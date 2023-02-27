Актриса Алёна Митрошина: «Играя Кончиту в «Юноне» и «Авось», я чувствую, что все мы – актёры и зрители – сверхлюди!»

Аргументы Недели → Интервью 13+

Александр Малюгин,

Алёна Митрошина родилась в Ростове-на-Дону. Окончила Школу-студию МХАТ. Служит в Театре Ленком, где играет, в частности, легендарную роль Кончиты в прославленном спектакле Марка Захарова «Юнона» и «Авось». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мосгаз», «Совсем чужие», «Омут», «Хэдшот» и др.

- Алёна, мы с вами общались два года назад, когда вы только начали играть Кончиту. Насколько вы сейчас хорошо чувствуете себя в этой роли?

- Гораздо увереннее и свободнее, хотя всё равно очень волнуюсь перед выходом на сцену, но получать удовольствие от причастности к легендарной рок-опере это не мешает. Каждый следующий спектакль жду с нетерпением, потому что он обладает магией, в конце чувствуешь такую мощную энергию и любовь, будто ты и твои партнеры, музыканты, хор и зрители, мы все вместе – сверхлюди! Абсолютное счастье жизни и просто самое настоящее чудо этот спектакль.

- Как работается с исполнителем роли графа Резанова Дмитрием Певцовым? Какой он партнёр и человек?

- Дмитрий Анатольевич - человек профессиональный и опытный, с ним очень легко и приятно работать, сейчас мы редко встречаемся на сцене и вне её, но когда сходятся звезды и расписание, это всегда большая актёрская и человеческая радость.

- Недавно в Ленкоме состоялась премьера спектакля «Бег» по Михаилу Булгакову, где вы играете Серафиму. Чем вам дорога эта роль?

- Это моя первая большая роль в театре, не ввод в уже когда-то и кем-то поставленный спектакль, а вот с самого первого дня репетиционного и вплоть до премьеры. Поэтому для меня Серафима очень важна и особенно ценна. «Бег» - достаточно тяжелая и печальная история, не думаю, что нужно как-то пояснять, все и так всё понимают. Но даже в самом тёмном царстве и времени есть свет, надежда, и я с уверенностью могу сказать, что Серафима одна из таких персонажей в этой пьесе. Их там немного - чистых и ни в чём невиновных, она да Голубков, намерения у них одни: защитить, сохранить и выжить. Благодаря любви, которая является одной связующей нитью, проходящей от Питера, Крыма, Стамбула до Парижа. И потом обратно - к Караванной и снегу, где хочется не сдаваться, а продолжать бороться и потом уже там, в самом финале, наконец, отдохнуть.

Одним словом, очередная удача попасть в такую работу и говорить об очень глубоких чувствах, переживать их вместе на сцене. Спасибо, режиссёру Александру Александровичу Лазареву за доверие и приглашение в этот спектакль.

- Я был на премьере, там много интересных деталей, которые придумал Александр Лазарев. Например, офицер контрразведки сидит за длиннющим столом, в конце которого размещаются его жертвы, в том числе ваша Серафима. Актуальная находка!..

- Это вы точно подметили! Там ещё много интересных решений и художественных, и хореографических. Мой самый любимый момент - финал (до эпилога), впрочем, не будем рассказывать читателям, пусть останется интрига…

- Кончита, Серафима – исторические персонажи. Вам нравится играть в старинных платьях с кринолином, в корсетах, шляпках? Это удобно?

- У нас не совсем исторические костюмы в том же «Беге», они стилизованы. Наша художница Ольга Никитина придумала их такими немного безвременными, оставив стиль этих годов, длину платьев и военное обмундирование, но всё равно они задутые, серые, затерянные между временами и пространствами. Костюм ведь это больше чем половина сыгранный роли. Он дает самоощущение, помогает и на самом деле делает всё за тебя. Поэтому менять костюмы, времена и характеры - да, мне определенно нравится, и даже если неудобно, ничего страшного, зато красиво.

- А в жизни вы модница, следите за тенденциями, гоняетесь за брендами?

- Нет, но хотела бы обладать этим талантом, у меня подруги очень стильные, находят среди всякого разного удивительные вещи, советуюсь с ними. А так чаще всего худи и спортивные штаны - вот и вся моя мода.

