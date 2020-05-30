Смехотерапия: популярные мемы про коронавирус

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30 мая 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: соцсети

«Аргументы недели» продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус в традиционной рубрике. Предыдущую часть можно найти по ссылке.