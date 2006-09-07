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САММИТ В МАЛОМ

Как Хлестаков сбежал из сумасшедшего дома

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]

Театральный саммит в Малом – событие международного масштаба. В Щепкинском фойе собрались представители Белоруссии, Украины, Казахстана и даже Японии. Гостями саммита стали многие прославленные коллективы. Дело в том, что до сих пор многие труппы стран постсоветского пространства равняются на великую сцену первого императорского театра Москвы. В эти дни Государственный академический Малый театр России отмечает свое 250-летие.
  Коллега по юбилейным торжествам художественный руководитель Александринки Ва­лерий Фокин уже нашел для себя ответ на вопрос о сегодняшнем предназначении национального театра. Он считает, что «национальные сцены должны хранить основу, какие-то корневые моменты театрального искусства»: «Мне нравится определение главной задачи Александринского театра, сформулированное Юрием Михайловичем Юрьевым, выдающимся александринцем 20-х годов, – хранить тайны ремесла».
  По словам Юрия Соломина, была идея отметить юбилей Александринки и Малого, пройдя театральным десантом от Балтики и Тихого океана навстречу друг другу. И отпраздновать 250-летие в Сибири или на Урале: «Это стало бы торжеством русского национального театра. Но... Малый и Александринка – это еще и дух их сцен».
«Я сам из провинции, – сказал художественный руководитель ГАМТа России, – и никто не заподозрит меня в генеральском к ней отношении. Приезжаешь в Иркутск, Тюмень, Норильск – там совершенно другие зрители, которые в театр надевают самое лучшее. Хозяин нашего дома Островский любил провинциальных актеров».
  В новом сезоне Малый готовит сразу три премьеры: одну по Гоголю и две по Островскому. Соломин уверен, что «такая репертуарная политика – только классика и ничего кроме классики – вполне себя оправдывает»: «Ведь сегодня ставить Гоголя и Шекспира, не переворачивая их, очень оригинально. Нам не нужен патологоанатом, чтобы все разрезать и перекроить. Хлестакова уже увозили на сцене в сумасшедший дом. Правда, он оттуда все время «сбегает». И только что на последней нашей премьере опять «вырвался». Когда мы с актерами начали репетировать, они меня спросили: «Какая будет концепция?» А потом сели, стали читать и поняли, что ничего добавлять не надо».
  Наверное, только в Малом драматические спектакли держатся в репертуаре по 30 лет подряд. Старейший в стране театр стал живым мемориалом для российской публики. Его называют не только Домом Островского, но и вторым университетом. Сегодня только здесь следят за тем, чтобы со сцены звучала правильная русская речь.
  О своих взглядах на состояние русского языка и современной культуры рассказала принимавшая участие в дискуссии народная артистка СССР Татьяна Доронина:
– Малый принято называть цитаделью здорового консерватизма. И традиции здесь во всем. В театре очень трепетно относятся к тексту. Это сегодня важно. Я благодарна Малому, потому что выпускники его училища часто становятся ведущими актерами нашего МХАТа.
  Не хотелось бы вспоминать о проб­лемах, но приходится. Пройдет неделя, и о нашей дискуссии забудут решительно все. И снова начнут «крыть реалистический театр». Любой. Потому что только реалистический театр работает над формированием человека.
– Сегодня много говорят об отсутствии идеологии.
– Я не согласна с этим. Идеология существует. Она просто чудовищна по своей тенденции. И о том, что она чудовищна, знают все и почему-то молчат. У нас тысячелетняя культура, но посмотрите на мерзость и запустение. А сегодняшние громкие дела с Эрмитажем и другими музеями? Это какие же «чудовища» могут там служить? И куда идти бедному человеку? Все вменяемые актеры и актрисы стенают...
  В сегодняшнем времени отсутствует деликатность. Все косноязычны, бессовестны, презирают друг друга и плюют на любые традиции. Кругом увеселенье тела, бесстыдст­во, цинизм, порнография. Массовая культура преподносит это как самое зрелищное и заманчивое. Это страшно, но самое интересное, что кто-то в этом, несомненно, заинтересован. Не может такой беспредел существовать сам по себе.
– Что, по вашему мнению, сейчас необходимо сделать в первую очередь?
– Мы должны вернуться к русскому языку, потому что это основа нашей культуры. Иначе через каких-нибудь пять лет бытовой мат станет официальной нормой, и никто не вспомнит, как говорить грамотно.
  Существующая сегодня агрессия – это тоже противоестественно. Люди не должны быть столь агрессивны и страшны. Кто всегда снимал агрессию? Культура. И во главе стоял драматический театр.
– Сегодня по-прежнему модно сравнивать Москву с Питером по части культуры. На ваш взгляд, есть между ними разница?
– Везде воцарение дурного вкуса. Все стали богато и нелепо одеваться. Когда в нашей Северной столице, родном для меня городе, я вижу ярко и пест­ро наряженных людей, прихожу в ужас. Они что, прямо из Африки сюда прибыли? Люди одеты в оранжевое и красное и сочетают желтое с зеленым. И вот этот чудовищный винегрет движется по родному городу, несовместимый с потрясающей архитектурой Растрелли и Карла Росси.
  Конечно, нужно срочно что-то менять.

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