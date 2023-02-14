Актер Алексей Шевченков: Я не читал сценарий «Авроры»

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14 февраля 2023, 16:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Актер Алексей Шевченков – уникален, на мой взгляд. Нет ни одной картины, где бы он «повторялся» - ему по силам любая роль. Лично я открыла для себя этого актера много лет назад, посмотрев сериал «Спасайся, брат» - у меня создалось такое впечатление, что актер не играл, а жил на экране… Тогда я подумала – «Какая же мощь, талантище!» И стала поклонницей Алексея Шевченкова уже навсегда! Сегодня Балтийское бюро «АН» побеседует с актером о его новых ролях, планах на будущее и о том, на чем «держится» российское кино…

- Алексей, прошедший год, на мой взгляд, был для тебя вполне удачным, если вспомнить твои киноработы – нашумевшие сериалы «Аврора», «Оффлайн»… Давай поговорим об этом – почему, на твой взгляд, эти картины имели большой рейтинг? Позволь, но я выскажу свое мнение о сериале «Аврора»… Мне он показался серым, странным… Ну, точно не мое кино - смотреть на протяжении нескольких часов на не совсем здоровую девицу, которая только пьет, ведет разгульный образ жизни в полной антисанитарии, спит с теми, кто ее захочет, издевается над животными, посадила кота в холодильник, где он и замерз, готова идти на все, чтобы только достать деньги, а итог – «раздвоение» личности… Единственное, что мне запомнилось четко – финал сериала с тобой, да цветовая гамма картины то, что надо – отражение внутреннего мира девушки…

кадр из фильма: «Лена и справедливость».

- Я не смотрел еще сериал «Аврора»… Не получилось пока. И если честно, то полностью сценарий «Авроры» я не читал. Съемки со мной шли всего пару дней – можно сказать, что я «вскочил» в последний вагон… Сериал снимался уже, но, видимо, что-то с «финальным» героем не получалось – может, кто-то «соскочил» с роли Епифанова, не знаю, но пригласили меня. Всего пару дней работы на даче…

- Леша, но режиссер же поставил перед тобой цель?

- Конечно. Мы взяли прототип одного известного режиссера – называть фамилию не буду, думаю, что многие его узнают… Я выполнил все, что наметил режиссер – он видел так этого героя из прошлого Саши Зориной, а моя задача – воплотить задумку режиссера. Понимаешь, Таня, каждая картина рассчитана на определенную возрастную категорию… Я не могу сказать, что это моя картина, зная тебя, то уверен, что это точно не твой сериал… Но то, что в реальной жизни такие Зорины имеют место быть – факт!

- Леша, тогда поговорим о сериале «Оффлайн». На мой взгляд, это более серьезное кино… Во всяком случае, картина меня заинтриговала…

- Да «Оффлайн» нашумел в России. Режиссер картины Кирилл Плетнев, которого я хорошо знаю и уважаю. Он не только, на мой взгляд, мощный актер, но и обладает всеми качествами режиссера – умеет четко поставить задачу, объяснить актерам то, что они должны сыграть, настоять на своем и Кирилл видит картину в целом… Когда он мне предложил роль, то я не сразу согласился, а думал… Роль же реального «отморозка», быдла… Я не видел в своем персонаже ничего человеческого, но вот Кирилл убедил, что именно эту роль я должен сыграть… И я согласился. Точно, не пожалел – картина выделяется на фоне других сериалов… Я бы назвал ее «шагом на уровне». Да и тема актуальная, важная, но жуткая, конечно… Актерский состав прекрасный – было интересно работать в такой команде.

- Продолжение сериала «Оффлайн» будет?

- Да, обязательно. Съемки второй части начинаются уже в марте. Мы будем снимать в Москве, и в Калининграде… Мой герой остается… Вот сейчас я думаю, как внести «новую струю» в моего героя…

- Придумал?

- Есть задумка… Полностью рассказать о ней не могу, но немного… Мой герой выходит их тюрьмы и его надо несколько «изменить»… Как? Меня натолкнули на «изменения» многочисленные походы к стоматологу – решил заняться своими зубами, протезированием. Я еще в процессе. Так почему же мне не обыграть мою беззубость? Персонаж выходит из тюрьмы, где над ним издевались, били… Выходит другим человеком – подавленным, да и внешность изменилась. Хочу такой вариант предложить Кириллу. Посмотрим, что получится.

- Леша, есть сейчас предложения, от которых ты отказываешься?

- Есть. Совсем недавно мне предложили сыграть совершеннейшего отморозка – ничего святого… Издевается над женой, ребенком… Я как представил этого персонажа, так и понял, что играть не буду, даже не могу за что-то зацепиться. Отказал. Плоский персонаж.

- Леша, сегодня большинство режиссеров снимают криминальное кино, триллеры… А картины о добре, сочувствии, сострадании, увы, уходят… Мне так кажется. Ты согласен?

- Знаешь, Таня, сегодня наступило время продюсерского кино, где немаловажную роль играют деньги. Да, есть деньги – можно снимать то, что продюсер считает нужным… И совершенно неважно, что сериал только на один день и о нем забудут, главное в том, что на экране медийные лица в движении… Многим зрителям такое кино нравится. Повторюсь, наступило время продюсерского кино. Впрочем, есть и хорошие картины, например, о ВОВ… На мой взгляд они просто необходимы, чтобы мы не забывали о тех страшных годах, чтобы помнили тех, кто отдал жизнь за нас… Скоро состоится премьера картины «Патриот»… Я сыграл там в эпизоде, но эта роль очень важна для меня – действие происходит в ВОВ, я играю солдата на костылях, который встречается со своей любимой… Так эта картина важна для меня, память о моем деде, о тех фронтовиках, которые прошли ад и выжили…

- Леша, благодарю тебя!