"Результат твоих нелепых действий": украинский министр счел поражением обсуждение возврата России в G8

"Результат твоих нелепых действий": украинский министр счел поражением обсуждение возврата России в G8

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает разговоры вокруг возвращения России в "Большую восьмерку" поражением для Украины, а действия нынешнего президента Зеленского - "нелепыми".

//Спорт

Мандрыкин: «Спартак» должен играть в свой футбол, не подстраиваться под «Брагу»

Мандрыкин: «Спартак» должен играть в свой футбол, не подстраиваться под «Брагу»

Сегодня «Спартак» сыграет на выезде первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против португальской «Браги». Шансы команды оценивает для еженедельника «Аргументы недели» бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин.

//Политика

Минтруд к осени решит вопрос о введении четырехдневной рабочей недели

Минтруд к осени решит вопрос о введении четырехдневной рабочей недели

Премьер - министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду до конца сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели. Соответствующий документ датирован 22 июня.

//В мире

Белоруссию атаковали «лжеминеры» из Европы

Белоруссию атаковали «лжеминеры» из Европы

На Белоруссию обрушилась атака ложных заявлений о минировании зданий. Звонки поступают из стран Западной Европы. Об этом сообщил замглавы управления МВД Беларуси, занимающегося киберпреступлениями, Кирилл Вяткин.

//Шоу-бизнес

Тарантино готовится впервые стать отцом

Тарантино готовится впервые стать отцом

Знаменитый на весь мир 56-летний американский режиссер Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик впервые станут родителями. Об этом радостном событии в четверг сообщает издание People.

//Новости партнеров

//Общество

Инстаграм-целители: как блогеры без образования «лечат» и калечат людей

Инстаграм-целители: как блогеры без образования «лечат» и калечат людей

28-летняя Светлана долго боролась с онкологией и, казалось, выздоровление было близко. На просторах инстаграма девушка нашла известного блогера: целительница назначала схемы лечения и обещала, что скоро от рака не останется и следа. В мае Светланы не стало, она умерла от истощения, а болезнь так и не отступила.

//Политика

Пентагон анонсировал создание гиперзвукового оружия через 2 года

Пентагон анонсировал создание гиперзвукового оружия через 2 года

Глава американского военного ведомства Марк Эспер заявил о разработке гипероружия. Интервью показали в эфире американского телеканала Fox News.

//Происшествия

В Москве велосипедист довёл ребёнка до реанимации

В Москве велосипедист довёл ребёнка до реанимации

В среду, 21 августа, на Крылатской улице в Москве мужчина на велосипеде наехал на пешехода. В результате аварии тяжело пострадал маленький мальчик. По факту произошедшего проводится проверка.

//Происшествия

В Петербурге на загоревшемся теплоходе погиб член экипажа

В Петербурге на загоревшемся теплоходе погиб член экипажа

В четверг, 22 августа, на Октябрьской набережной Санкт -Петербурга проихошёл пожар на четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский". В момент возгорания на борту судна находилось 240 пассажиров и 80 человек персонала.

//Здоровье

Четыре признака наступающего инсульта головного мозга перечислили медики

Четыре признака наступающего инсульта головного мозга перечислили медики

Эксперты в области здравоохранения обозначили признаки наступающего инсульта головного мозга. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах российской интернет-прессы.

//Наука

Министр науки России чудит. Но чудеса не из дешёвых

Министр науки России чудит. Но чудеса не из дешёвых

Пока Владимир Путин не покладая рук решает внешнеполитические задачи, разруливая сложные отношения с США и ЕС, подчинённые Дмитрия Медведева, похоже, окончательно потеряли чувство страха и забыли о субординации.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество Матроны Московской о массовой гибели людей в 2019-м выложили в сеть
2

Вдова ельцинского министра Александра Починка попалась на фальсификациях
3

"Я подожгу этот стол вместе с вами. Здесь убили моего брата". Поджигатель из Бирюлева задержан полицией
4

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети
5

Новые снимки Полины Гагариной в бикини вызвали обсуждения в сети

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры