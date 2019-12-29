//Кухня : Кухни мира 13+

29 декабря 2019, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

пицца,pixabay.com

Пицца – любимая еда для многих людей. Простота приготовления, насыщенность и сочность вкуса – делают ее не только, национальным блюдом Италии, но и вкуснейшим уличным лакомством.

Не всем известно, что пицца впервые появилась в Неаполе, аж в 1552 году! До этого, итальянский народ подавал ломтики хлеба с различной начинкой. Как правило, это были: колбасы, мясо, сыры, морепродукты. Но ввоз помидоров в Европу усовершенствовал простые кусочки хлеба. Пекари стали создавать тонкое тесто, покрывая его томатной пастой и запекая в печках. К слову, вид пиццы «Маргарита» был назван в честь итальянской королевы.

Поэтому сегодня, мы хотим побаловать вас и рассказать про 6 САМЫХ ВКУСНЫХ итальянских рецептов домашних пицц. С помощью наших подсказок и интересных фактов – пицца получится изумительно вкусной, а вы не потратите много времени.

Для вас, на ужин:

Как приготовить простое тесто для пиццы? 6-ТОПОВЫХ рецептов итальянской пиццы. Диетическое тесто для пиццы без оливкового масла? Очень легкое тесто для пиццы «Четыре сыра». Как сделать пиццу – невероятной? (секреты и факты)

Итак, если вы уже настроились провести романтический, семейный или дружеский вечер в компании родных и близких – стоит приступить к приготовлению угощений. Пользуясь нашими рекомендациями, у вас выйдет атмосферный и незабываемый, а самое главное вкусный вечерок.

Как приготовить самое простое тесто для пиццы, при этом безумно вкусное?

Не многие знают, что именно механизм приготовления домашней пиццы влияет на ее вкус. Поскольку настоящая пицца делается на дрожжевом тесте, очень важно соблюдать теплоту, тишину и проводить процедуру замешивания с любовью.

Так же, вкус пиццы зависит от:

Муки. Люди, которые считают, что вся мука одинаковая – очень ошибаются. Характеристики перемолотого зерна отличаются друг от друга, как вкусом, так и в использование при приготовлении. Хрустящий звук, высота и пышность бортиков, воздушность и легкость теста – за все это отвечает натуральный помол. Именно по этому, на полках магазина стоит подыскать «Итальянскую муку для пиццы». Дело в том, что ее клейковина, отвечает за замес самого теста. Выйдет оно грубым, или получится идеальным. Классификация муки под цифрами «00» - является самой подходящей. Она сделает тесто нежным, пышным и мягким. Информацию, про клейковину муки, вы сможете найти на упаковке, в ряду «Состав».

Натуральности начинки. Свежее мясо; сочная, морская рыба; натуральные овощи; элегантные сыры и пикантные домашние соусы – предадут блюду невероятный вкус. При выборе начинки, самое главное, чтоб она была свежей и настоящей. Как вы понимаете, докторская колбаса за 50 рублей – не предаст вашей пиццы особого вкуса. А вот мясо хамона, красная рыба, креветки, дорогие сыры с плесенью, а вместе с блюдом красное полусладкое вино – погрузит вас в атмосферу вечерней Италии. Поэтому, если вы всерьез настроились удивить друзей, семью, или вторую половинку своими способностями в приготовление – не пожалейте отдать предпочтение более дорогим продуктам.

Замеса. Вы уже определились с продуктами на пиццу, приобрели их, приступаете к замесу?

Не забудьте! Дрожжевое тесто любит тепло, покой и время. Соблюдайте рецептуру и механику замеса вашего теста. Добавляйте компоненты в правильном порядке и своевременно.

От слов к действию, верно?!

ТОП-3 пицц на простом тесте, с ошеломляющим вкусом

Самое легкое тесто для пиццы «Жульян».

Время приготовления: 40 минут (в общем)

Ингредиенты:

Дрожжи сухие (4 гр, или 1/3 пакетика);

Вода 250 мл (1 стакан);

Масло растительное 1 ложка;

Мука 300-350 гр.

Куриное филе; сыр российский; помидоры; томатная паста; грибы шампиньоны.

Способ приготовления:

В теплой воде развести сухие дрожжи. Слегка перемешать. Дать постоять 10 минут. Влить растительное масло. Просеять итальянскую муку и добавить ее. Замешать тесто, оставив его на 20-30 минут, чтобы поднялось. Нарезать и подготовить начинку. Раскатать тесто и выложить его на противень. В разогретую до 200 градусов духовку, поставить тесто на 15 минут. Достать пиццу и нарезать на равные части.

