Трамвай утонул в потоках дождевой воды в центре Краснодара

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14 июля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Во время ливня 14 июля в центре Краснодара утонул трамвай. Вагон, застрявший перед виадуком в районе Вишняковского рынка – между остановками «Улица Вишняковой» и «Стадион Кубань», ушел под воду по самые окна. Пассажиры и вагоновожатый оказались в ловушке посреди огромной лужи дождевой воды.

Как уточнили в пресс-службе КТТУ, отбуксировать затопленный трамвай пока не представляется возможным. На помощь пассажирам утонувшего трамвая прибыли спасатели, которые эвакуируют людей из затопленного вагона на надувных лодках.

Как сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе краевого ГУ МЧС, на месте ЧП работают 35 спасателей и восемь единиц техники, в том числе – плавсредства, на которых перевозят пассажиров из залитого водой вагона. Из трамвая уже эвакуированы десять пассажиров вагоновожатый

Ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что 14 июля грозовой ливень за два часа вылил на улицы Краснодара больше 20 мм осадков. В столице Кубани оказались затопленными 25 участков дорог, расположенных в низких местах. Из-за ливня была парализовано движение общественного электротранспорта. В центре города остановились трамваи, остановлено движение троллейбусов по некоторым маршрутам.