В зону подтопления в Краснодаре попали частные дома

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9 июля 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: vk.com/krdru

Залповый ливень, обрушившийся на Краснодар 8 июля, стал причиной подтоплений проезжей части в разных районах города. В некоторых местах дождевая вода зашла в дома краснодарцев. В центральной и юго-западной части города подтопленными оказались несколько частных домовладений. На помощь жителям затопленных домов пришли сотрудники муниципальной службы спасения, работы по откачиванию воды продолжались всю ночь с 8 на 9 июля.

Так, в доме по улице Гаражной в Западном округе Краснодара дождевая вода покрыла пол 20-сантиметровым слоем, для откачки воды спасатели применили спецтехнику. На улице Дачной в Прикубанском округе оказались под водой территории трех дворов. Здесь спасателям пришлось откачивать воду в ближайший ливневой колодец с помощью мотопомпы. В ночь на 9 июля воду откачивали также по нескольким адресам на улицах Нефтяной, Гудимы, Красина и Суворова. На откачке работали пять мотопомп.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что 8 июля последствия разгула стихии в Краснодаре ликвидируют 20 водооткачивающих машин. Спецтехника работала в центре города, на пересечении улиц Красной и Калинина, а также в других микрорайонах. От горожан в течение дня 8 июля поступили 38 заявок на откачку воды.

Как уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, сеть ливневой канализации просто не успевала справляться с бурными потоками на улицах, потому понадобилось время, чтобы дождевая вода ушла в ливневку.