Самый легкие рецепт теста для пиццы «BBQ»

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

Дрожжи сухие (4 гр, или 1/3 пакетика);

Вода 250 мл (1 стакан);

Масло растительное 1 ложка; Сахар 1 ложка.

Мука 300-350 гр.

Яйца 2 шт.

Соус «барбекю», бекон, лук, сыр, шампиньоны, корейка свинины обжаренная.

Способ приготовления:

В теплой воде развести сухие дрожжи. Слегка перемешать. Дать постоять 10 минут. Влить растительное масло. Добавить сахар и взбитые яйца. Просеять итальянскую муку и добавить ее. Замешать тесто, оставив его на 20-30 минут, чтобы поднялось. Нарезать бекон и лук, потереть сыр. Обмазать пиццу соусом барбекю. Распределить натертый сыр, обжарить лук, грибы, бекон на сковородке. Посыпать начинкой пиццу. Отправить в духовку на 10-15 минут, на 200 градусов. При подаче разрезать на равные части.

Простая основа для пиццы «Квадроформаджи»

Время приготовления: 40 минут.

Ингредиенты:

1 чайная ложка разрыхлителя + щепотка соли;

Вода 200 мл;

Масло растительное 1 ложка;

Мука 300-350 гр.

Сыр моцарелла, пармезан, горгонзола, фета.

Травы Прованс.

Способ приготовления:

Смешать и просеять все сухие ингредиенты. Добавить растительного масла. Добавить теплую воду. Вымесить тесто. Дать настоятся 10-20 минут. Выкатать тесто. Смазать оливковым маслом и посыпать травами. Сыры моцареллу, пармезан натереть на терку. Горгонзолу и фету порезать на кубики. Распределить натертые и нарезанные сыры по основе пиццы. Отправить пиццу в духовку на 15-20 минут, на 200 градусов.

ТОП – 3 очень простого теста для пиццы

Тесто для пиццы самое пышное

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

Мука высшего итальянского сорта 450 гр.

Молоко 250 мл.

Живые дрожжи 15 гр.

Масло растительное 2 ложки.

По ½ чайной ложки сахара и соли.

Способ приготовления:

Растворить в ½ стакане теплого молока сахар, дрожжи. Оставить на 10 минут. В просеянную муку добавить приготовленную смесь. Замесить тесто и дать настояться 20-30 минут. Раскатать тесто, выложить на смазанный оливковым маслом противень. Добавить начинку и выпекать 20-23 минуты при температуре 180 градусов.

На выходе получится очень пышная и сытная основа. К ней отлично подойдут различные сыры, куриное мясо, легкие овощи и сливочный соус.

Тесто для пиццы самое простое и ТОНКОЕ

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты:

Итальянская мука для пиццы 500 гр.

Вода 200 мл.

Соль 1 щепотка.

Оливковое масло 1 ложка.

Прованские травы 1 щепотка.

Способ приготовления:

Просеять муку, желательно 2 раза. К муке добавить соль и прованские травы. Постепенно вливайте слегка теплую воду, помешивая тесто рукой. Когда тесто приобретет форму – катайте, слегка кидайте его на стол. Выкатывайте тесто в муке. Придав форму, выложите начинку, а тесто смажьте оливковым маслом. Отправьте тонкое тесто в духовку на 15 минут.

Пицца получится хрустящей и тонкой. Интерпретация начинки в виде: грибов, моцарелла, пармезана, бекона – отлично подойдет к такому виду теста.

ДИЕТИЧЕСКОЕ простейшее тесто для пиццы

Время приготовления: 40 минут.

Ингредиенты:

Нежирный кефир 200 мл.

Яичный белок 1 шт.

1 цельное яйцо.

1 стакан овсяной муки.

Щепотка соли.

Способ приготовления:

Смешать яйца, кефир и соль в одну консистенцию. Добавить перемолотой овсяной муки. Поставить готовое тесто в холодильник на 20 минут. Вылить готовый корж на протвинь с пергаментной бумагой. Готовить до полуготовности на 180 градусах. Добавить начинку и вновь отправить в духовку на 15 минут.

Такое тесто и правда получится очень диетического формата. Тем не менее, оно станет даже полезным и отлично заменит любой полноценный прием пищи. В виде начинке добавьте: индейку, немного сыра, листьев салата и грибов.

Сделать пиццу невероятной и вкусной совершенно легко. Пикантности и изысканности к итальянскому блюду добавят различные сливочные и томатные соусы. А специи прованских трав, итальянских цветочных помолов – сделают пиццу не только вкусной, но и придадут ей запаха, перед которым не устоит никто. Создавайте кулинарные шедевры с удовольствием, а мы всегда поможем вам с мудрым и полезным советом!