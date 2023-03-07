Певец Ян Осин: Мы возвращаем те территории, которые издревле были русскими

Аргументы Недели → Интервью 13+

Анна Шершнева, Журналист

Искусство и культура служат зеркалами для того или иного времени, отражая происходящие события в стране и мире. Россия за последние три десятилетия несколько отстранённо относилась к этому важному аспекту развития общества. С недавнего времени из развлекательной сферы эстрада стремится занять вновь место воспитательного и развивающего инструмента. Об этом важном моменте мы говорим с певцом широкого диапазона и репертуара, Заслуженным артистом России Яном Осиным. Недавно слушатели имели счастье познакомиться в его исполнении с настоящей песней-трибуном «ВСТАВАЙ, СТРАНА!» – известный исполнитель поделился мыслями не только о гимне патриотизма, но рассказал о тех процессах, которые могут вернуть нам подлинный, а не пафосно-картонный патриотизм!

– Здравствуйте, Ян! Приветствуем на страницах «Аргументов недели»! Вы вокалист и профессиональный музыкант. Расскажите о себе, откуда Вы, как решили посвятить себя творчеству?

– Начиналось всё на моей малой Родине – во Пскове. Я, как и большинство советских детей, учился в музыкальной школе, куда меня привела мама. Очень быстро я стал солистом хора и получал свои первые грамоты, дипломы на городских и региональных конкурсах. Закончив музыкальную школу, я думал, что с музыкой связан не буду и вовсю готовился к поступлению в технический ВУЗ по компьютерной специальности. Но придя лет в 15 в храм, я уже в 16 лет сознательно принял Святое Крещение, и у меня крёстный отец – священник. И вот отец Алексий мне однажды сказал: «Ваня, давай-ка ты на клирос, раз музыкальную школу закончил». Хотя я немного сопротивлялся, но именно с этого наставления, благословения моего крёстного отца, я отсчитываю свои первые шаги в профессиональной музыкальной жизни. Сначала я стал певчим в хоре и чтецом Кафедрального Троицкого собора во Пскове, а в 1992 году мой духовник отец Олег Тэор стал возрождать воинский храм Александра Невского после долгих лет его забвения и позвал меня туда. Вскоре образовался великолепный хор, я стал его солистом. Меня сразу же стали приглашать стать солистом в филармонию, в городской камерный хор, потом в симфонический оркестр, в народные коллективы. Я стал ездить на гастроли вместе с этими прекрасными коллективами.

В 2001 году меня при непосредственном участии Бориса Сергеевича Галкина, замечательного актёра и старшего товарища, пригласили в Москву стать солистом оркестра Министерства обороны РФ. И я благодарен генерал-лейтенанту Виктору Васильевичу Афанасьеву за это приглашение – оно было знаковым для меня. А в 2002 году Георгий Иванович Шпак, будучи тогда командующим Воздушно-десантными войсками и знавший меня ещё по Псковской дивизии и храму Александра Невского, пригласил стать солистом ансамбля ВДВ. Я проработал там достаточно длительный период – почти 10 лет. Параллельно я уже был солистом Москонцерта, куда меня пригласили в 2003, а также учился в Российской Академии музыки им. Гнесиных. Это было уже второе высшее образование, поскольку первое моё высшее – техническое, я инженер-системотехник, программист. Но когда я учился в первом ВУЗе, в принципе, уже понимал, что буду не инженером, а певцом. Академию Гнесиных я окончил с красным дипломом, в котором указано, что я не только певец, но и педагог по вокалу.

Последние 5 лет я преподаю в Московском государственном институте культуры, являюсь доцентом кафедры эстрадно-джазового пения, руководит которой Народная артистка России Лариса Александровна Долина. Она делает очень много для того, чтобы воспитывать поколения студентов, которые будут прекрасно разбираться не только в западной музыке, ставшей настолько популярной за последние лет 30-40, что русской музыкой, грамотным русским языком - стали пренебрегать. Наши студенты не просто поют русские произведения в разных эстрадных жанрах, они поют ещё и патриотические песни, песни военных лет, что немаловажно. Они учатся на этих произведениях наших великих предков. Горжусь, что вношу свой вклад, свою лепту, передавая опыт сценической работы с этими произведениями, а также опыт работы с новыми песнями.

