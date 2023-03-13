Актриса Снежана Самохина: «Вдовиченков сказал мне: «Ну, хочешь, я им стекло в ботинки насыплю?»

Аргументы Недели → Интервью 13+

Александр Малюгин,

Снежана Самохина родилась в Луганске. Окончила школу Michelle Danner Acting Studio LA. Так же получала дополнительные актёрские навыки у таких мастеров, как Татьяна Догилева, Василий Шеф, Jason Lasky. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «ИП Пирогова», «Дылды», «Полицейский с Ютюба», «Онлайф», «Тайный Санта» и др. 13 марта на канале СТС выходит новый сериал «Моя мама - шпион», где Снежана Самохина играет одну из главных ролей.

- Снежана, чем вам была интересна роль в комедийном боевике «Моя мама - шпион»? Какой характер надо было сыграть?

- До съёмок я была беременна вторым ребёнком. Меня пригласили на пробы в январе 2022 года за несколько дней до родов. Когда я пришла туда, мне очень понравилась режиссёр Дарья Балинова, потому что она прямо горела проектом, а это подкупает, и я сама загорелась тоже. Прошло несколько недель после моих благополучных родов, мне позвонили и сказали, что я утверждена в сериал.

Моя героиня Крис – студентка и я сразу нашла что-то схожее с собой, десятилетней давности. Но у меня после рождения ребёнка были совсем другие внутренние конфликты, и надо было для этой роли как-то перенастроиться. А у меня – бессонные ночи. Но, в общем, собралась и, прочитав сценарий, поняла, что точно справлюсь. Крис очень прямолинейная, прёт напролом. Если что-то не получается, не расстраивается, идёт дальше. Девушка с «синдромом отличницы», хочет сделать всё хорошо, даже если не хватает навыков, всё равно никогда не останавливается…

- Кстати, у вас не было «синдрома отличницы» в детстве или в ранней юности?

- Был, в школе. У меня достаточно консервативная семья, с радикальными мерами воспитания. Меня готовили к техническому вузу, поэтому я много училась. Без конца. Родители считали, что гуманитарий – это не образование. И мы в такой парадигме жили какое-то время. Когда я в девятом классе сказала, что хочу поступать в театральный институт, на меня просто посмотрели и не проронили ни слова.

- Крис – тайный агент. Проходили какую-то специальную подготовку до съёмок – бег с препятствиями, стрельба, экстремальное вождение?

- Да, было несколько занятий на машине, чтобы вспомнить механику, потому что я довольно хорошо вожу, но уже забыла некоторые тонкости. Экстремального вождения не было, но в целом много катались, учились резко тормозить, резко разгоняться. Ещё были занятия с оружием. Я вообще против оружия, у меня на эту тему есть внутренний блок. У моего сына даже никогда не было игрушек подобного рода - пистолетов, автоматов. Но когда мы однажды снимали развлекательную программу, и я как ведущая должна была пострелять из боевого оружия, к концу съемки поняла, почему люди на это подсаживаются. Из Калашникова, конечно, пострелять прикольно… Перед съёмками «Моя мама - шпион» нас учили заново обращаться с оружием, как его перезаряжать, разбирать, чистить. Но на съёмках эти умения особо не пригодились. Мы просто красиво ходили с поднятыми пистолетами.

- На съёмочной площадке сериала «Моя мама - шпион» рядом с вами были такие суперзвёзды, как Ирина Пегова, Владимир Вдовиченков, Александр Лыков, Владимир Епифанцев. Как с ними взаимодействовали, кто и чем поразил, чему-то научил?

- Все актёры на проекте были очень человечны. Это важно, раз в десять облегчает задачу создания качественного кино. Потому что все готовы друг другу помочь. У меня был опыт работы с артистами старшего поколения, и там ко мне относились достаточно предвзято. А здесь мы были единой командой. Александр Лыков, например, увидев, что у меня не получается запомнить терминологию, поделился своим секретом, как всё это быстро усвоить. Я отошла на пять минут, сделала, что Лыков посоветовал. И в целом у меня всё получилось.

