Российских владельцев электронных кошельков решили вывести из тени

Аргументы Недели → Деньги 13+

3 августа 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Банковские карты. Фото: сайт Госдума РФ

С 3 августа граждане не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности.

Речь идет о таких сервисах, как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных системах. До вступления в силу закона пополнить их можно было, в частности, через платежные терминалы, осуществление такой операции было возможно анонимно.

По новому закону физлицам, желающим пополнить такой кошелек, необходимо пройти идентификацию и привязать кошелек к банковскому счету. Пополнение кошелька через банковский счет автоматически будет означать, что известен источник происхождения денег на таком кошельке.

«Это необходимо для ограничения сомнительных операций, используемых, в том числе, для финансирования терроризма или распространения наркотиков», – пояснил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

