Энтони Блинкен: Призываем Россию возобновить «зерновую сделку»

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30 октября 2022, 07:18 Источник: РИА Новости

США сожалеют о решении России по «зерновой сделке» и призывают вернуться к участию в ней. Об этом говорится в распространенном заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.



«Мы призываем правительство России возобновить участие в инициативе, действовать в полном соответствии с договоренностью», - заявил Энтони Блинкен.

Россия приостанавливает участие в «зерновой сделке» после теракта в акватории Севастополя, сообщило Минобороны России.

Рано утром в субботу, 29 октября Украина атаковала корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на рейдах Севастополя, использование которых необходимо для функционирования гуманитарного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Джо Байден назвал «возмутительным» решение России приостановить участие в «зерновой сделке». Он заявил об этом в субботу во время общения с журналистами, трансляцию вёл телеканал Fox News.

Президент США посчитал, что «нет никакой причины этого делать».

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в субботу заявил о том, что Россия готова в ближайшие четыре месяца поставить беднейшим странам более 500 тысяч тонн зерновых безвозмездно, полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон обвинила Россию в том, что решение по зерновой сделке якобы только «предлог для использования продовольствия в военных целях». Ее слова цитирует CNN.