– Недавно вышла Ваша новая песня, которую можно назвать рефреном текущих событий «ВСТАВАЙ, СТРАНА!» Расскажите об истории её создания, записи!

– Действительно, не только я, но и вся наша творческая группа, которая работала над песней - считает её рефреном, отражением текущих событий. Её автор – Михаил Лазарев, мы с ним давно знакомы, начали сотрудничать с патриотической песни «Бессмертный полк». Я знаю точно, что сразу после того, как мы ее записали, она попала в Канаду и именно «с ней вместе» люди несли портреты своих дедов и прадедов в День Победы. Осенью прошлого года Михаил мне прислал демонстрационную версию новой песни, и я сразу же понял, что это очень хорошее произведение и песня понравится миллионам жителей нашей страны, которые знают, с кем мы боремся, за что мы боремся. Уже Президент страны говорит всему миру: против нас воюют сатанисты. Это тоже отражено в песне. Там есть и символ этих событий: Дарья Дугина, а я знаком с её отцом, замечательным человеком, философом и патриотом Александром Гельевичем Дугиным. И диверсия на Крымском мосту, и смех германского канцлера в ответ на слова о русском холокосте - тоже символы нашего времени. И в песне очень точно отражается смысл того, что сейчас поставлено на карту.

Молодое поколение, которое зачастую не знает ход истории, которое очень легко сбить с толку, рассказав им глупые басни про каких-то «некачественных русских», про какие-то «победы, которые не нужно повторять», про то, что это всё уже в прошлом, про то, что это нужно забыть и памятники не нужны. Так много было «лидеров общественного мнения», кого пестовали на западные деньги, и которые продвигали эти вредные мысли. Да и наши либералы, которых много, к сожалению, в культуре - активно руку приложили в воспитании такого подхода. Слава Богу, что разумных людей в нашей стране – подавляющее большинство. Людей, которые прекрасно знают историю нашей Родины, которые прекрасно помнят, что пришлось пережить нашим дедам и прадедам во время Великой Отечественной войны, и как они совершали подвиги, будучи ещё совсем юными. Это было поколение, родившееся в период революции, Гражданской войны и середины 20х годов – на их плечи выпала и Великая Отечественная, и восстановление нашей Родины после этой страшнейшей войны, и запуск человека в космос, и огромные трудовые достижения: БАМ, освоение Севера, развитие атомной энергетики – просто не высказать того количества подвигов фронтовых и трудовых, которые наши деды прошли. И то, что мы являемся их наследниками, для нас должно быть очень важным. В песне «Вставай, страна!» мы отразили и духовную суть противостояния коллективному Западу, и то, что мы призываем вставать за правду, за евангельские истины, за те традиционные ценности, которые Россия охраняет, а теперь эти ценности ещё и закреплены государственным образом, законодательно, что очень важно и стало очень хорошим признаком возрождения нашей Родины. Создание этой песни было очень творческим, поскольку мы много работали и с текстом, и с мелодией, с аранжировкой, потом делали клип. Всё это было так интересно ещё и потому, что все люди, которые участвовали в этом проекте - мои близкие друзья, коллеги, музыканты, я их называю соратники. Работа над песней шла достаточно легко. Понятно, что процесс занял довольно много времени, поскольку мы искали форму, выражения какие-то музыкальные, как это правильно и содержательно сделать, как отразить рефрены музыкальных произведений, на которых мы тоже воспитывались и учились. Это конечно же, «Вставай, страна огромная!» – строчка из этой великой песни 1941 года там звучит. А в музыке вступления буквально два аккорда, которые дают отсылку к Гимну Москвы «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Мы показываем, на кого равняемся, на ком учились, чьи традиции мы стараемся сохранить, передать нашим детям. Еще осенью прошлого года самая первая версия песни прозвучала в День военного разведчика, а затем в большом интервью ГТРК «Псков». Сразу же песня полетела и на фронт.

Недавно на моем YouTube-канале вышел видеоклип к песне. Я очень рад, что его стали ретранслировать очень крупные телеграмм-каналы и мои хорошие друзья: «Россия сейчас», «Царьград», где я часто бываю в качестве эксперта, американский журналист, работающий на Донбассе - Патрик Ланкастер, Евгений Примаков – руководитель «Россотрудничества», Александр Малькевич – руководитель телеканала «Санкт-Петербург и член Общественной Палаты России, Вадим Манукян а также многие мои друзья и знакомые активно начали публиковать песню у себя на страницах и каналах. А на стриме Народного Фронта 14 февраля я впервые представил финальную версию песни широкой публике.

