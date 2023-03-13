Волонтёр Алёна Рашоева: С 2014 года решила помогать ребятам, воюющим за Донбасс

Аргументы Недели → Интервью 13+

Анна Шершнева, Журналист

Самой главной приметой времени сейчас стало единение внутри общества по всем уголкам нашей Большой России. Нужды фронта, ребят в окопах касаются буквально каждого неравнодушного и отзывчивого человека. Однако ещё до начала СВО все трудные годы борьбы Донбасса за русское будущее у него находились помощники. Например, славная женщина Алёна Рашоева уже давно помогает ополченцам и добровольцам, а с началом СВО смогла организовать в Солнечногорске и Зелинограде пошивочный цех «Шьём для наших», где мастера шьют балаклавы, сотни тёплых костюмов, носилок и маскхалатов для бойцов на фронтах. Все материалы и пошив женщины берут на себя, работают на благо фронта и победы, получая от бойцов благодарность и почёт. Алёна смогла выкроить в плотном графике волонтёра время и ответить на вопросы «Аргументов недели» о нелёгком, но необходимом поприще.

– Алёна, доброго дня! Давайте знакомить читателей «Аргументов недели» с неравнодушным, народным помощником наших бойцов! Расскажите нам о себе.

– Мне сложно рассказывать о себе. У меня семья. Сын 12 лет. Работа управляющей общепита Крюково РЖД. Работа и сын занимали до общественных дел всё моё время.

– Ранее интересовались темой Донбасса?

– О войне на Донбассе много слышала. И каждый раз меня это задевало за живое. С 2014 года решила помогать, чем смогу, ребятам, воюющим на Донбассе за свою свободу, свои семьи и родную землю.

Алёна часто сама бывает в Донецке.

– Как решились стать помощником фронта? Наладить даже небольшое производство сложно.

– Правда организовать волонтёрское движение было сложно. Многие считали, что это не их война. После начала СВО ситуация поменялась, и поменялись понятия людей. Это коснулось многих.

– Как собирали людей в свой пошивочный цех?

– Сначала те, у кого ребята пошли воевать добровольцами, и те у кого детей и мужей призвали. А сначала мобилизации поток волонтёров и просто неравнодушных людей растёт. Учиться пришлось многому, изучать швейное дело, хорошо, что меня начали окружать профессиональные люди. Наши закройщицы разрабатывают лекала, а дальше мы организуем пошив.

– Кто откликается для помощи в нелёгком и благородном деле?

– Поскольку и раньше работала организатором разных бизнес-процессов, решила организовать цех по пошиву сначала теплых толстовок, чтобы ребята не мерзли, потом больше. Мне сильно помогли. Машинок было мало, но благодаря неравнодушным людям, которые подарили нам машинки цех разросся. Стали шить и обмундирование. Волонтёры откликаться начали постоянно.

– В ассортименте цеха множество необходимы бойцам вещей и приспособлений. Как изучили, что нужно, из чего должно быть, где лекала нужные взять?

– Что ребятам нужно мы узнаём от самих ребят. Общаюсь с ребятами напрямую. Они подсказывают, что им удобнее и практичнее. И что у них не хватает. Девочки волонтёры большие умнички.

– Материалы где удаётся брать? Есть сложности с этим? Быстро откликаются на «неприбыльное дело»?

– Деньги на ткани собираем. Сейчас многие о нас узнали, и все стараются помочь, кто деньгами, кто чем может. Ткани закупаем на собранные деньги, и иногда неравнодушные люди привозят нам ткани сами. Правда денег всегда не хватает.

Так же открыли цех по плетению маскировочных сеток. И ещё небольшое производство – окопные свечи. Технология не очень сложная, но есть много мелких нюансов.

– Вы сами доставляете амуницию бойцам? Как проходят рейсы? Сложности есть какие-то?

– Доставляем ребятам на позиции лично. Так же стараемся помочь и госпиталям, всем, чем можем. Шьём постельное бельё. А волонтёры помогают с лекарствами и одеждой раненых.

– Напоследок личный вопрос. Силы где берёте?

– Сил иногда не хватает. Но как подумаю о наших ребятах, что им гораздо сложнее и труднее, так открывается второе дыхание.