Трудовое право
№ 18(18) от 07.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Одна из самых популярных тем, по которой читатели «Аргументов неделi» задают вопросы, – трудовое право. В этом номере на них отвечает Маргарита Александровна ЗАНИНА, преподаватель и научный сотрудник Российской академии правосудия, заместитель председателя исполкома Молодежного Союза юристов РФ, член Ассоциации юристов России, автор ряда научных публикаций по проблемам коллизий норм права.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес