Российский миллиардер и грузинский экс-премьер судятся с Credit Suisse

Российский миллионер и экс-сенатор от Бурятии Виталий Малкин, а также его бывший деловой партнер и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили решили подать иск в суд на банк Credit Suisse из-за убытков в размере 500 млн швейцарских франков (€491 млн), сообщает Le Figaro со ссылкой на немецкую газету Sonntagzeitung. Бизнесмен Малкин утверждает, что понес убытки из-за мошеннических операций бывшего финансового советника банка Патриса Лескодрона. Он обвиняется в мошенничестве с активами клиентов, среди которых оказались господа Иванишвили и Малкин. «Credit Suisse отвергает все обвинения»,- заявил банк AFP.
Патрис Лескодрон, как утверждают СМИ, был уволен в 2015 году из Credit Suisse. В 2018 году суд в Женеве приговорил его к пяти годам лишения свободы. После этого, в 2020 году, бывший топ-менеджер банка покончил жизнь самоубийством.
Le Figaro сообщает, что господин Малкин решился обратиться в суд, поскольку бывший грузинский премьер в конце марта выиграл дело в Верховном суде Бермудских островов. Его фигурантом был также Патрис Лескодрон. Судья тогда постановил, что господин Иванишвили понес убытки в размере $553 млн из-за инвестиций через дочернюю компанию Credit Suisse на Бермудских островах. Это произошло из-за «неэффективного управления финансовым консультантом», пишет Le Figaro.
После смерти бывшего управляющего банка прокуратура возбудила против Credit Suisse отдельное дело. Однако в банке настаивают, что бывший сотрудник действовал в одиночку.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Депутат ГД Шеремет: после атаки Украины на вышки «Черноморнефтегаза» Россия нанесет ответные удары по центрам принятия решений
Бывший премьер Британии Гордон Браун рассказал, что во время визита в Москву в 2006 году Путин зачитывал ему досье на него
Профессор Минсин Пей в статье для Bloomberg: Владимир Путин направил Западу «послание» через поздравление Си Цзиньпина
- #ЗАУГЛОМ Сергей Шолохов о Невзорове*, Урганте, БГ и Никите Михалкове
- 23.12.21 14:43 Илон Маск возглавил рейтинг самых разбогатевших миллиардеров мира
- 26.03.21 14:26 Россияне в феврале сняли со счетов более 600 млн долларов
- 11.09.20 14:18 Исследование ВЦИОМ показало, что четверть россиян считают свое материальное положение плохим
- 09.09.20 09:23 В августе расходы россиян на развлечения выросли в три раза
- Telegram | (Подписаться) Марочко: укрывающиеся на химзаводе «Азот» украинские боевики начали выкидывать белые флаги