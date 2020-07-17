На Кубани действует экстренное предупреждение по непогоде

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17 июля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На территории всего Краснодарского края днем 17 июля, а также в течение следующих суток 18 июля синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. В разных районах края (в том числе – в краевой столице) в эти дни высока вероятность выпадения сильных осадков. Во время грозы возможно усиление ветра до 20 метров в секунду. Местами пройдет град. На побережье высока опасность формирования смерчей.

Из-за непогоды и связанными с ней возможными ЧС жителям и гостям Кубани краевое ГУ МЧС рекомендует быть предельно внимательными и осторожными, следить за прогнозом, соблюдать правила безопасности.

Силы и средства МЧС на территории края приведены в режим повышенной готовности. Готовы к действиям в условиях ЧС подвижный пункт управления и аэромобильная группировка МЧС. Ведется мониторинг обстановки при помощи современных информационных средств.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что 14 июля ливень с грозой за короткое время вылил на улицы Краснодара почти месячную норму осадков. В столице Кубани оказались затопленными 25 участков дорог, расположенных в низких местах. Вода затопила несколько частных подворий.

Во время ливня в центре Краснодара утонул трамвай. Вагон, застрявший перед виадуком в районе Вишняковского рынка, был залит дождевой водой по самые окна. Пассажиров из затопленного трамвая спасатели эвакуировали на резиновой лодке.