И конечно же, знаковым оказался концерт в Лужниках 22 февраля, где я выступал на сцене Народного фронта (на основную сцену Лужников меня побоялись выпустить, испугавшись слов «идёт война»).

Юрий Подоляка, замечательный военный эксперт, который очень много делает на информационном поле, услышал песню и опубликовал её у себя как поздравление с Днём защитника Отечества! Огромное количество, почти два миллиона человек посмотрели за пару дней эту песню по его рекомендации, начали репостить активно. И песня получила мощное движение по стране, и даже из-за рубежа мне приходят отклики, что очень важно. Это значит, мы попали в точку – песня отзывается в сердцах у людей, она актуальна. И подавляющее большинство людей прекрасно понимают, о чём она, выражают свою поддержку, мы это очень ценим. Спасибо большое всем, кто откликается, комментирует и передаёт эту песню по цепочке дальше. Потому что так, без финансовой поддержки «грантов», федеральных кнопок, каналов мы уже очень большое количество людей познакомили со своей песней, что очень нам приятно, как создателям! А скоро мы сделаем субтитры на основных мировых языках, чтоб слушатели и зрители в других странах могли точно понять – о ЧЕМ наша песня!

– Вы интересуетесь политикой, происходящими в стране и мире событиями?

– Конечно, я интересуюсь и общественной жизнью, и политикой, и всё происходящее в стране для меня очень важно. Не бывает такого, что история государства в современном динамичном мире, который пронизан вертикальными и горизонтальными связями: экономическими, политическими, культурными (что тоже важно), была оторвана, изолирована от всего мира. Россия – это великая цивилизация, это значимая часть мировой культуры, и как показал прошедший год, попытки отказаться от Чайковского, Рахманинова, Бородина и Мусоргского не приводят ни к чему. Театр «Ла Скала» начинал свой сезон в прошлом году русской музыкой. Театр «Метрополитен-Опера» – тоже. И все ведущие театры перед Новым годом, перед Рождеством ставили балет Чайковского «Щелкунчик» – это уже такая традиция, которую невозможно вычеркнуть из мировой культуры. Можно снести памятник Пушкину, Достоевскому, Толстому. Можно поставить туда каких-то непонятных личностей, которые не оставили никакого следа в мировой культуре, как это происходит, к сожалению, сейчас на территории Украины. Можно снести памятник Екатерине II, которая является по сути основательницей Одессы и многих других нынешних украинских городов, но это не имеет смысла. Историю так не изменить! Мы считаем эту землю своей – она обильно напоена кровью русского солдата, советского солдата. Мой двоюродный дед там воевал, освобождая Украину от фашистов, и лежит в братской могиле под Киевом. Я не могу поехать туда и возложить цветы, поскольку с 2017 года я являюсь «врагом Украины», занесён на сайт «Миротворец». До тех пор, пока мы не освободим эту исконно русскую землю, приехать, к сожалению, не смогу. И хотя политика – тонкая вещь, в которой нужно тоже соблюдать определённые грани, мы влиять на неё можем тоже изнутри, потому что если власть понимает, что чувствует поддержку народа, то она сама становится сильнее. Мы видим, как в самые тяжёлые годы народ понимался, вставал плечом к плечу, как в нашей песне сказано, спина к спине. И не важно, какое отношение было к власти, не важно, кто конкретно руководил страной, нравился этот лидер или не нравился, был он более сильным или менее, это неважно. Но русские люди, весь наш многонациональный народ – это всегда воины-освободители, а теперь их дети и внуки в этой роли. Иосиф Виссарионович Сталин поднимал свой первый тост после Победы за русский народ и считал себя русским грузинского происхождения, что тоже очень сильно звучит. Все эти люди, которые воевали в Великую Отечественную войну, (были ли они репрессированы в предвоенные годы, как мои бабушка с дедушкой, или не были), они все понимали, что борьба идёт не на жизнь, а на смерть, идёт борьба за наше выживание. Мы должны быть им благодарны, ценить их подвиги: ипионеров-героев, и комсомольцев, таких как Александр Матросов, который на моей родной Псковщине закрыл собой пулемётную точку врага, обеспечил нашим бойцам прорыв на этой линии фронта. А таких подвигов было много. Героизм тогда был массовым! Такое вот единение народа в часы испытаний даёт возможность политикам действовать увереннее, свободнее, когда они чувствуют нашу поддержку. Сейчас идёт война не просто гибридная, когда на информационном поле вбрасывается всякая ерунда про нашу страну, идёт война самая настоящая – натовским вооружением, натовскими наемниками, инструкторами и уже на нашей, «вновь присоединенной» территории. Экономическое противостояние тоже серьезное – все эти бесконечные санкции, впрочем, бесполезные и бьющие больше по самим их организаторам.

