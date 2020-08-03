Российских владельцев электронных кошельков решили вывести из тени
3 августа 2020, 15:02[ «Аргументы Недели» ]
С 3 августа граждане не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности.
Речь идет о таких сервисах, как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных системах. До вступления в силу закона пополнить их можно было, в частности, через платежные терминалы, осуществление такой операции было возможно анонимно.
По новому закону физлицам, желающим пополнить такой кошелек, необходимо пройти идентификацию и привязать кошелек к банковскому счету. Пополнение кошелька через банковский счет автоматически будет означать, что известен источник происхождения денег на таком кошельке.
«Это необходимо для ограничения сомнительных операций, используемых, в том числе, для финансирования терроризма или распространения наркотиков», – пояснил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.