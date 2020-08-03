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Российских владельцев электронных кошельков решили вывести из тени

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Российских владельцев электронных кошельков решили вывести из тени
Банковские карты. Фото: сайт Госдума РФ

С 3 августа граждане не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности.

Речь идет о таких сервисах, как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных системах. До вступления в силу закона пополнить их можно было, в частности, через платежные терминалы, осуществление такой операции было возможно анонимно.

По новому закону физлицам, желающим пополнить такой кошелек, необходимо пройти идентификацию и привязать кошелек к банковскому счету. Пополнение кошелька через банковский счет автоматически будет означать, что известен источник происхождения денег на таком кошельке.

«Это необходимо для ограничения сомнительных операций, используемых, в том числе, для финансирования терроризма или распространения наркотиков», – пояснил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ДВа

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