Так устроена мировая политика, что одной стране, американской, всё сходит с рук. Если посмотреть на то количество вторжений и войн, которые организовали США за последние 100 лет, то дыбом встают волосы. Кого они «поддерживали», как они вторгались на эти территории, сколько людей они уничтожили. Я бывал очень часто в Сербии, в Белграде и благодарен сербам за то, что они в центре столицы своей до сих пор не восстанавливают здание министерства обороны Югославии, и здание югославского телевидения. Потому что это конкретные памятники тому, как в 1999 году США вместе с Европой просто взяли и начали бомбить ни в чем не повинных жителей, уничтожив огромное количество мирных людей: женщин, детей, стариков. Это же ужас. Евгений Максимович Примаков тогда развернул самолёт над Атлантикой. Несколько лет назад мы открывали в Белграде его памятный бюст в Русском доме, куда я очень часто приезжал на гастроли. Для меня гордостью является то, что я не просто был знаком с Евгением Максимовичем, но ещё и исполняю песню на его стихи, песня называется «Война». Сам он слышал эту песню в моем исполнении, высоко оценил и мне это очень приятно. Мы давно дружим с его внуком, Евгением Примаковым, который сейчас руководит «Россотрудничеством».

Артисты не должны быть оторваны от политики, мы такой же народ, как все остальные граждане нашей страны. Другое дело, что есть деятели культуры, которые, видимо, очень плохо разбираются в жизни и очень плохо знают историю Родины, да и с логикой у них тоже не в порядке. Они не просто с началом СВО начали (испугавшись или не разобравшись), убегать на Запад, они позволили себе очень мерзкие и гадкие высказывания в адрес нашей страны, своей Родины, которая их вскормила, обеспечила им славу, известность, звание, награды, гонорары, финансовое благополучие, любовь зрителей, которых они стали оскорблять из-за бугра. Я понимаю, что теперь уже они хотят вернуться, потому что там они не нужны никому, диаспоры русские за границей не очень большие. Они там тоже находятся, так сказать, в культурном гетто, но другого пути для себя, эти люди, уехавшие и оскорбляющие Россию, не нашли. Те артисты, которые остались -– это огромное количество достойных мастеров культуры, огромное количество молодых артистов, тех, кому еще недавно просто не давали права голоса, не давали высказывать своим творчеством то, что они хотели бы высказать, теперь они могут выразить созвучие своим великим предкам, предшественникам, продолжение этой связи поколений подчеркнуть. Слава Богу, что среди моих коллег очень много артистов, разделяющих моё мнение, которые поддерживают меня и я их поддерживаю, мы вместе очень часто выступаем на различных мероприятиях не только патриотической направленности, но просто это всех нас объединяет. Мы ездим поддерживать наших раненых бойцов. Перед Новым годом я ездил в госпиталь Бурденко с моими земляками из Пскова, которые привезли подарки нашим десантникам из 76й гвардейской дивизии, от Митрополита Тихона (Шевкунова), от Администрации области – да и не только нашим парням, но и всем, кто там был. Мы для них выступали, пели песни и было очень приятно видеть глаза этих ребят. Они раненые, у них есть трудности сейчас, они находятся на восстановлении, но в их глазах полнейшая уверенность в нашей победе. Они нам все говорили, что скоро вернутся на фронт и будут воевать на стороне нашей правды, защищать нашу землю. И я горжусь тем, что я этих ребят видел и даже сдавал для них кровь. Потому что кровное братство, кровные узы нас тоже объединяют.

– Посвящены в тему Донбасса и СВО, в целом?

