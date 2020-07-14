В Краснодаре остановился общественный транспорт

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 июля 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: vk.com/kttu

Грозовой ливень, обрушившийся на Краснодар днем 14 июля, стал причиной остановки общественного транспорта. В центре города замерли трамваи и троллейбусы. Ливневая канализация в очередной раз не справляется с мощными потоками дождевой воды.

– На линии – простой, – комментируют ситуацию в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.



В пресс-службе КТТУ также уточняют, что в настоящее время в связи с обильными осадками стоят трамваи на пересечении улиц Коммунаров и Ленина, Гоголя и Янковского, Садовой и Буденного, Горького и Октябрьской.



Также вынужденно остановлено движение по маршрутам троллейбусов №8 и №10.

Жители столицы Кубани сообщают в соцсетях о локальных подтоплениях поезжей части в разных районах города.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что залповый ливень, обрушившийся на Краснодар 8 июля, стал причиной подтоплений проезжей части в разных районах города. В некоторых местах дождевая вода зашла в дома краснодарцев. В центральной и юго-западной части города подтопленными оказались несколько частных домовладений. На помощь жителям затопленных домов пришли сотрудники муниципальной службы спасения, работы по откачиванию воды продолжались всю ночь с 8 на 9 июля.