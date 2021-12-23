Илон Маск возглавил рейтинг самых разбогатевших миллиардеров мира

Аргументы Недели → Деньги 13+

23 декабря 2021, 14:43 Источник: forbes.ru

Фото: pixabay.com

Издание Forbes опубликовало список 10 самых разбогатевших в 2021 году миллиардеров мира. Их совокупное состояние выросло на 458 млрд долларов.



1. Возглавил рейтинг глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который увеличил свое состояние на $109 млрд.



2. Глава конгломерата Adani Group Гаутам Адани. Прирост его состояния составил $52,5 млрд.



3. Основатель Google Ларри Пейдж - $49,1 млрд.



4. Основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон - $47,5 млрд.



5. Сооснователь Google Сергей Брин - $46,7 млрд.



6. Президент и СЕО группы компаний LVMH Бернар Арно - $43 млрд.



7. Владелец клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер - $32,3 млрд.



8. Основатель компании ByteDance Чжан Имин - $31,7 млрд.



9. Основатель компании Contemporary Amperex Technology Робин Цзэн - 26,8 млрд.



10. Основатель Microsoft Билл Гейтс - $18,9 млрд.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости