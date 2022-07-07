Крепкая нацвалюта не выгодна производителям и экспортёрам

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7 июля 2022, 10:02

С мая российский рубль встал на курс укрепления. В конце июня курс обновил месячные минимумы. В Министерстве финансов РФ считают, что на валютный курс необходимо оказывать влияние. Далеко не у всех россиян крепкий рубль вызывает одобрение. Например, производители получали больший доход при старом курсе рубля.



При этом излишнего ослабления национальной валюты ожидать не стоит, полагают эксперты. Даже в среде чиновников тема избыточного укрепления рубля вызывает множество дискуссий. В Министерстве финансов указали на готовность государства жертвовать частью сверхдоходов для сохранения позиций рубля. Например, для этого чиновники предложили приобретать валюту «дружественных государств». Политика укрепления нацвалюты по отношению к доллару обходится России в один триллион рублей в год.



В Министерстве экономического развития не согласны с действиями Минфина. Из-за сокращения государственных расходов могут наступить негативные экономические последствия. Глава МЭРТ Максим Решетников полагает, что существующий курс крайне не выгоден для производителей, ориентированных на зарубежный рынок. Если «крепкий курс» рубля продлится ещё несколько месяцев, часть отечественных предприятий гарантированно сократят объёмы производства, считает чиновник.