Боррель заявил, что Евросоюз призывает РФ пересмотреть приостановку участия в «продуктовой сделке»

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30 октября 2022, 11:18 Источник: РИА "Новости"

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Lev Radin / globallookpress.com

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в воскресенье заявил, что ЕС призывает руководство Российской Федерации пересмотреть решение о приостановке участия в "продуктовой сделке".

Накануне в Минобороны сообщили, что РФ приостанавливает участие в вывозе продукции из украинских портов из-за теракта в севастопольской акватории. Рано утром в субботу, 29 октября, Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, а также гражданские суда, которые находились на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз призывает российские власти отменить вышеуказанное решение.