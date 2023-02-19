Совет Отцов Воронежской области и жители Воронежа передали бойцам СВО поздравительный груз

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19 февраля 2023, 12:19 Анна Шершнева, Журналист

На помощь фронту сейчас приходит вся страна, прошли те чёрные годы, когда лишь самые неравнодушные и отчаянные собирали помощь для ополченцев и добровольцев Донбасса. Военнослужащим СВО стремится помогать вся страна. Не остались в стороне и жители Воронежа, они совместно с общественной организацией Совет Отцов Воронежской области и предпринимателями собрали и отправили вместе с очередным гуманитарным рейдом подарки к 23 февраля защитникам Родины в Донбассе. В частности, как отметил Андрей Згонников, председатель Воронежского регионального отделения ВОД «Отцы России», праздничная помощь отправлена многочисленным подразделениям и госпиталям Луганской земли. Военнослужащие получат технические средства, термобельё, одежду, тёплую одежду, тактические кошки, медицину для госпиталя, медикаменты, расходники, продукты питания и многое другое.

«Мы занимаемся оказанием помощи военным с самого начала СВО, занимаемся очень плотно по ряду направлений. Первое направление – это пункты временного размещения здесь, в Воронеже, для вынужденных переселенцев. Второе направление – это Херсонское. В гуманитарный центр Херсона направляли очень много. Потом в Херсон нашим бойцам мобилизованным. Работаем очень тесно с 20-й Армией, с ротой спецназначения. Мы им передали машину на новый год, дизельный внедорожник. До этого мы поставляли бронежилеты, медикаменты, квадрокоптеры, прицелы. Для понимания важности нашей помощи скажу: один прицел стоит 250 тыс. руб. В различных направлениях Луганска, Херсона и других мы раздали примерно 100 таких прицелов. Как-то так получилось, что мэр нам не помогает. А федеральная власть, депутаты Госдумы отвечали на просьбы не один раз. Среди таких Игорь Юрьевич Костюкевич. Мы с ним работаем. Он в Херсоне возглавляет «Единую Россию». Он депутат Госдумы от Воронежской области, а раньше ОНФ-молодёжку возглавлял. В общем и целом, на федеральном уровне нам идут навстречу. Поддерживает Анна Юрьевна Кузнецова зампредседателя Госдумы, депутат Госдумы Марков Андрей Павлович, многие руководители, представители правительства нас охотно поддерживают, руководитель экологии Наталья Валерьевна Ветер, руководитель департамента предпринимательства Корчевников Сергей Викторович, руководитель департамента образования Салогубова Наталья Валерьевна, заместитель председателя правительства Воронежской области Мосолов Олег Николаевич, вице-губернатор Соколов Сергей Анатольевич, вузы региона, лесотехническая академия, аграрный университет. Однако мэр и администрация города нас не всегда поддерживают, региональные власти многие чиновники тайно поддерживают, с губернатором пока не сложилось никаких взаимоотношений, ни плохих, ни хороших, хотя мы не исключаем, что сотрудничество наладится. Что же, ждём более благоприятного момента для сотрудничества, всё же они нам родные (улыбается)», – отметил в своём комментарии Андрей.

Машину ведут два ветерана войск специального назначения Валерий и Сергей. Хорошие люди, которые чтят наши боевые традиции! Сопровождает рейс Марина, представитель Союза добровольцев Донбасса, волонтёр и жена защитника Родины. Практически в пути мы застали героическую женщину и смогли пообщаться.

– Марина, доброго дня! Расскажите, чему посвящён очередной рейд добра в Донбасс?

– Наша поездка приурочена к 23 февраля. Воронежский «Совет Отцов», жители Воронежа, школа №35, №85, №90, Губернский педагогический колледж и другие учебные заведения передают подарки, гостинцы, письма на передовую к нам в ЛНР. Мы будем двигаться в район города Лисичанска, чуть за Лисичанск, дальше будем передвигаться в Старобельск.

– Значит «Отцы России» помогают вам регулярно?

– Постоянно идут на встречу, регулярно по любой просьбе комбата, они привозят бойцам самое необходимое. Всегда идут на встречу и ни в чём не отказывают. Молодцы! Поддерживают нас очень-очень сильно! Вместе мы осилим всё! Победа за нами!

Заранее поблагодарил от лица боевых товарищей и уже известный нашим читателям оружейник-доброволец «Кудеяр»: «В первую очередь, я скажу, что считаю очень важным, что нам идет помощь от неравнодушных людей. Все они соединяют вместе людей, находят отзывчивых и так же находят ветеранов армейских спецподразделений, которые сейчас по здоровью, по возрасту не могут принимать участие в боевых действиях, но стараются помогать чем они могут, а даже элементарные советы таких людей, их боевой опыт нам очень и очень важны, не говоря уже о том, что именно они прибывший груз развозят по частям.

Так вот, вчера поехали туда два ветерана спецподразделений, люди бывалые, люди прошли многое, сейчас они помогают уже новому поколению – нашей смене на этой войне. Что я могу сказать?! Это народная война, она превратилась в народную войну, только хочу заменить, что не по воле наших чиновников, которые, как раз, по-моему, иногда делают что-то такое, что может как-то затормозить, ухудшить ситуацию. Несмотря на это, война перешла в народную фазу и стала по истине народной. Еще раз благодарю всех, кто принимал участие в данном мероприятии, мы будем сотрудничать это не последняя наша встреча и мы получили новых, добрых друзей. С уважением и почтением, «Кудеяр»!

Отдельно наш давний добрый друг поблагодарил за старания Светлану Пирогову, Павла Денекина, Альберта Каракчиева, Марину Каракчиеву, Павла Анисимова, Елену Весну, Пилюгина Владимира, Чекмарева Артёма, Стрешневу Светлану, Суковатова Дмитрия, Смихнова Сергея, руководителя ОО «Новая формация» и многих других за поддержку и помощь в нелёгкой фронтовой жизни.