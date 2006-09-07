Одна из самых популярных тем, по которой читатели «Аргументов неделi» задают вопросы, – трудовое право. В этом номере на них отвечает Маргарита Александровна ЗАНИНА, преподаватель и научный сотрудник Российской академии правосудия, заместитель председателя исполкома Молодежного Союза юристов РФ, член Ассоциации юристов России, автор ряда научных публикаций по проблемам коллизий норм права.