Была классная ситуация с Владимиром Вдовиченковым. У нас женский коллектив был достаточно характерный и проявленный, и мужчинам в такой среде приходилось несладко. И Володя выступал буфером. Однажды я очень расстроилась по поводу того, как мы сняли сцену. Переживала за те вещи, за которые маститые актёры уж давно не переживают, а мне это было важно. Сижу, грущу, и тут подходит Володя и говорит: «Ну, хочешь, я им стекло в ботинки насыплю?» Я рассмеялась. «Всё будет нормально, - добавил Вдовиченков, - всё смонтируют». И стало легче. Володя меня часто поддерживал. В паре с ним мне нравилось работать больше всего, потому что мы постоянно придумывали разные фишечки, была свобода экспериментировать.

- В комедийном боевике вы снялись. А хотели бы сняться, например, в ужастике? Вообще смотрите подобный жанр?

- Не люблю хоррор. Раньше мне было просто не страшно. А потом стал не нужен лишний выброс кортизола, я берегу свою нервную систему. Но, мне кажется, у меня очень подходящая внешность для этого жанра. Если честно, мечтаю сыграть маньячку. И так же хотелось бы сыграть жертву, хотя у меня органика такая, что сложно поверить, что подобная роль мне подойдет. Но перевоплощение никто не отменял.

- А какие у вас в жизни есть страхи?

- У меня есть татуировка на ноге – «без страха». Мне было 16 лет, когда я её сделала. Слава богу, не на русском языке, но и не на английском. Ещё смешнее, что она якобы на латыни, но там просто набор букв. Поэтому я всем говорю, что это пароль от wi-fi. Я, правда, тогда мало чего боялась, знала, что хочу, и не видела преград. Потом наступил период обучения в университете, я родила ребёнка, пережила расход с любимым мужчиной, после чего стали появляться страхи. Их было очень-очень много, и я с ними прожила года четыре. Мне было страшно абсолютно всё. Я зарывалась в них года два, фактически ничего не делая, кроме обучения в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, на различных курсах и воспитания ребенка. А потом всё-таки сказала себе – иди и пробуй! И так пришла в актёрскую профессию, потому что всегда стремилась туда.

Конечно, и на этом пути было много страхов. Кто я такая? Я вообще маркетолог. Что я скажу – посмотрите на меня, пожалуйста, я что-то умею. А я ничего не умею, несмотря на то, что училась в актёрской студии в Америке и посещала практически все актёрские курсы Москвы. И я поборола свой самый главный страх – стать актрисой. И, мне кажется, у меня получается. Чем больше опыта, тем меньше страхов на эту тему. Я чувствую себя на своём месте.

Хотя вот недавно мы выступали у сына в школе, не особо, правда, готовились. Вечером я развила мизансцену, сын пошёл спать, а я вдруг поняла, что мне страшно. Был страх облажаться. Такого не было, даже когда я первый раз выходила на сцену театра. Этот страх парализовал, до 4 утра не могла заснуть. В 7 встала. И волновалась до самого мероприятия. Когда вышла на сцену, меня, слава богу, отпустило…

Что касается других страхов, в прошлом году из-за событий появился страх за безопасность и за детей, за их будущее. Меня это надломило, я слишком погрузилась в контекст. Но всё-таки выдохнула, отключилась от повестки, и мне стало лучше жить. Хотя страх за детей не пропадает никогда.

- Вы сыграли роль в комедийной мелодраме «Полицейский с Ютюба», где некий капитан полиции попадает в мир интернета и социальных сетей. А вы были в своё время звездой инстаграма. Насколько опасно, что такая жизнь в сети может подменить жизнь реальную?

- Я никогда не любила инстаграм, вообще не люблю показывать свою личную жизнь, делиться чем-то, кого-то учить. Я даже нанимала специальных людей, чтобы они за меня вели мой инстаграм. Когда была возможность монетизировать там деньги, мне это было интересно… Кстати, в сериал «Полицейский с Ютюба» меня позвал режиссёр Акаки Сахелашвили, с которым я работала на проекте «ИП Пирогова», где у меня была первая роль в кино. Я спросила Акаки – а что, собственно, за роль? Оказалось, девушка, которая ведёт шоу с собакой. Я согласилась исключительно из-за хороших отношений с режиссёром. Несмотря на то, что мне пришлось играть такую «секси-шмекси» (а я стараюсь подобного максимально избегать), сериал мне понравился. Но во второй сезон не пошла.

