Лукашенко не хочет платить за газ «больше, чем Германия»

Во время поездки в Брестскую область 1 сентября белорусский президент Александр Лукашенко возмутился условиями поставки газа, которые предлагают на будущий год «Газпром». «Российские компании продают нам нефть дороже, чем Украине, а цены на газ предложены выше, чем Германии. Мы никогда не будем покупать газ дороже, чем Германия. Еще те люди не умерли, которые в одних окопах с россиянами гибли. Мы абсолютно не против, чтобы цены росли, но они должны быть такими, как в России. Это заложено в Договоре о Союзном государстве», – подчеркнул Лукашенко. Если цены будут расти и дальше, Белоруссия пригрозила покупать нефть в Венесуэле и Азербайджане...

Дело в том, что нынешняя цена в 47 долларов за 1000 м3 газа (действующая со II полугодия 2004 года) закреплена в соглашении, по которому Белоруссия одновременно должна была продать «Газпрому» 50% акций «Белтрансгаза». Но все уперлось в оценку стоимости «Белтрансгаза»: «Газпром» оценил его по балансовой стоимости в 600 млн. долларов, белорусская сторона – по рыночной цене в 5 млрд.

Результатом несговорчивости Белоруссии и стали предложения «Газпрома» повысить цены на газ до 140, потом и до 200 долларов. Цены эти трудно назвать разумными (даже «несоюзная» Украина заявляет, что не потянет цену выше 110) и тем более рыночными. Ведь в мире нет газовых бирж, а значит, и рыночной цены на газ не существует в природе (рыночная цена может быть только там, где есть рынок).