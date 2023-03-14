Аббас Джума: Мой дом – Россия, только он чуть больше - на одну Сирию

Аргументы Недели → Интервью 13+

Анна Шершнева, Журналист

В российской журналистике, особенно в её политическом сегменте прилагают усилия весьма неординарные люди. Они разносторонне развиты и любопытны, наблюдательны и, самое главное, нацелены на качественную аналитику и освещение реальной роли России на мировой арене, без модных ныне тенденций русофобии и предвзятости. Ярким примером такого объективного подхода служит наш сегодняшний собеседник – журналист-международник, политический эксперт, публицист Аббас Джума. Он специализируется на Ближнем Востоке, но интересуется и темой отношений России с ближайшими соседями. В частности, сегодня мы поговорим не только о русско-сирийских корнях нашего гостя, Сирии, но и о теме Донбасса, СВО в целом.

– Доброго дня, Аббас! Давайте знакомить читателей «Аргументов недели» с весьма неординарным представителем политических медиа. Расскажите о себе, пожалуйста.

– Я журналист-международник, автор телеграмм-канала Abbas Djuma, сын, муж, отец, патриот своей страны.

– Ёмко, но нам бы подробности. Вы сирийского происхождения и некоторое время жили на малой Родине. Где чувствуете себя дома?

– В Сирии я не чувствую себя в гостях. И разумеется, в России я тоже дома. Я тут родился и прожил бОльшую часть жизни. Я коренной москвич. Но есть нюансы - я еще и сириец. Когда мне задают такой вопрос в России, я всегда отвечаю, что мой дом такой же как у вас, только больше… на одну Сирию. Сирийцам на этот вопрос отвечаю аналогично, только вместо Сирии подставляю Россия.

– Какой менталитет Вам ближе сирийский или русский? Чем они отличаются и в чём похожи?

– Скажу так, я понимаю сирийца очень и очень хорошо. Я сын чистокровного сирийца, и это навсегда во мне. Но, наверное, в силу того, что в России я провожу гораздо больше времени, и тут прошло мое детство, Россия (Москва) мне в этом смысле ближе. Это естественно.

– Почему решили связать жизнь с журналистикой, да ещё и международной? Война в САР как-то повлияла на Ваш выбор?

– Нет, война не повлияла, это решение было принято гораздо раньше. Война дала мне возможность многое доосмыслить, приобрести какие-то новые навыки, знания. Но стать международным журналистом я мечтал с детства. Эта профессия мне всегда представлялась, уникальной возможностью стать не просто наблюдателем за историческими событиями, но их частью, воздействовать на них, быть проводником, связующим звеном. Повлияло на это и мое увлечение историей.

– С началом СВО в Донбассе и на Украине сирийские сводки отошли на задний план. Как сейчас обстоят дела в стране?

– Отошли, согласен. Но вот недавно о Сирии снова вспомнили. Жаль, что опять в контексте катастрофы – страшное землетрясение окончательно добило и без того разрушенную экономику измученной войной страны. Дела обстоят крайне скверно. Можно охарактеризовать ситуацию в Сирии одним словом – кризис. Санкции, практически полностью уничтоженная войной экономика, не до конца ликвидирован террористический фактор. Огромный кусок Сирии все еще не деоккупирован. Но я оптимист, и понимаю, что все могло быть гораздо хуже. По замыслу врага, Сирии не должно было существовать в ее нынешнем виде. Все-таки государство устояло (спасибо России и Ирану). Устоял президент, с которым потихоньку начинают договариваться лидеры, еще недавно призывавшие Асада уйти. У Сирии есть верные друзья, какие-то остатки промышленности (все-таки до войны это было процветающее государство). Надежда остаётся несмотря ни на что.

– Вам доводилось бывать в Донбассе? Где именно, в какое время?

– Доводилось. На моих глазах освобождали Мариуполь. Мне довелось побывать в Мариупольском аэропорту, на базах «Азова»* (в т.ч. в Урзуфе), в Ясиноватой, в Волновахе, Макеевке, Горловке, в нескольких населённых пунктах, где размещали беженцев из Мариуполя. Я неоднократно бывал в Луганске. В общем, я достаточно внимательно слежу за ситуацией.

– Сейчас идёт трудный период освобождения ДНР, Киев цепляется за каждый укрепрайон. Как думаете, почему возвращение Донбасса в РФ так затянулось?

– На эту тему постоянно высказываются разные эксперты, журналисты, лидеры общественного мнения. Я согласен с теми из них, кто утверждает, что ключевая причина, по которой СВО затянулась – поддержка Киева Западом. Огромное количество финансовых вливаний, отправка ВСУ европейского и американского оружия и тяжелой техники, участие на стороне украинцев наёмников из разных стран. Это главное, но не единственное. За этот год с нашей стороны было допущено немало ошибок, приведших к потерям, которые, наверное, можно было бы избежать. Мне кажется, если и был какой-то изначальный план, то целый ряд обстоятельств заставил нас пересмотреть его.

– Как по-Вашему мнению будут развиваться события, связанные со спецоперацией? Китай настаивает на переговорах, Запад подкидывает Киеву оружия и жаждет крови. Что будет делать Москва?

– Очевидно, США будут идти до конца. На кону власть доллара. Штаты и те, кто уже принёс в угоду Вашингтону свой суверенитет, дойдут до предела. Это плохо, это затягивает и без того затянувшийся (на мой взгляд) конфликт. Это очередные потери, это слезы родных. Но можно отметить и один положительный момент – предел все-таки есть. Честно, я не хочу верить, что они готовы на все – превратить весь мир в пепел, лишь бы не дать России победить. По логике, нам нужно как минимум вернуть то, что было объявлено нашим и потеряно. А значит события будут развиваться именно в этом направлении.

* – запрещённая в РФ террористическая группировка.