- В тот второй сезон вы не пошли, а вот во второй сезон проекта «Дылды» попали. Там ваша Диана стала одной из главных героинь, она много общается с тренером волейбольной команды, которого сыграл Павел Деревянко. Как работалось с Павлом, ведь он такой въедливый, непростой по характёру человек?

- В школе я много занималась спортом и, в частности, играла серьёзно в волейбол. Потом умер тренер, я пошла в другую школу, к другому тренеру, но мне там не понравилось, и я переметнулась в баскетбол. Но когда мне предложили роль в «Дылдах» - о женской волейбольной команде, мне казалось, что я ничего не помню. Но, как оказалось, помню. И вот возник Павел Деревянко. Первый и второй этапы кастинга я прошла. А вот, когда встал выбор между мной и другой артисткой, Паша меня «завалил».

- Как так?

- Не знаю, зачем он это сделал, мы с ним были знакомы, иногда пересекались. Начал как-то меня проверять, подкалывать. Нам дали какую-то дощечку, на которой мы должны были сидеть, не перекрывая друг друга, рядом две камеры. Сидели, играли. Паша стал говорить не совсем свой текст, а мне накануне сделали замечание, что я меняю текст, поэтому я, естественно, говорила, как написано. И Паша высказался в том смысле, что Снежана, конечно, классная, но с нею нельзя творить…

В общем, не буду вдаваться в подробности, началась пандемия, и все засели по домам. А я наняла тренера по волейболу, и мы стали заниматься за городом, на лужайке, потому что все площадки были закрыты. Ставили удар, блоки и всё такое. И всё снимали на видео, которое я потом скинула кастинг-директору проекта «Дылды». И меня похвалили, утвердили на роль Дианы… В итоге мы с Пашей Деревянко нашли общий язык на площадке, и сейчас всегда рады видеть друг друга.

Автор фото: Оксана Кадралиева

- Вы сыграли в мистическом сериале «По ту сторону смерти», где главную роль исполнил Сергей Гармаш. У вас было много общих сцен?

- Классный сериал, кстати. Съёмки в этой картине у меня шли параллельно с «Дылдами». На «Дылдах» был график 6/1, когда мы зал снимали. А в седьмой день я ездила на площадку «По ту сторону смерти», у нас были переработки часа по три, но я там отдыхала. Во-первых, великолёпный режиссёр – Сергей Чекалов. Если человек мне не откликается по человеческим качествам, я не могу с ним работать. Точнее, могу, но ничего хорошего из этого не получится. А это был проект с удивительной командой, где режиссёр тонко чувствовал, куда я не хочу идти. И мы много творили по ходу съёмок, меняли текст, придумывали что-то…

С Гармашом было две сцены, достаточно сложные. В одной меня, жену главного героя, похитили, я сидела в подвале, у моей героини случился выкидыш. В общем, драма! Мы снимали в каких-то гаражах, и я попросила по-настоящему меня привязать. Стояла осень, было реально холодно. И пока они снимали другую сцену, где стреляли, что-то взрывалось, я сидела в темноте, на привязи. Сергей Леонидович очень хороший партнёр. Сначала он сказал мне – может, не надо туда, в подвал? Я твёрдо ответила – надо! Он по-настоящему переживал, спрашивал, включили ли мне «тепловую пушку»? А я специально попросила её выключить. «О, господи, эти молодые артистки!» - сокрушался Сергей Леонидович. Это было очень мило. Сцена, на мой взгляд, получилась хорошей, хоть я и заработала себе воспаление придатков, это того стоило.

Автор фото: Оксана Кадралиева

- Сериал мистический, а сами вы мистически настроенный человек? Верите в прорицания, гадания, астрологию?

- Я нахожу интересной эзотерику, хотя не могу сказать, что всецело в неё верю. Мне любопытны разные теории о мире, о себе. Я делала разбор всего, что можно, и круто, что многие вещи совпадают. Но я на это не опираюсь, мне не хочется полагаться на судьбу. Хочется - на собственные силы.