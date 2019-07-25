Еще в одном немецком городе установлен температурный рекорд
25 июля 2019, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
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25 июля 2019, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
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