– Конечно, эта тема очень важна – я практически всю свою творческую жизнь занимаюсь патриотической песней, работал в армейских коллективах, и сейчас наше сотрудничество продолжается. Много выступаю в патриотических концертах с оркестром Минобороны и не только с ним. Патриотическая песня – это не только песня про войну и боевые действия, это и лирика, которая всегда звучала на фронте. Наверное, одной из самых известных песен является песня «Тёмная ночь», которую написал Никита Богословский для фильма «Два бойца» в далёком 1942 году, самом тяжёлом году, когда мы отступали вплоть до самой Волги, до Сталинграда, где воевал мой второй родной дед, папа моего отца. Он был командиром пулемётного взвода. Даже в сводках Министерства обороны указано, что он погиб в боях за Родину – есть документы на сайте МО РФ, которые уже рассекречены. Но слава Богу, наши доблестные врачи, санитарки выходили дедушку, и он выжил, и родился мой отец уже в 1950 году, и я, естественно. Я знал дедушку, бывал у него в гостях, и он к нам приезжал часто. Горжусь, что мои деды – герои и защитники Родины: один воевал в Сталинграде, а второй, по маминой линии, освобождал Белоруссию. Брат моего деда, маминого папы, лежит, как я говорил, под Киевом в братской могиле. Да и все их родные воевали, я не знаю всех историй, но я точно знаю, что война та не обошла никого. И поэтому сейчас особенно важно понимать, наследниками кого мы являемся. Донбасс, как исконно русская земля, девять лет находился в практически неопределённом, но военном положении, но и наши русские люди, и украинские настоящие люди понимали, что там не «кондиционеры взрывались», а были и до сих пор ведутся постоянные обстрелы, обстрелы русских людей, которые хотят говорить на русском языке, хотят читать русскую литературу, на русском языке учить своих детей и петь русские песни. Это реально был самый настоящий геноцид русских людей, над которым внук нациста Олаф Шольц так смеялся год назад. И все те санкции, которые Европа и Штаты стали вводить против России – безумие какое-то, ведь они стреляют себе в ногу, в руку, в ухо, куда-то ещё. Они сами получили гораздо худшие условия жизни, но продолжают со злонамеренным упорством настаивать. Всё это подтверждает то, о чём мы поём. «Пред нами сатана». Он делает всё, чтобы стравить братские славянские народы, которые сосуществовали на этих территориях много веков. Да, мы частенько воевали за какие-то экономические, политические, территориальные интересы – это вообще постоянно происходит в мире, не надо думать, что война – это что-то забытое. В мире идёт война постоянно где-то, противостояние идёт, оно неизбежно. Это какое-то тяжкое свойство человеческой натуры. Но абстрагироваться от этого нельзя, тем более, когда война идёт на нашей территории, на территории ещё в недавнем прошлом общей Родины – великого Советского Союза. Прекрасно знаю, что чеченский народ сейчас, например, – один из величайших патриотов нашей страны. И Рамзан Ахматович Кадыров, личным знакомством с которым я горжусь, посмотрите, сколько делает для того, чтобы Русский мир выстоял. Лучшие бойцы его воевали на фронте, это тоже очень важно. Тема спецоперации – самая животрепещущая тема, которая тревожит уже год умы не только жителей России, но и весь мир пристально следит за тем, получится ли у России победить это мировое зло. С нами огромное количество стран, если посмотреть внимательно, самые населённые страны – Китай и Индия – даже не говорю про Южную Америку, они с нами. Там прекрасно понимают, что на территории России идёт страшное испытание: сможем ли мы противостоять этому мировому злу, которое навязывает свои нетрадиционные взгляды, странные условия жизни, 64 гендера, извращения, против которых нормальные страны и религии: христианство, ислам, иудаизм выступают и просто не приемлют противоречия природе и божественному предназначению человека. Ни у кого, кроме мужчины и женщины, не могут рождаться дети, они просто физически не появляются – так устроен этот мир Творцом. И когда человечество начинает восставать против Божьих законов, предопределений, происходят страшные трагедии. Мы прекрасно знаем, чем закончилась история Содома и Гоморры – там сейчас Мёртвое море, ничего живое на этой территории жить не может. Сера, соль, минералы в дикой концентрации – действительно море мёртвое. И Великий потоп, который описан в Священном Писании, тоже был не случайным событием. Мы на грани ядерной войны стоим уже очень давно, с Карибского кризиса. Это ведь тоже может уничтожить человечество.

