В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд

На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру. Об этом сообщает метеорологический институт Финляндии.



В Хельсинки была зарегистрирована самая высокая температура воздуха за 175 лет наблюдений + 31,8 °C. Предыдущий рекорд принадлежит 1945 году - тогда температура в городе была ниже лишь на 2 десятых градуса (+31,6 ° C).

Однако отмечается, что подобная жара продержится недолго. Согласно прогнозам местных синоптиков, в ближайшие дни Финляндию и Хельсинки в частности ждет похолодание в результате смещения атмосферного фронта.

Напомним, как ранее сообщалось, накануне температурные рекорды также были зафиксированы в немецких Гайленкирхен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), Линген (федеральная земля Нижняя Саксония) и Париже.