- Ваша дебютная роль в кино – в знаменитом сериале «Мосгаз». Рядом были такие звёзды, как Андрей Смоляков, Марина Александрова, Виктория Исакова, Владимир Ильин. Кто из них более всего поразил, может, чему-то научил?

- Спасибо режиссёру Юрию Павловичу Морозу, что он меня пригласил, это было без проб, он приходил к нам на дипломный спектакль в Школу-студию МХАТ. Мы там и познакомились. Мне очень понравилось работать с Владимиром Ильиным. У меня там было немного съемочных дней, но я помню, как они все проходили. И, конечно, наши сцены с Владимиром Адольфовичем. Абсолютное ощущение жизни, забываешь про камеру. А ведь его герой меня в итоге убивает!

- Шпион, предатель!..

- Да-да, и кочергой по голове! Но зато от кого кочерга!

- «Мосгаз» - про советскую эпоху, по которой сейчас многие ностальгируют. А вы успели проникнуться духом того времени, может, и вам там что-то понравилось?

- Хотелось бы задержаться там как-нибудь подольше, другое время, другие люди, ценности и понимание мира. Там нет цинизма, а есть какие-то очень внятные убеждения, в которые каждый верит и живет именно по ним.

Ну, и атмосфера времени особенная, антураж, музыка…

- Чему вы специально обучались для той или иной роли, глубоко погружались в профессию?

- В недавней картине «Омут» мы знакомились с мистической, языческой культурой. Режиссёр и сценарист рассказывали нам, что происходит на ретритах…

- А что такое – ретриты?

- Собирается группа людей, они могут быть из разных мест и не знакомы друг с другом – как путёвку в санаторий берёшь. Там люди работают над избавлением от психологических травм или просто идёт перезагрузка. Приезжаешь в какое-то уединённое место, ограниченное пространство – в некий дом, на природу, это обязательно, потому что нужна связь с nature. Леса, горы, воздух. Это похоже на места, где люди медитируют, либо дают обет молчания. Я, например, не так давно ездила на Алтай - место силы, в «Улутай» - центр лечебного голодания. И семь дней не ела, только вода и травяной чай.

- Перенеслись в нирвану?

- Да! Неописуемая лёгкость, беспричинная радость, ты просто живёшь, дышишь – и тебе будто больше ничего не нужно. Я так никогда не отдыхала, это было очищение по полной программе. Очень хочу повторить подобное голодание, но это делается раз в год, нельзя часто. Но и сейчас стараюсь один раз в неделю проводить на воде.

Вернёмся к картине «Омут». Фильм получился космически красивым, оператор Гай Киракосян сотворил чудо, что ни кадр – картина. Свет, леса под Новгородом, в посёлке Боровичи, болота, озёра, реки. Месяц мы жили в такой красоте, и теперь это можно увидеть на платформе ТНТ Premier.

Моя героиня в «Омуте» много в жизни терпела, так её учила мама. Она стремилась быть удобной для всех и уже не слышала, чего сама хочет. Что ей нужно сделать, чтобы быть счастливой. Жизнь идёт, с мужем конфликты, какая-то недосказанность, недоделанность. И вот моя Люба уходит от мужа, подруги взяли её на этот ретрит. И там моя героиня понимает, кто она, что она, обретает себя.

- Ритуальные обряды на этом ретрите проводили реальные шаманы?

- Нет, актёры. Но обряды были реальные. К примеру, меня там по-настоящему закапывали в землю. Был уже полумрак, садилось солнце. Ко мне подбежала собака-волк. Долго обнюхивала мою торчащую из земли голову. Мне там сделали, чтобы было тепло и удобно, но в какой-то момент стало реально страшно…

- Кстати, а какие у вас в жизни есть страхи?

- Хочется ничего не бояться, но страхов много. Приходится все время себя перебарывать. В том же «Омуте» сама пролетала через огромный костёр – поначалу боялась, но сама вызвалась! Мой партнер в фильме и каскадер Александр Шейн провел инструктаж, и под его руководством я совершила свой первый трюк в кино. А потом – прекрасные ощущения победы! Это должен был сделать дублер. Но мне было важно пройти испытание самой.