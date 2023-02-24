Защитник Донбасса Александр «Пересвет»: наша артиллерия вовремя гасит очаги скопления ВСУ в Сватово

Аргументы Недели → Интервью 13+

Анна Шершнева, Журналист

Сводки с фронтов пестрят событиями с направления Сватово-Кременная. Утром стало известно, что русская артиллерия сорвала попытку боевиков ВСУ атаковать на Сватовском направлении. Как уточнили военкоры, пехотная украинская группа под прикрытием танка пыталась штурмовать наши позиции в районе Стельмаховки, однако была практически сразу накрыта артударом ВС РФ.

В результате, как сообщают с мест, киевские пехотные части отступили, а танк был обездвижен и далее методично обстреливался нашей артиллерией.

Поскольку направление представляет стратегический интерес, и любая активность здесь имеет большое значение в общей канве развития событий на ТВД, мы связались с российскими бойцами, чтобы узнать о положении дел на этом участке фронта. Комментарий смогли получить у бойца сводного корпуса «Дон» Александра «Пересвета».

– Приветствуем, Александр! Расскажите, пожалуйста, какая обстановка сейчас на Сватовском направлении.

– Постоянно идут обстрелы, и город накрывают по базам. В принципе, практически весь город эвакуирован.

– Скажите, а с чем связано обострение? Что за попытка прорыва была? Это сосредоточение сил ВСУ было?

– Да, это очередная попытка их. На всей линии фронта такое. Я готов сказать, что это и Донецкая линия, и Херсонская, и где наши стоят. Здесь ребята на каждом километре, на каждой сотне метров стоят подготовленные и мобилизованные, регулярные войска с нашей стороны. Все атаки отбиваются, ситуация мониторится. Боекомплекты тоже подвозятся, техника работает. Да, конечно, не обходится без постоянных атак всушников и наёмников то на Стельмаховке, то в других районах постоянно пытаются прощупывать «тонкие» позиции.

– От Стельмаховки их отбили?

– Да-да.

– А ожидаются новые агрессивные выпады в ближайшее время на вашем участке?

– Как разведка докладывает: передвижение войск противника идёт, и сосредоточения большие происходят. Но артиллерия вовремя разгоняет эти очаги, гасит и уничтожает. Разведка работает, слава богу, ПВО отрабатывает на 100%, ротация идёт – свежие войска подходят. Поэтому всё стабильно сейчас.

– Значит вы не чувствуете нехватки в живой силе, в вооружении?

– Нет, абсолютно. Проблем в этом нет.

– Это отлично! Но забот фронтовых много?

– Обострение, в плане постоянных обстрелов, то, что город подвергается плановому уничтожению, я бы сказал так. В остальном ребята держатся.