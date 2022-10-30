Представители НАТО просят Россию срочно возобновить участие в зерновой сделке

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30 октября 2022, 17:30

НАТО призвала Россию пересмотреть свое решение о приостановке участия в зерновой сделке и срочно возобновить ее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.



В организации заявили, что «использование продовольствия в качестве оружия» недопустимо. России необходимо в срочном порядке возобновить зерновой процесс.



Ранее сообщалось, что причиной прекращения сделки послужил теракт ВСУ в Севастополе.