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Халява для студента: какие скидки и льготы положены учащимся

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Халява для студента: какие скидки и льготы положены учащимся
что дает студенческий билет в России, фото: соцсетей

«Халява приди!» - знаменитый выкрик в ночь перед сдачей экзаменов.

Но учащиеся любят не только оценки за даром, но и льготы, которые им предлагает государство. Имея стипендию в 1200-3000 рублей – сильно не разгонишься, особенно если это большие города России. Тем не менее, небольшая приятность в виде ежемесячных деньжат и значимое преимущество в студенческом билете – есть.

Став студентом, вы не только приобретаете знания, но и всесторонне развиваетесь, а студенческий способствует этому. Следовательно, по законам России, каждый учащийся имеет право посещать: кино, театры, ездить на общественном транспорте – со скидкой, или бесплатно.

 

Сегодня вы узнаете, как можно выгодно и в собственных целях использовать студенческий билет:

 

  • Халява для студента.
  • Что дает студенческий билет в России?
  • Акции для студентов.
  • Студ. билет льготы.
«Всероссийская профсоюзная студенческая дисконтная карта – полное название студенческого билета. В России студак – небольшая книжечка в жесткой обложке. Внутри находятся бумажные бланки, которые во время учебы заполняются руководством университета. Вносятся данные студента, форма обучения, дата поступления, название учебного заведения. Студенческий билет считается не годным к использованию, если не имеет фотографии. Как только заканчивается процесс зачисления абитуриента, он получает студ. билет. Обычно это происходи в конце августа или в первый день учебы. Менее ответственные колледжи, выдают билет не раньше чем через 1-3 месяца, исходя из своего личного опыта».

 

Минусы и Плюсы студенческого билета

Если в 14 лет мы получаем паспорт Российской Федерации, то в начале учебы в высшем учебном заведении, студенту также выдают своего рода «паспорт». Фотографии, которые вы делаете при поступлении в ВУЗ, идут в регистратуру и на студ. билет. В будущем он станет полезным во многих социальных действиях, так что не забывайте преобразиться и сделать удачную фотку .

Правда, есть один интересный аспект при получении билета. Большинство университетов страны выдают его не бесплатно. Чтобы получить будущие льготы придется отдать порядка 500-800 рублей внутри ВУЗА. Куда они пойдут? – за эти деньги руководство закупает книжечки. Собственно больше никуда. Удивительно, но факт.

Есть еще одна неприятная новость. Если вы потеряли студак, готовьтесь отдать за новое оформление от 1500-2000 рублей в больших городах страны. Но не стоит думать, что денежные минусы повлияют на все остальные преимущества.

 

При предъявлении студенческого билета, вы получите:

 

  1. Скидки со студенческим билетом на поезд.
  2. Скидки для студентов в магазинах.
  3. Скидки при предъявлении студенческого билета на городской транспорт.
  4. Скидки студентам по студенческому на культурные программы.
  5. Скидки по студенческому на еду.
  6. Студентам скидки на поездки в санаторий, оздоровительные лагеря.

 

Разберемся подробнее?

Студенческий билет открывает масса новых возможностей, которые не абы как могут порадовать душу студенту. Начиная от получения бесплатной еды, заканчивая скидками в фирменных магазинах. Читайте подробнее по пунктам:

 

 

  • Поездки по городу. Билет позволяет учащемуся ездить в общественном транспорте по пониженной цене на 50% от полной стоимости. К видам передвижения относится транспорт: метро, маршрутное такси, автобусы, трамваи.

     

  • Отрываемся повсюду. Теперь в распоряжение студента входит скидки при посещении: катков, боулинга, кинотеатров, театров, аквапарков. Цена, как правило, сокращается на 25%-50%. Входы в музеи и на выставки часто становятся абсолютно бесплатными.

     

  • Железнодорожные пути. В России, в отличие даже от Белоруссии и Украины, студент может поехать в комфортабельном купе, что правда только на верхней полке. Также, учитывайте, проезд по скидке действует на очных учеников. С 1 сентября по 15 июня (как раз до закрытия всех сессий) домой можно ехать по скидке 30-50%.

     

  • Оздоровление. Не самый популярный метод воспользоваться студенческими акциями – поехать в санаторий. «Услуга» предоставляется за счет государства, если вы студент и хорошо учитесь в своем университете.

     

  • Удостоверение ISIС насчитывает более 10 тысяч акций по всему миру. Оформив международную льготу, вы вправе рассчитывать на скидки в виде 5-15% на проживание в отелях. Приятная новость для этой возможности – цена ISIC. Купить удостоверение можно за 400-500 рублей через интернет.

     

  • В магазинах халява? Мы расспросили студентов московского университета и узнали, что имея студенческий билет, фирменные бренды не предоставляют акции и бонусы. Только сезонные предложения от самого магазина. Но покушать в общественных столовых у вас точно получится за минимальную цену.

 

На вопрос, где есть скидки по студенческому билету, можно уверенно ответить – во многих местах города. Но никто не отменял милые, голодные глаза, которые помогут усилить эффект настоящего студента. Поэтому используйте все свои навыки, свой студак и желание достигнуть необходимого каждый раз, когда есть такая возможность. Студенты это веселый и своенравный народ. Легкая наглость, познание нового, использование льгот от государства – позволяет им по максимуму насладиться всеми прелестями студенческой жизни.

Поэтому не теряйте своего шанса пожить на халяву, больше такого преимущества нет ни у кого!

АОл

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