В Париже жара побила абсолютный температурный рекорд

В четверг, 25 июля, в Париже был побит абсолютный температурный рекорд. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставила французская метеорологическая служба Meteo France.

Днем термометры в Париже показали 40,6 градуса, однако жара еще не отступает – температура продолжает расти, передает РИА "Новости"

Напомним, накануне в 20 департаментах Франции, в частности, в столичном регионе, был введен "красный" – наивысший – уровень погодной опасности из-за жары. Предполагалось, что 25 июля в ряде французских городов будут зафиксированы температурные рекорды.