Но коллективный Запад об этом не задумывается и продолжает накачивать Украину своим смертоносным оружием, называя это «попытками приблизить мир». И наши бойцы, которые воюют на передовой, – это просто настоящие герои нашего времени, достойные продолжатели дела своих дедов и прадедов. Они точно также воюют с нацизмом, потому что там стоит цель – уничтожить русский народ, русскую культуру, русский язык. Это страшно, потому что мы прекрасно понимаем, за что наша страна борется. Если говорить о связи, я помогаю своим друзья, товарищам, кто постоянно собирает гуманитарную помощь на Донбасс, я сотрудничаю с Народным Фронтом, который тоже очень много делает для того, чтобы поддерживать наших бойцов и мирных жителей. Деятельность мы можем осуществлять не только музыкальную, но и чисто практичную. Я знаю огромное количество своих друзей и знакомых из культурного мира, которые помогают, поддерживают, многие мои коллеги съездили туда, выступали, причём в горячую пору. А недавно был организован Николаем Петровичем Бурляевым Общественный Культурный Фронт, куда и меня пригласили. И мы будем ещё активнее бороться на культурном поле. Потому что против нас всегда велась война и там. Нашу культуру даже внутри России пытались принизить и оскорблять, современные недорежиссёры, которые так активно вторгались в ткань нашей театральной жизни, они тоже по сути дела были диверсантами. И вот наша культура наша начинает очищаться, и это очень хороший знак. Потому что русские люди, я имею сейчас в виду многонациональный наш народ, никак не могли понять, почему это происходит, почему это пропагандируется, превозносится, почему искажение русских культурных традиций становится нормой. Это нельзя было возводить в ранг нормы, и слава Богу, государство - Президент, Госдума, Совет Федерации законодательно запретили извращение наших ценностей, в принципе, но и как отзвук этого, все-таки в культуре начались изменения, что лично меня очень радует.

– Есть часть медиа-деятелей, которые резко абстрагировались от всей военной повестки дня. Что скажете о них?

– Честно, я бы вообще не хотел говорить о тех, кто абстрагировался от военной повестки или, тем более, уехал, но они сами напоминают очень часто и всячески влезают в культурную повестку: то какую-то песню запишут мерзкую, то расскажут, как они для СБУшников и ВСУшников, «атошников» собирают деньги где-то там в Берлине или других странах, то они рассказывают, что «русские – быдло, нелюди», как это делает один из так называемых рок-музыкантов, то «Родина – это не про президента» – говорит другой. А они по сути рок-музыкантами и не являются – попса и шоу-бизнес. Эти люди – оторванный ломоть, и хорошо, что они высказали свою позицию, потому что им было очень хорошо быть звёздами, но быть такими двуликими, которые, с одной стороны, берут деньги за свои концерты, за выступления, за поездки - у государства, у своих фондов, у граждан для своих фондов, а потом их потихонечку подразворовывают. Или в театры набирать огромное количество государственных денег а потом их «распиливать» на уродских спектаклях и ещё возмущаться, когда государство спрашивает: простите, а где 120 млн рублей, куда вы дели? Ответ их прост: мы такие талантливые, мы такие художники, мы так видим, нам нужны деньги, много денег. А потом мы смотрим на разбитые писсуары на сцене, на отсутствие декораций, на извращение нашей классики. Та же Пугачёва – яркий представитель круга людей, которые всю жизнь получали славу, купались в народной любви, но оказалось, что такими двуликими они были всегда. СВО – это хорошая лакмусовая бумажка.

– Россия расширяет свои границы. В будущем поедете с концертами на новые наши земли?

– Россия не расширяет свои границы, как сказал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, «границы России не заканчиваются нигде». Мы возвращаем те территории, которые издревле были русскими, которые политы кровью русских солдат, на которых ковалась и фронтовая доблесть, и трудовая, потому что Донбасс всегда был крупным центром русской промышленности. Я горжусь тем, что у меня есть медаль «За возвращение Крыма». Это было тоже одним из факторов моего попадания на сайт «Миротворец». Потому что Одесса – это русский город, Николаев – это русский город. И многие другие в Малороссии. Кстати, Тирасполь в Приднестровье - тоже, а в Бендерах была крепость, которую отвоёвывал Александр Васильевич Суворов, памятник которому в славном городе Тирасполе стоит, и память его там очень чтят, как основателя города. Это тоже земли Российской Империи, Бессарабия. Это всё наша земля со времен Ясского мира. Как и многие другие регионы, которые сами просили протектората России и вхождения в ее состав сотни лет назад!

