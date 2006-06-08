КОШЕЧКА КО-КО

То ль всерьез, то ль понарошку,

То ль по зову доброты

Подарили Бобе кошку

Бесконечной красоты



Нет другой такой в Одессе

И не будет наперед –

В кошке этой столько смесей,

Что сам черт не разберет.



Ходит кошка по квартире,

Ухмыляется в усы.

На спине двадцать четыре

Типа барса полосы.



Зубы как кинжал абрека,

В сердце удаль и азарт,

И не нужен Бобе Греку

Кроме кошки бодигард.



Кошка – прелесть! Кошка – душка!

И живется с ней легко.

Боба Грек назвал подружку

Знатным именем Ко-Ко»!

Пудель кошки сторонится,

Та резвится. Он сидит.

Так Кокошку он боится,

Что не лает, а скулит.

Лишена Кокошка лени.

Бобу любит горячо –

То залезет на колени,

То запрыгнет на плечо.



Забирается на шторы

И с позиции своей

Смотрит взором прокурора

На макушки алкашей.



Кошка, лучшая из кошек,

На людей имеет нюх –

Различает нехороших

И озвучивает вслух.

Станет с Бобою ругаться

Сволочь или идиот,

В ногу вцепится засранца

И отчаянно орет.



Если карта плохо ляжет,

Навострит волшебный ус –

Прыгнет, и хвостом укажет,

Где козырный спрятан туз.

Хулиганка и красотка,

Цап-царапка – суперстар,

Не выносит запах водки

И вонючий дым сигар.



Любит нежные мотивы,

Песни детские и джаз.

А когда поют фальшиво,

Затыкает уши враз.

А когда у Бобы гостья

Остается ночевать,

То ложится с рыбной костью

Между ними на кровать.



Как-то раз порой ночной

Кот британский Автандил

К кошке с мышкой заводною

На свиданье приходил.



С ним доверчивая киска,

Несравненная Ко-Ко,

Напилась шотландским виски

И упала в молоко.



Утром Боба взял британца

И сказал ему всерьез,

Чтоб не лез он целоваться

К скромной девочке взасос.



И кота хозяйка – Мила –

Что свиданье проспала,

Удалого Автандила

На кастрацию свела.



Кот, расстроенный разлукой,

От Ко-Ко теперь вдали,

И клянется вислоухой

В платонической любви!