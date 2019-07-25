Еще в одном немецком городе установлен температурный рекорд

Днем в четверг, 25 июля, в Германии был зафиксирован очередной температурный рекорд. Соответствующую информацию журналистам ранее сегодня предоставили сотрудники метеорологической службы ФРГ.

В городе Линген (федеральная земля Нижняя Саксония) столбики термометров поднялись до 41,5 градуса по Цельсию. Как уточняет Метеорологическая служба на своей страничке в социальной сети Twitter , данный рекорд носит пока "предварительный" характер.

Накануне в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) температура воздуха поднялась до 40,5 градуса по Цельсию.

Ранее сегодня сообщалось, что в Париже был побит абсолютный температурный рекорд – воздух в столице Франции прогрелся до 40,6 градуса.