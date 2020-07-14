Больше 20 мм осадков выпало в Краснодаре за два часа

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14 июля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На фото: ливень в Краснодаре /vk.com/kttu

14 июля ливень с грозой за короткое время вылил на улицы Краснодара больше 20 мм осадков. Городская ливневка в очередной раз не справилась с бурными потоками дождевой воды на улицах. В результате в столице Кубани оказались затопленными 25 участков дорог, расположенных в низких местах. Как сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе краевого ГУ МЧС, 14 июля дождевая вода зашла на территорию двух домовладений в Краснодаре. В дома жителей вода не заходила.

– На ликвидации последствий стихии в краевом центре задействовано 72 человека и 28 единицы техники по откачке воды, – сообщил «Аргументам недели Кубань» начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Он также уточнил, что в настоящее время силы и средства МЧС готовы к действиям по предназначению.

– Ситуация находится на особом контроле Главного управления, – отметил Павел Иванов.

Напомним, на территории Краснодарского края продолжает действовать экстренное предупреждение, связанное с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений.

Ранее «Аргументы недели Кубань» писали, что в Краснодаре из-за ливня остановился общественный транспорт. Трамваи замерли в центре города, остановлено движение по маршрутам троллейбусов №8 и №10.