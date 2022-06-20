Российский миллиардер и грузинский экс-премьер судятся с Credit Suisse

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20 июня 2022, 18:30 Источник: Коммерсант

Российский миллионер и экс-сенатор от Бурятии Виталий Малкин, а также его бывший деловой партнер и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили решили подать иск в суд на банк Credit Suisse из-за убытков в размере 500 млн швейцарских франков (€491 млн), сообщает Le Figaro со ссылкой на немецкую газету Sonntagzeitung. Бизнесмен Малкин утверждает, что понес убытки из-за мошеннических операций бывшего финансового советника банка Патриса Лескодрона. Он обвиняется в мошенничестве с активами клиентов, среди которых оказались господа Иванишвили и Малкин. «Credit Suisse отвергает все обвинения»,- заявил банк AFP.



Патрис Лескодрон, как утверждают СМИ, был уволен в 2015 году из Credit Suisse. В 2018 году суд в Женеве приговорил его к пяти годам лишения свободы. После этого, в 2020 году, бывший топ-менеджер банка покончил жизнь самоубийством.



Le Figaro сообщает, что господин Малкин решился обратиться в суд, поскольку бывший грузинский премьер в конце марта выиграл дело в Верховном суде Бермудских островов. Его фигурантом был также Патрис Лескодрон. Судья тогда постановил, что господин Иванишвили понес убытки в размере $553 млн из-за инвестиций через дочернюю компанию Credit Suisse на Бермудских островах. Это произошло из-за «неэффективного управления финансовым консультантом», пишет Le Figaro.



После смерти бывшего управляющего банка прокуратура возбудила против Credit Suisse отдельное дело. Однако в банке настаивают, что бывший сотрудник действовал в одиночку.



