КОШЕЧКА
КО-КО
№ 5(5) от 08.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]
То ль всерьез, то ль понарошку,
То ль по зову доброты
Подарили Бобе кошку
Бесконечной красоты
Нет другой такой в Одессе
И не будет наперед –
В кошке этой столько смесей,
Что сам черт не разберет.
Ходит кошка по квартире,
Ухмыляется в усы.
На спине двадцать четыре
Типа барса полосы.
Зубы как кинжал абрека,
В сердце удаль и азарт,
И не нужен Бобе Греку
Кроме кошки бодигард.
Кошка – прелесть! Кошка – душка!
И живется с ней легко.
Боба Грек назвал подружку
Знатным именем Ко-Ко»!
Пудель кошки сторонится,
Та резвится. Он сидит.
Так Кокошку он боится,
Что не лает, а скулит.
Лишена Кокошка лени.
Бобу любит горячо –
То залезет на колени,
То запрыгнет на плечо.
Забирается на шторы
И с позиции своей
Смотрит взором прокурора
На макушки алкашей.
Кошка, лучшая из кошек,
На людей имеет нюх –
Различает нехороших
И озвучивает вслух.
Станет с Бобою ругаться
Сволочь или идиот,
В ногу вцепится засранца
И отчаянно орет.
Если карта плохо ляжет,
Навострит волшебный ус –
Прыгнет, и хвостом укажет,
Где козырный спрятан туз.
Хулиганка и красотка,
Цап-царапка – суперстар,
Не выносит запах водки
И вонючий дым сигар.
Любит нежные мотивы,
Песни детские и джаз.
А когда поют фальшиво,
Затыкает уши враз.
А когда у Бобы гостья
Остается ночевать,
То ложится с рыбной костью
Между ними на кровать.
Как-то раз порой ночной
Кот британский Автандил
К кошке с мышкой заводною
На свиданье приходил.
С ним доверчивая киска,
Несравненная Ко-Ко,
Напилась шотландским виски
И упала в молоко.
Утром Боба взял британца
И сказал ему всерьез,
Чтоб не лез он целоваться
К скромной девочке взасос.
И кота хозяйка – Мила –
Что свиданье проспала,
Удалого Автандила
На кастрацию свела.
Кот, расстроенный разлукой,
От Ко-Ко теперь вдали,
И клянется вислоухой
В платонической любви!
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