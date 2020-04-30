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В Москве в ближайшие дни ожидается жаркая погода

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в ближайшие дни ожидается жаркая погода
pixabay.com, весна

 

В ближайшие дни в столичном регионе ожидается неожиданное потепление. По данным Росгидромета, температура воздуха в Москве в дневные часы может подняться до плюс 25 градусов.

В пятницу, 1 мая, в столице ожидается до плюс 13 градусов, в субботу - до 17 градусов тепла. В воскресенье будет уже плюс 23-25 градусов.

В эти дни могут прогреметь первые майские грозы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в столице в первые дни мая. Жары не предвидится, дожди и холодные ночи ожидают москвичей.

НС

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