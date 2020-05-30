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Смехотерапия: популярные мемы про коронавирус

, 16:32 [ «Аргументы Недели», ]

Смехотерапия: популярные мемы про коронавирус
Фото: соцсети

«Аргументы недели» продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус в традиционной рубрике. Предыдущую часть можно найти по ссылке.

Общество

В Роспотребнадзоре считают, что вторая волна коронавируса может быть осенью. Вся надежда на вакцину

В Роспотребнадзоре считают, что вторая волна коронавируса может быть осенью. Вся надежда на вакцину

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 может быть в период подъема ОРВИ будущей осенью. Вся надежда на вакцину.

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