Из-за глупости Никиты Хрущёва, Крым был вопреки нормам СССР передан Украине. И он не был возвращён России в 1991 году, когда предатели Горбачёв и Ельцин, разваливая великую нашу Родину Советский Союз, не стали договариваться об этом с Украиной, хотя что Крым был автономной республикой в составе УССР и имел полное право тогда уже выйти, но нас же уверяли, что всё нормально, связи не разрушатся, и не бойтесь никаких проблем. А это «хорошо» не так долго продолжалось. Я обязательно поеду с концертами на наши территории. Повторюсь, что мои коллеги по Москонцерту и просто друзья-соратники уже там бывали. И я жду не дождусь, когда у меня получится, чтобы мой концертный график позволил поехать туда и поддержать наших бойцов непосредственно на передовой и в тех госпиталях, которые там расположены, где наши бойцы находятся на излечении. Я очень жду этого момента, и все мои друзья знают о моём таком горячем желании поехать даже сейчас.

– Какие творческие задумки на 2023-й приготовили?

– Я не очень люблю загадывать наперёд, потому что творчество – вещь непредсказуемая. Ведь те таланты, которые нам даёт Господь, проявляются иногда неожиданно. Те знакомства, которые как бы случайно происходят, известно, что случайность – это имя, которое избрал себе Господь, как сказали очень мудрые люди. Загадывать, ставить какие-то далекоидущие планы я не очень люблю. Хотя этот год для меня – юбилейный.

3 марта 2023 года в концертном зале "Москонцерт" после концертной программы «Джентльмен party»

К тому же, у меня очень большой репертуар, есть такие песни, которые уже подготовлены или находятся в стадии подготовки. Есть определённый задел творческий, который я в любом случае буду реализовывать. Это никак не связано с тем, что нужно обязательно петь только патриотическую музыку. Я уже говорил о песне «Тёмная ночь» Никиты Богословского, знакомством с которым я тоже очень горжусь, – это великая песня, которая вела бойцов на фронт и показывала, что можно петь о любви на войне, и эта песня будет очень духоподъёмной, она будет звать бойцов в атаку, несмотря на то, что она не маршевая, негромкая, она пелась Марком Бернесом под гитару. И я считаю эталонным это исполнение, стараюсь следовать этому «курсу», потому что такие песни, как «Журавли», и многие другие лирические песни, как «В землянке», их нельзя петь громко и кричать, потому что это настолько сильные духовно слова, сказанные сердцем, они не требуют громкого выражения музыкального или голосового. Это мастерски делал ещё один мой великий знакомый и учитель – Владимир Константинович Трошин (а я считаю своими первыми учителями Фёдора Ивановича Шаляпина, которому недавно исполнилось 150 лет, и Владимира Трошина) Так вот задушевная манера исполнения советских песен, которую ввёл Трошин своим появлением на эстрадном олимпе, это мне очень близко. Я считаю, что те песни, которые были написаны на войне и о войне, если они поются из сердца и из души, то они гораздо более доходчивы, становятся понятнее слушателю. Артист, певец, который на эстраде стоит и поёт такие песни, должен сам проживать всю ту суть, которая в песне заложена. К счастью, я родился и воспитывался в Советском Союзе на этих великих песнях, в том числе, они были основным моим фундаментом, это было естественно для нас. Нас никто не учил специально как-то Родину любить, но будучи рядом со своими воевавшими дедушками, бабушками, смотря с ними военные фильмы, слушая их очень скупые, немногословные рассказы о войне, мы как будто сами проживали вместе с ними ту эпоху и храним память генетическую, слуховую, визуальную, прекрасно помним парады, где мы шли вместе с ними маленькими детьми, держались за их руки и понимали, что для нас означает родство с ними. Это великие наши дедушки и бабушки! Говоря о своих творческих планах, я скажу о том, что буду продолжать работу на патриотическом поле, потому что для меня это основная деятельность. Примерно 85%, а сейчас и 95% своих концертов я посвящаю именно патриотической песне, как известным советским песням, так и современным, которые я тоже очень люблю и ценю.

Надеюсь, мы будем часто встречаться на концертных площадках, на радио, на телевидении, в интересных интернет-программах! И давайте вместе делать вновь нашу русскую культуру великой!